Не умеют тратить: почему госсредства не доходят до регионов

О предоставлении прямой финансовой помощи гражданам и бизнесу в понедельник, 20 апреля, отчитался премьер Михаил Мишустин. Он поблагодарил Госдуму и Совет Федерации за изменение законодательства, что способствовало снятию «излишних бюрократических требований», в частности, к процедурам госзакупок и другим механизмам выделения финансовой помощи бизнесу и гражданам.

Реклама

В целом парламентарии проявили оперативность, а вот региональные чиновники медлят, считает Мишустин. Он напомнил, что в конце марта 77 субъектам РФ было выделено 33 млрд рублей на перепрофилирование коечного фонда в медицинских организациях. «Мы расширили правила использования этих средств. Теперь регионы смогут потратить их и на установку специального оборудования, в том числе — мобильных кислородных станций, а также на средства индивидуальной защиты для медиков», — сказал Мишустин.

Деньги не пошли в народ

Министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания отчитался, что средства доведены до регионов, все лимиты перечислены. Но не освоены, отметил он. «Во многих субъектах, по данным казначейства, кассовое исполнение ниже 10%», — заметил премьер, указав на конкретные регионы. Такая ситуация складывается в Тверской, Белгородской, Тюменской, Новгородской, Калужской областях, Камчатском крае, Республике Саха (Якутии).

В минздраве Якутии признали наличие проблемы, деньги действительно осваиваются медленно.

«Причиной стали длительные сроки согласования перечня медицинского оборудования. Перечень несколько раз менялся, в связи с тем, что изначально число заболевших было незначительным, и расчет был сформирован по рекомендациям Минздрава РФ на население республики. Затем число заболевших резко начало расти за счет неприписного населения (киргизская диаспора Алдана, Чаяндинское месторождение)», — сообщили «Газете.Ru» в региональном минздраве.

Из-за необходимости увеличить количество оборудования закупки снова пришлось согласовывать с Москвой. Якутские медики заверяют, что сейчас перечень закупаемого оборудования согласован, поступления средств на закупки начнется с завтрашнего дня. «В ближайшее время оборудование поступит в медицинские учреждения республики», — сказали в министерстве.

Тем не менее, сложилась парадоксальная ситуация: федеральная власть нашла средства, оперативно отправила их в регионы, там деньги получили и на этом усилия регионов закончились. Тем временем бизнес и граждане заполнили соцсети жалобами, что не могут получить обещанное, нечем платить зарплаты, нет оборотных средств.

Как уточнили «Газете.Ru» в Минфине, всего регионам отправлено только на перепрофилирование коечного фонда в медицинских организациях 33 млрд рублей. Это было сделано еще в конце марта в рамках первого пакета помощи.

На прошлой неделе регионы, если верить Силуанову, получили еще 32 млрд рублей. Итого 65 млрд рублей. Именно от этой суммы региональная власть смогла распределить те 10%.

Премьер-министр на совещании с вице-премьерами пообещал в ближайшее время проверить, как губернаторы реализуют меры по противодействию вирусу. Оперативнее поставлять медицинское оборудование в регионы рекомендовано и Минпромторгу. «Прошу до минимума сократить все формальности. Заявки должны обрабатываться без промедлений», — потребовал премьер.

Между тем, по данным Минфина (справка имеется в распоряжении «Газеты.Ru») до конца года федеральным и региональным органам власти запланировано выделить из госбюджета более 2 трлн рублей.

На здравоохранение и меры соцподдержки граждан — из резервного фонда правительства более 0,5 трлн рублей. На поддержку малого и среднего бизнеса за 9 месяцев 2020 года выделят около 350 млрд рублей. Для субъектов Федерации (на поддержку экономики, на отсрочки по выплате или реструктуризации бюджетных кредитов) — 200 млрд рублей.

Пробки обеспечены

«Общий объем фискальной поддержки можно оценить в более 6,5% ВВП. Кроме того, объем бюджетных ассигнований на этот год будет увеличен по отношению к средствам, заложенным в законе о бюджете, через сводную бюджетную роспись более чем на триллион рублей», — информирует Минфин.

«Меры по усилению бюджетной дисциплины, а также оперативное заключение соглашений будут способствовать более ритмичному доведению средств до получателей», — выражает надежду Минфин.

Эксперты сомневаются, что эти надежды сбудутся. Если 77 регионов (получатели господдержки) не смогли ритмично довести до пострадавших 65 млрд рублей, то когда в регионы хлынут еще 200 млрд руб., затор неизбежен, считают они.

Проблема в низком качестве государственного управления. Чиновники не в состоянии оперативно реагировать на ситуацию. Так исторически сложилось, отмечает директор группы суверенных рейтингов агентства Standard & Poor's Карен Вартапетов. «Исполение бюджетов в течение года традиционно неравномерное — большая доля капитальных расходов бюджетов проводится только во второй половине года, так как время уходит на проведение тендеров, заключение контрактов и т. д.», — говорит Вартапетов.

Он приводит пример с исполнением национальных проектов, реализация которых забуксовала еще при правительстве Дмитрия Медведева. Регионы и федеральный центр оставили неосвоенными 1 трлн рублей, отмечала Счетная палата РФ.

Сэкономили на чрезвычайной ситуации

Чиновники слабо реагируют на благие намерения федерального центра, возможно в этом отчасти виновата и сама федеральная власть. «В России не был введен режим чрезвычайной ситуации. За освоение госсредств не по утвержденной процедуре завтра могут спросить полиция, прокуратура, Счетная палата. Зачем рисковать?» — комментирует ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Андрей Столяров.

Руководитель Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов говорит, что в конфликтах между федеральным центром и «нехорошими губернаторами» он занимает сторону регионов. Главы регионов могут потратить только то, что разрешено, но не могут потратить то, что не запрещено, отмечает Климанов. И поясняет эту формулу.

«Конечно, там, в глубинке не такие квалифицированные специалисты, как у федерального казначейства, но надо понимать все те ограничения, которые реально существуют в регионах. Без конкретных инструкций по расходованию выделенных сейчас денег, регионы не могут выдавать деньги бизнесу и гражданам. Тем более, что проверки со стороны силовых ведомств никто сверху не отменял», — говорит Климанов.

Когда правительство упрекает региональную власть в низких темпах реализации антикризисных мер, то в этом есть «определенное лукавство», уточняет эксперт. Например, регионам пообещали разрешить изменение бюджетной росписи без изменения закона о бюджете, то есть, когда деньги из одной статьи расходов можно переносить в другую статью. И не менять при этом закон о бюджете. Но соответствующего закона я что-то не увидел», — говорит Климанов.