Газ из США не нужен: в Берлине поддержали «Северный поток-2»

Новый экспортный газопровод «Северный поток - 2» из России в Европу через Балтийское море важен для европейских государств, и наложенные на него санкции США требуют ответных действий, заявил Клаус Эрнст, глава комитета по экономике и энергетике в Бундестаге.

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Эрнст сказал, что СП-2 важен, среди прочего потому, что это позволит поставлять дополнительные объемы газа в Европу. По его мнению, американские санкции, наложенные на компании, вовлеченные в реализацию этого проекта, являются неприемлемыми и требуют решительной реакции со стороны Европы.

Среди потенциальных ответных шагов немецкий политик назвал наложение контрсанкций на американский газ, добываемый компаниями США посредством гидроразрыва пласта.

«Экономические отношения с Россией следует развивать, потому что спустя пять лет после «событий на Украине и в Крыму» легитимность западных санкций «вызывает серьезные сомнения», — добавил Эрнст.

По его словам, Германии нужен российский газ, потому что Берлин постепенно отказывается от ядерной энергетики и угля. Сырье, поставляемое, например, из США, не может рассматриваться в данном случае как альтернатива, потому что «оно очень дорого и менее экологично», пояснил немецкий политик.

В прошлом месяце Госдепартамент США обвинил Россию в злоупотреблениях в энергетической сфере и назвал Москву «врагом», при этом отказавшись комментировать сообщения о намерении ввести новые санкции против РФ.

В заявлении американского внешнеполитического ведомства указывается, что не только Белый дом, но и конгресс якобы находил факты ненадлежащего поведения Москвы.

«Конгресс приводил множество примеров, когда Россия использовала энергетику, как враждебный игрок, использовала ее для враждебных целей», — подчеркнули в дипломатического ведомстве.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что «Северный поток — 2» — экономический проект, который не станет инструментом для решения политических вопросов в Европе.

В декабре прошлого года глава Белого дома Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете Штатов. В него был включен пункт о санкциях против «Северного потока — 2». При этом издание Forbes сообщало, что ограничения США против «Северного потока — 2» — запоздалая и бесполезная мера.

«Санкции задержались где-то на год, они бесполезны. Санкции <...> не понравятся даже тем, кто относится к России с ненавистью», — утверждают американские журналисты.

Кроме того, в статье отмечается, что власти Германии и Франции «все больше раздражены по поводу новой «холодной войны» с Россией». Глава «Газпрома» Алексей Миллер в январе также отмечал, что у России есть возможность достроить СП-2 своими силами — технологических препятствий для этого нет.

Райнер Зеле — исполнительный директор австрийской нефтяной компании OMV AG, являющейся одним из инвесторов проекта, также уверен, что Россия достроит газопровод своими силами. По его словам, в том месте, где сейчас прокладывается газопровод, не должно возникнуть никаких трудностей.

«Прокладка труб, особенно в мелководных районах, это не вопрос супертехнологий. Другое дело: подходит ли установка этого корабля для укладки труб. Может быть, СП-2 будет прокладывать другой корабль», — пояснил специалист.

Также он признал, что Европа нуждается в дополнительных объемах газа, потому что сокращение внутреннего производства энергоносителя является «огромным».

При этом, на европейском рынке открывается все больше возможностей для использования газа в производстве электроэнергии. В пример он привел Германию, которая закрывает «убийственные для экологии» угольные станции.

Запустить проект планируется до конца текущего года — он находится на финальной стадии. Сейчас достроено около 93% трубопровода — уложено более 2,3 тыс. км труб из 2,46 тыс. км.

Всего в СП-2 включены две нитки газопровода суммарной мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Проект транснациональный — в Европе партнерами «Газпрома» выступают немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская компания Shell.