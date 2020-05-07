Одиссея «Академика Черского»: трубоукладчик вышел к финишу

В четверг судно «Академик Черский» снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии. Об этом свидетельствует данные сервиса по отслеживанию движения судов в реальном времени Marine Traffic.

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Согласно порталу, в качестве следующего пункта назначения указан морской порт Мукран на острове Рюген. Сейчас там организован логистический терминал «Северного потока — 2», где хранятся трубы и некоторое оборудование. Кроме того, в Мукран уже прибыла вспомогательная баржа «Фортуна» — флагман флота компании «МРТС».

Подъемное оборудование баржи, включает гусеничный кран грузоподъемностью 250 тонн, а также штатный судовой кран на левом борту грузоподъёмностью 40 тонн. «Фортуна» не способна укладывать трубы в глубоководной зоне, зато в открытом море может осуществлять погрузку и разгрузку оборудования и расходных материалов огромного веса. То есть баржа может ассистировать в трубоукладке.

США еще в декабре 2019 года ввели санкции против «Северного потока — 2» и потребовали от иностранных компаний, помогающих «Газпрому» с прокладкой, немедленно прекратить участие в строительстве.

Изначально «поток» строило гигантское крановое судно Pioneering Spirit швейцарской компании Allseas, ему ассистировали итальянцы из Saipem.

Сразу после введения американских санкций против проекта обе компании отозвали с Балтики трубоукладчик, и два работавших с ним вспомогательных судна. Россия заявила, что способна самостоятельно закончить оставшиеся 160 км газопровода. Тогда же глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что судно «Академик Черский» может быть использовано для этого.

Так началась эпопея переходов «Академика Черского». 10 февраля он вышел из порта Находки, но вместо того, чтобы направиться напрямую в территориальные воды Дании, где на данный момент встала прокладка труб, корабль взял курс к сторону Сингапура, с расчетом прибыть туда в районе 22 февраля. Затем в пути маршрут поменялся и судно пошло на Шри-Ланку. Оттуда предполагалось следование в Красное море к порту Суэц.

Маршрут снова был изменен и «Академик Черский» направился к порту Мапуту в Мозамбике, но в итоге проследовал к берегам ЮАР, обогнул африканский континент и прибыл в испанский Лас-Пальмас (Канарские острова). После непродолжительной стоянки судно зарегистрировало маршрут до египетского Порт-Саида, куда должно было прийти 30 апреля. Впрочем, и Средиземное море не было целью «Академика Черского», 28 апреля он, минуя Ла-Манш, направился в Северное море.

Практически на всем протяжении маршрута корабль-трубоукладчик сопровождался кораблями ВМФ РФ или гражданскими судами поддержки.

В разное время «Черский» шёл под охраной большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов», сторожевого корабля Балтийского флота «Ярослав Мудрый», при котором находилось судно обеспечения танкер «Ельня», спасательного буксира Северного флота «Николай Чикер», морского танкера «Академик Пашин».

По мнению некоторых экспертов, основной задачей столь запутанного маршрута было необходимость избежать прямых санкций США и потенциального запрета на вхождение корабля в те или иные территориальные воды. Впрочем, столь очевидная опека судна дала повод многим считать, что «Академик Черский» явно идет на строительство «СП-2».

По данным «Коммерсанта»,

в нынешнем виде корабль-трубоукладчик не готов к работе с «СП-2», поскольку не имеет необходимого сварочного оборудования.

В феврале «Газпром» модернизировал судно для укладки труб диаметром до 32 дюймов. Однако для «Северного потока-2» необходимы трубы диаметром 48 дюймов.

У американцев не вызывают обеспокоенности все эти приготовления. В феврале министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил в Мюнхене, что у России нет необходимого оборудования, чтобы достроить газопровод самостоятельно. Потенциально под санкции США может попасть и сам «Газпром».

Тем не менее, как ранее отмечал президент Владимир Путин, Россия будет реализовывать этот проект без иностранных партнеров. Путин выразил уверенность, что «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию до конца 2020 года или в первом квартале следующего. Глава «Газпрома» Алексей Миллер утверждал, что у газового гиганта имеются все средства, чтобы самостоятельно завершить строительство, хотя на это уйдет больше времени.