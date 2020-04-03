По ситуации: в Кремле назвали условие отмены выходных

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля. В этом заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что Владимир Путин в своем вчерашнем обращении к россиянам имел в виду общий фон распространения заболевания. Пока сохраняется угроза эпидемии коронавируса, в стране будут действовать нерабочие дни.

«Вместе с тем здесь важно отметить именно дополнительные полномочия, которые получили вчера руководители регионов, которым на местах виднее, что делать. И руководители регионов, губернаторы, смогут регулировать режим в своих субъектах в зависимости от того, насколько актуально там применение более жестких мер или, наоборот, более мягких», — обратил внимание Песков.

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Он также добавил, что власти проведут анализ эффективности того набора мер, который президент предложил для поддержки бизнеса. Ранее Путин объявил о кредитных и налоговых каникулах для малого и среднего бизнеса, а также о снижении страховых взносов и автоматическом продлении социальных выплат. Кроме того, были предложены кредиты на льготных условиях.

«Ситуация ежечасно мониторится, и рассматриваются различные варианты продолжения мер поддержки в зависимости от того, по какому сценарию ситуация будет развиваться», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Накануне Владимир Путин выступил со вторым телеобращением к гражданам страны в связи с активным распространением коронавируса. В частности, глава государства объявил о решении продлить нерабочие дни с сохранением зарплаты. Так, этот режим будет действовать до конца апреля.

Путин обратил внимание, что во время борьбы с пандемией коронавируса нельзя забывать о важности сохранения рабочих мест и доходов россиян. Глава государства подчеркнул, что это должно оставаться приоритетом для правительства, регионов и бизнеса.

В то же время он призвал россиян соблюдать требования местных властей и соблюдать предписанные медиками меры безопасности. По его словам, нерабочая неделя, которая была введена ранее, и введенные режимы самоизоляции во многих регионах страны позволили выиграть время для максимально эффективной борьбы с распространением заболевания.

Но, подчеркнул Путин, пик заболеваемости еще не пройден, и ситуация развивается в разных регионах по-разному. Так, в столице страны эту ситуацию переломить пока не удалось.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью RT заявил, что россиянам необходимо смириться со сложившимися условиями жизни.

«Надо смириться с тем, что мы живем в таких условиях. Нужно мобилизоваться, нужно соблюдать все предписанные рекомендации, нужно ответственно подходить к своим действиям», — отметил он.

По словам парламентария, предпринятые меры по продлению нерабочего режима были приняты, потому что власти должны предпринимать меры для защиты своих граждан, а предыдущий опыт показал эффективность такого метода.

За сутки количество инфицированных в России увеличилось на 601, это на 170 человек меньше, чем было выявлено накануне. Общее число заболевших коронавирусом достигло 4149, из них выздоровели 281 человек, умерли 34. Зараженные выявлены в 78 российских субъектах.

Новые случаи заражения зафиксированы в 32 регионах. По-прежнему, самое большое число больных вирусом находится в Москве. Всего в столице зарегистрировано 2923 россиянина, которые заболели COVID-19.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин посоветовал москвичам, особенно представителям старшего поколения, по возможности уехать на дачу или вовсе не выходить без острой нужды из дома. В пятницу, 3 апреля, пресс-служба центра организации дорожного движения сообщила в Twitter, что из Москвы уехали более 850 тыс. человек за первые три дня нерабочей недели.

«Дорожные факты: 567 000 автомобилей (или более 850 тыс. жителей) покинули город 27-29 марта», — отмечается в сообщении.

Тем временем для тех, кто остается на самоизоляции в Москве введен штраф за нарушение этого режима. Так, если москвич передвигается по городу без острой необходимости, то ему могут выписать штраф в 4 тыс. руб., если при этом он использует транспорт, то штраф увеличивается до 5 тыс. руб. Такая же сумма наказания остается, если нарушение было совершено повторно.

Как сообщает оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, сотрудники правоохранительных органов могут останавливать водителей и интересоваться целью поездки.

«Куда можно ездить на своей машине или такси? В случае серьезной необходимости можно поехать в другой район. При этом вас может остановить сотрудник правоохранительных органов и уточнить цель поездки», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.