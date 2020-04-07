Раздать цыплят и гусят: как правительство оплатит карантин

Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил во вторник, 7 апреля, с депутатами Госдумы от фракции «Справедливая Россия» меры поддержки пострадавших от коронавируса россиян. Руководитель фракции Сергей Миронов призвал правительство не экономить на них. И предложил «четыре блока» поддерживающих инициатив. Каждый из них содержал еще по несколько предложений.

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Одной из инициатив Миронова стала поддержка правительством работников частного сектора, по его мнению, необходимо выплатить им средства «для того, чтобы они выжили в этот месяц».

«Сегодня тем, кто работает в бюджетной сфере, гарантирована оплата в соответствии с их должностью, окладом, и они не потеряют в деньгах, находясь месяц на карантине. А вот у тех, кто работает в частном секторе, будут возникать проблемы с их доходами», — пояснил «справедливоросс».

Налоговые каникулы за жизнь в карантине

Согласно предложению руководителя «Справедливой России», правительству нужно выплатить небюджетникам компенсацию,

размер одной персональной компенсации — в пределах «средней региональной зарплаты».

Второе предложение касается кредитных каникул. Эту меру предлагал и президент Владимир Путин, а Миронов заявил о необходимости ее детализации. По его логике, нахождение граждан в карантине — это форс-мажорные обстоятельства. «И нам представляется возможным подготовить такое распоряжение, чтобы на протяжении этого карантина люди вообще не выплачивали никаких процентов и сам долг в течение этого времени», — сказал Миронов.

Льгота должна касаться автокредитов, ипотеки и прочих потребкредитов.

Третий блок предложений эсэров — для тех граждан, которые потеряли работу из-за коронавируса или еще раньше, до пандемии. Для них необходимо рассмотреть возможность выплат «хотя бы по минимальному размеру оплаты труда».

Наконец, депутаты предложили премьеру не просто отсрочить платежи в бюджет для малого и среднего бизнеса, а дать им «на год налоговые каникулы по всем налогам, по всем арендным платежам». «Потому что им потом, когда закончится карантин, нужно начинать работать, и, конечно, у них будут очень большие проблемы», — аргументировал Миронов.

Попутно он попросил Мишустина застраховать здоровье и жизнь всех врачей, медицинских работников, нянь, сестер, которые сейчас работают в больницах, где лежат больные с коронавирусом, в размере трехгодового дохода.

И увеличить зарплату всем медработникам на 200%.

Мишустин отметил, что сейчас готовится второй пакет поддержки бизнеса и граждан, пострадавших от вируса, и предложения депутатов в нем будут учтены. Хотя и не все, поскольку предстоит сначала посчитать расходы. «Я Вам скажу, что практически по каждому предложению мы сейчас думаем, работаем», — заверил премьер.

«Газета.Ru» спросила первого зампреда комитета Госдумы по контролю и регламенту Олега Нилова, какие еще предложения обсуждали премьер и глава фракции. Нилов сообщил, что он лично попросил премьера поднять с 1,4 млн до 10 млн рублей сумму, которую необходимо защитить системой страхования вкладов.

«Присутствовавший на встрече министр финансов Антон Силуанов, как ни странно, с этим предложением согласился. Но с оговоркой, что застраховать депозит на 10 млн рублей стоило бы не для всех, а только тем, кто пострадал от эпидемии», — уточнил Нилов.

Чтобы не умерли с голода

Фракция также предложила ускорить выполнение поручения президента о введении социальных контрактов для домохозяеек, садоводов, селян, которые нигде официально не работают. «Поддержка личных подсобных хозяйств и садоводов через социальные контракты предусмотрена в 178 федеральном законе. Этим категориям полагается до 50 тысяч рублей в год. Но такой помощи практически нет. А поддержка очень нужна именно сейчас», — обратил внимание Нилов.

Этим категориям граждан, как поясняет Нилов, необходимо за счет государства купить и раздать «рассаду и семена, удобрения, и цыплят, и поросят, чтобы они вырастили их, собрали урожай и не умерли с голода».

Мишустин поблагодарил Нилова за этот вопрос. «Мы уже принимаем меры, чтобы такие контракты заключали чаще», — цитирует Мишустина официальный сайт правительства.

По словам премьера, на этот год правительство оплатит социальные контракты на 7 млрд рублей. «В этом году мы рассчитываем, что будет заключено около 70 тыс. контрактов с охватом более 300 тысяч человек», — сказал премьер.

В последующем на эти цели потребуется ежегодно по 22 млрд рублей.

Встреча премьера Мишустина с фракцией эсэров состоялась в рамках подготовки отчета правительства перед Госдумой за прошлый год. Процедура ежегодного отчета предусмотрена статьей 114 Конституции РФ. Дата проведения отчета — 15 апреля.

Фактически Мишустину придется держать ответ за действия правительства Дмитрия Медведева. Кабмин был отправлен в отставку 15 января этого года, после чего премьер-министром был назначен глава ФНС Мишустин.

В обычных условиях предложения депутатов, слишком затратные для бюджета, исполнительная власть оценивает как популистские и старается блокировать их. Но сейчас на фоне обвала нефтяных цен и пандемии многие идеи законодателей могут быть реализованы. Этого не исключает гендиректор Института экономических и социальных исследований, доктор экономических наук Алексей Рябинин. «Власти традиционно говорили, что Россия откладывает деньги в резервы на случай форс-мажора. И вот форс-мажор нагрянул, придется поддержать граждан», — говорит Рябинин.

Он считает, что предложения депутатов по поддержке бизнеса и граждан вполне обоснованны и выглядят даже скромными. «Россия — четвертая страна в мире по накопленным золотовалютным резервам, но щедростью к пострадавшим никогда не отличалась, что особенно заметно на фоне финансовой поддержки своих граждан со стороны большинства стран Евросоюза», — отмечает эксперт.

По подсчетам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, правительство РФ зарезервировало на борьбу с кризисом 1,4 трлн руб. Это около 1,3% ВВП. Для сравнения, объемы господдержки, выделяемые на борьбу с коронавирусом во Франции, Италии, Испании, составляют 2,4-2,5% ВВП. Германия планирует выделить на эти цели более 4% ВВП.