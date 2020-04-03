Надо больше санкций: нефтяники США требуют наказать Россию

Американские производители сланцевой нефти начали лоббистскую кампанию за введение новых санкций против России и Саудовской Аравии. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Financial Times. Они призывают Белый дом вынудить нефтедобывающие страны сократить добычу, чтобы таким образом поддержать цены на нефть.

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Для большинства производителей сланцевой нефти добыча становится нерентабельной при ценах ниже $50 за баррель, а из-за расторжения сделки по сокращению добычи и последовавшей «нефтяной войной» между Москвой и Эр-Риядом цены упали на уровень 2002 года. Эталонный сорт Brent опускался до $22 за баррель. Один из крупных американских производителей сланцевой нефти — Whiting Petroleum — уже подал на банкротство в начале апреля.

По данным Financial Times, лоббистом своих интересов нефтяники хотят сделать ушедшего в конце прошлого года в отставку министра энергетики США Рона Перри.

Производители сланца также призывают Белый дом рассмотреть вопрос о приостановлении военной помощи США Саудовской Аравии и введении новых санкций в отношении российской энергетики — или же отменить существующие санкции, если Кремль будет сотрудничать.

Среди предлагаемых ими мер — прекращение поставок саудовской нефти на крупнейший в Северной Америке нефтеперерабатывающий завод Motiva в штате Техас, введение пошлин на импорт иностранной нефти и приостановка закона Джонса, которые не позволяет иностранным судам перевозить грузы внутри страны и приводит к удорожанию американской нефти.

19 марта Трамп заявил, что США намерены вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке «в нужное время». Он подчеркнул, что у Штатов есть «серьезные рычаги влияния на ситуацию», но они пытаются найти что-то «среднее».

«С одной стороны, нашим потребителям это очень помогает, это (низкие цены на нефть – «Газета.Ru») как огромное снижение налогов… Но, с другой стороны, это наносит ущерб замечательной мощной промышленности», — отметил американский президент на пресс-конференции. По словам Трампа, такая ситуация на рынке «очень разорительна» для России.

«У них вся экономика основана на этом. Сейчас самые низкие цены на нефть за десятилетия, поэтому это очень разорительно для России. Это очень плохо и для Саудовской Аравии. Но они борются по поводу цены и добычи. В нужное время я вмешаюсь», — подытожил американский лидер.

На следующий день газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций, чтобы стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке. На что именно будут направлены санкции и какие действия со стороны Москвы могут спровоцировать их введение — не уточнялось. Кроме того, Вашингтон изъявлял намерение призвать власти Саудовской Аравии вернуться к прежнему уровню нефтедобычи. Для этого США хотели использовать дипломатические каналы — Госдепартамент и Совет национальной безопасности Белого дома.

В начале апреля Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия в ближайшие несколько дней выработают решение по ценам на нефть.

«Россия, Саудовская Аравия, думаю, что они выработают что-то в ближайшие несколько дней... Потому что это [ситуация с ценами] очень плохо для России и очень плохо для Саудовской Аравии. Так что, думаю, они договорятся», – отметил американский лидер.

Он также напомнил, что на днях «очень хорошо» говорил по телефону как с российским президентом Владимиром Путиным, так и с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом Аль Саудом.

О том, что если нефтяная отрасль будет недофинансирована, а работа по новым месторождениям прекращена, то неизбежно произойдет сильный ценовой всплеск говорил и Владимир Путин.

«Это всех беспокоит, должно беспокоить и потребителей <...> Очень сильный ценовой всплеск на рынке [будет] неизбежен, это тоже никому не нужно», – предупредил он на онлайн-заседании правительства.

Источники заявляли «Ведомостям», что инициаторами выхода из сделки ОПЕК+ была саудовская делегация. Российские нефтяники же выступали за пролонгацию соглашения.

«Мы не выходили из сделки. Мы выступали за продолжение ее. Саудиты приняли решение о выходе», — заявил представитель российской делегации в Женеве.

Позднее это официально подтвердил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, Россия хотела продлить существовавшие условия соглашения на второй квартал или до конца года.

В результате расторжения сделки у компаний нет обязательств по сокращению добычи с 1 апреля. Саудовская Аравия и некоторые другие ключевые игроки объявили о ее наращивании. У России планов по увеличению пока нет, говорил глава Минэнерго Александр Новак в начале апреля.

Утром 3 апреля цены на нефть выросли на 1,5% — до $30 за баррель североморской марки Brent, от которой зависят котировки многих других нефтяных марок, в числе которых и российская Urals. Некоторое время назад экспортная цена отечественной нефти стала отрицательной — расходы на транспортировку и налоги превысили стоимость продажи сорта в европейских портах.