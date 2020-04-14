Время сокращений: четверть работодателей урежут зарплаты

Более четверти опрошенных работодателей планируют снизить своим сотрудникам зарплаты в ближайшие полгода, еще 37% намерены сократить штат. Об этом говорится в ежеквартальном исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.ru (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

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Согласно результатам, 27% представителей компаний собираются уменьшить зарплаты работников в ближайшие шесть месяцев. О сохранении заработных плат говорят лишь 30% фирм, и только 5% планируют увеличить размеры жалования в ближайшее время. Остальные компании затруднились ответить на вопрос.

12% респондентов уверены, что в следующие полгода будут уменьшать количество сотрудников в компании, еще 25% делают осторожный, но тем не менее негативный прогноз, отмечая, что сокращения с наибольшей вероятностью состоятся.

С начала текущего кризиса численность сотрудников уменьшилась уже в 20% компаний: причём чаще всего об этом заявляли небольшие организации (до 100 сотрудников — 24%) и крупные предприятия (свыше 3 тыс. сотрудников — 27%).

Опрос проводился со 2 по 9 апреля 2020 года среди более чем 350 представителей российских компаний. Согласно данным исследования от октября 2019 года, урезать зарплаты планировали лишь 4% компаний, сокращать количество сотрудников — 9%.

«Из-за сложившейся кризисной ситуации некоторые отрасли экономики попали в зону риска. Речь идет о непродуктовом ритейле, сфере туризма, развлечений, индустрии красоты и здоровья, ресторанном бизнесе», — пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса «Работа.ру».

Компаниям из этих отраслей приходится приостанавливать свою работу в период пандемии. Кроме того, в «Работе.ру» отметили, что работодатели также оптимизируют затраты на таких специалистов, как экономисты, HR-специалисты, юристы, маркетологи.

По данным сервиса, больше всего спрос упал на соискателей в индустрии красоты (число вакансий сократилось на 13%) и в сфере бизнес-услуг (на 8%). Также на 7% сократилось количество предложений в сфере услуг, в агропромышленной отрасли — на 5%, а в маркетинге и рекламе — на 4%.

Общее количество вакансий на конец марта уменьшилось на 7%, по данным «Авито Работа». Больше всего пострадали профессиональные сферы: искусство и развлечения (сокращение вакансий на 37%), туризм и рестораны (на 28%), фитнес и салоны красоты (на 27%),

рассказали «Газете.Ru» в компании.

«Безусловно, какая-то часть россиян потеряет работу, особенно это коснется работников из сферы малого бизнеса или из отраслей, которые сейчас простаивают. Никто точно не знает, какое количество работников это затронет», — заявил категорийный менеджер «Авито Работа» Дмитрий Пучков. Он также обратил внимание на тот факт, что всеобщая самоизоляция действительно вынуждает бизнес переходить в онлайн, и

средняя зарплата для удаленных сотрудников по всей стране выросла почти на 10%.

Самая высокая доля вакансий с возможностью дистанционной работы наблюдалась в сферах консультирования, страхования, а также маркетинга и рекламы. Поэтому востребованными становятся специалисты из сфер электронной коммерции (e-commerce), разработчики, создатели онлайн-контента, онлайн-маркетологи, а также специалисты по продажам, отметил Дмитрий Пучков.

Динамика сокращения количества вакансий и снижения заработных плат соотносится с общим состоянием бизнеса в стране. Согласно вышеуказанному исследованию hh.ru, заметно выросла доля работодателей, оценивающих положение своей компании как «скорее негативное» или «крайне негативное»: 33% против 10% по сравнению с августом 2019 года. Доля организаций, чувствующих себя стабильно, снизилась с 49% до 36%. 18% организаций по-прежнему держатся уверенно, оценивая положение как «позитивное», однако их число по сравнению с августом прошлого года снизилась в два раза.

При этом власти намерены в первую очередь помогать тем предприятиям, которые сохраняют занятость работников. Об этом на прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил на совещании с руководителями субъектов федерации:

«Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость. Но если, тем не менее, люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им», — сказал глава государства.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин грозился наказывать работодателей, которые задерживают зарплаты или увольняют сотрудников в условиях пандемии COVID-19.

«Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура», — заявил премьер, отметив, что правительство будет ежедневно отслеживать текущую ситуацию на рынке труда и мониторить выплаты заработных плат.