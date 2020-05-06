«Мы не отказываемся от нацпроектов, они будут реализованы»

«Я бы не стал делить расходы на нацпроекты и не нацпроекты. Очевидно, что планы по целому ряду показателей нацпроектов могут быть уточнены. Пандемия без последствий не проходит», - сказал Силуанов в интервью газете «Ведомости».

По его словам, социальные обязательства будут выполнены в полном объеме.

«Мы исходим из такого принципа: что уже реализуется, а что еще не начали, есть ли контракты, можно ли перенести мероприятие на более поздний срок без особых последствий для экономики. Социальные обязательства, разумеется, будут выполнены полностью», - добавил он.

Силуанов также отметил, что сроки реализации крупных инфраструктурных проектов сдвинутся, однако они будут выполнены.

«Мы от них не отказываемся, они будут реализованы, но чуть позже», - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о том, планируется ли экономить на крупных инфраструктурных проектах, например, на высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург.

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Он также отметил, что в 2020 году траты на ВСМ почти не запланированы, речь идет об очень небольших расходах, так как только разрабатывается документация. «Хотя, действительно, если экономить, то на еще не начатых проектах», - добавил Силуанов.

Напомним, что президент Владимир Путин в мае 2018 года подписал утверждающий нацпроекты России указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

Указ Путина во многом указ развивает программы, начатые в 2014-2017 годах, но новые цели, поставленные перед кабмином, куда более амбициозны.

Всего же сформированы нацпроекты по таким стратегическим направлениям, как здравоохранение, образование, демография, культура, безопасные и качественные автодороги, жилье и городская среда, экология, наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда и поддержка занятости, международная кооперация и экспорт, комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Нацпроекты должны быть реализованы 31 декабря 2024 года.

Кстати, в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что реализация национальных проектов не снимается с повестки дня, хотя нельзя исключить, что будут вноситься какие-то корректировки.

«Нет, никоим образом, об этом речь не идет», - заявил он, отвечая на вопрос, не снимаются ли нацпроекты с повестки дня, учитывая сложную ситуацию.

«Очевидно, что при составлении национального плана развития экономики будут приниматься во внимание те задачи, те бюджетные траты, которые были запланированы в связи с национальными проектами», — подчеркнул Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Нельзя исключать, что какие-то будут вноситься корректировки, но на сами стратегические задачи реализации нацпроектов это не повлияет никоим образом», - добавил он