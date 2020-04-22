Деньги есть, коек нет: губернаторов уличили в медлительности

Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.

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Премьер напомнил, что регионам было выделено 33 млрд рублей на перепрофилирование коечного фонда в медорганизациях по поручению президента. Срок исполнения истекает 28 апреля. «Остается меньше недели, чтобы это поручение выполнить. Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными», — возмутился Мишустин.

Многие регионы, считает премьер, отнеслись к этому формально — представили неточные расчеты, сколько необходимо средств на закупку оборудования, средств индивидуальной защиты для самих медиков.

Это было в марте. А 17 апреля кабмин добавил регионам на закупки еще 32 млрд рублей. Но и эти деньги не освоены, медобрудование не закуплено.

У вас тут ошибка

Мишустин призвал губернаторов подавать в правительство точные данные о ситуации в регионе. Он указал на ошибку губернатору Омской области Александру Буркову.

Глава этой области доложил Мишустину, что по данным на 21 апреля, перепрофилировано под лечение больных с коронавирусом пять медучреждений с общим коечным фондом в 895 коек, а к 28 апреля этот показатель будет доведен до 1 546 койко-мест.

«Медперсонал подготовлен, мы никаких проблем здесь не испытываем», — заверил Бурков.

Однако Мишустин, сверившись со своими бумагами, обнаружил другие цифры. «Комплектация по процентовке, которая у меня есть, врачами — 20%, медсестрами — 43%, младшим медперсоналом — 2%», — сказал премьер.

Губернатор возразил, что в материалах премьер-министра о младшем медицинском персонале «какая-то ошибка». В ответ премьер заметил, что ошибки, конечно, возможны, но он имеет самые первичные данные по мониторингу ситуации, а не те, которые докладывают «наверх».

Касса правду говорит

По данным Минфина, регионы заключили государственные контракты с поставщиками всего на 23,9 млрд рублей, или 71,5% от первого транша.

Но реально оплачено контрактов еще меньше.

«Посмотрим кассу. Кассовый расход на оплату этих обязательств на сегодняшний день составил 11 млрд рублей с небольшим, или чуть больше трети», — сказал министр финансов Антон Силуанов.

Правда, глава Минфина признал, что из Москвы не видно, как сами лечебные заведения и муниципалитеты потратят деньги, которые они получили. «Нам не видно из федерального центра, как эти средства дальше задействованы», — отметил Силуанов.

Зато Минфин может отследить даты исполнения заключенных госконтрактов. И в них фигурируют шокирующие сроки — «с июня по сентябрь текущего года».

«Коллеги, это просто недопустимо, потому что нам необходимо как можно скорее, сейчас, обеспечить готовность коек к принятию больных!» — возмутился министр.

А некоторые регионы не дошли даже до стадии заключения контрактов. Это Пензенская область, Ивановская область, Новгородская область и ряд других. Когда они планируют закупить койки и оборудование вообще не понятно.

Правительство и парламент при этом пошли навстречу региональным властям, упростив законодательство. С 1 апреля вступили в силу поправки в закон о госзакупках, согласно которым госзаказчики вправе осуществлять закупки соответствующих товаров у единственного поставщика. Федеральный центр рассчитывал, что процедуру закупок можно будет ускорить (за счет отказа от проведения конкурса) до трех-четырех дней. Но теперь получается, что региональным властям не хватило на проведение процедуры госзакупок трех недель, отметил Силуанов.

Недоволен работой региональной власти и глава Минздрава Михаил Мурашко. В Омской области, например, койки не оснащены кислородом. Мурашко дал региону неделю на исправление ситуации.

По плану правительства к 28 апреля по России должно быть установлено и оснащено в регионах «не менее 95 тысяч коек». На сегодня эта задача реализована на 82%. И у кабмина появились сомнения в возможностях региональных коллег выполнить поручение президента.

«Пока ситуация позволяет контролировать все, тем не менее скорость должна быть увеличена», — рекомендовал Мурашко, отметив, что провалы по срокам имеются также в Ставропольском крае и Белгородской области, в Орловской и Тверской областях. «Эти регионы должны мобилизоваться, для того чтобы защитить свое население», — призвал министр здравоохранения.

ЖКХ признают пострадавшей отраслью

21 апреля премьер Мишустин проверил, как регионы распределяют средства, направленные на поддержку бизнеса и граждан. Выяснилась парадоксальная ситуация: федеральная власть нашла средства, оперативно отправила их в регионы, там деньги получили и на этом усилия регионов закончились. Тем временем бизнес и граждане заполнили соцсети жалобами, что не могут получить обещанное, нечем платить зарплаты, нет оборотных средств.

Усиливать режим ручного управления регионами по борьбе с коронавирусом были вынуждены и в Кремле. Владимир Путин проводит по видеосвязи совещания с губернаторами, принимает просьбы. В среду Путин провел рабочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Глава региона отчитался без проблем и попросил «рассмотреть возможность включить жилищно-коммунальный комплекс в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции». Президент пообещал организовать поддержку ЖКХ в ближайшее время.

Федеральному центру придется усиливать административное давление на регионы, если противодействие пандемии будет проходить в вялотекущем режиме. Замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор экономических наук Александр Широв не исключает, что федеральный центр будет вынужден показательно уволить пару губернаторов, если они не перестроят систему здравоохранения.

«С одной стороны, ситуация в регионах действительно тяжелая, сейчас оперативно найти и закупить оборудование не так-то просто. К тому же, бюджетные деньги стали фактически токсичными для регионов. За них потом, когда пандемия закончится и бюджет оскудеет, спросят по всей строгости и по этой причине раскассирование идет медленно», — говорит Широв.

С другой стороны, губернаторский корпус в последнее время сильно обновился, уровень подготовленности к руководству регионом у всех разный, отмечает Широв.

«Если уговоры и финансовая помощь правительства, а его новый состав действительно показывает оперативность, не поможет региональному уровню власти в исполнении президентских поручений, если губернаторы не смогут настроиться на реальную борьбу с пандемией, оргвыводы неизбежны», — заключает эксперт.

Отраслевые эксперты, оценивая ситуацию с готовностью здравоохранения к борьбе с пандемией, демонстрируют не меньший скептицизм. Учредитель предприятия-производителя средств индивидуальной защиты «Фэст» Владимир Михайлов считает, что «в последние годы система здравоохранения в России приходила в упадок».

«Сокращалось число коечных мест в больницах, закрывались целые инфекционные отделения. И сегодня, просто так вот, выделив средства, эту проблему решить быстро не получится. Ведь сейчас даже врачей не хватает», — заключает Михайлов, добавляя, что системные проблемы здравоохранения, которые копились последние 20 лет, с наскока за три недели не решить, как не помогут и увольнения региональных начальников.