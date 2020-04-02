«Хорошие новости»: как твит Трампа подбросил цену на нефть

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным тему сокращения добычи объема нефти – заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Тем самым он опроверг соответствующее заявление главы Белого дома Дональда Трампа, передает РИА «Новости». Песков добавил, что в ближайших планах Москвы вообще нет переговоров с Эр-Риядом по добыче углеводородов.

«Может быть, даже до 15 миллионов баррелей (сократят добычу Саудовская Аравия и Россия. — «Газета.Ru»). Хорошие, замечательные новости для всех!» — ранее написал американский лидер в Twitter.

Вместе с тем, твит Трампа вызвал подъем на рынках — стоимость июньских контрактов на нефть Brent на торгах в Лондоне в четверг, 2 апреля, достигала $36,29 за баррель — это на 46,7% дороже, чем на закрытии торгов днем ранее, передает Forbes.

Цена фьючерсов на американскую нефть WTI поднималась на 35% — до $27,39. К вечеру цены откатились от максимальных значений: Brent стоила $29,71 (+20% к предыдущему закрытию), WTI — $25,18 (+23,98%).

Впрочем, эксперты опровергают даже саму теоретическую достоверность слов президента США.

«Цена на нефть может немного вырасти на новостях о возможном возобновлении сотрудничества между Саудовской Аравией и Россией.

Но сокращение добычи Саудовской Аравией и Россией на 15 миллионов баррелей в сутки — это практически невозможный сценарий, он означает, что обе страны снизят добычу на 75%», — подчеркнул старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Министр энергетики России Александр Новак подтвердил, что Россия пока не обсуждала рынок нефти с Саудовской Аравией. Как пишет Reuters, министр также добавил, что Россия пока не собирается повышать нефтедобычу.

«Это просто нецелесообразно в текущей ситуации делать», — сказал чиновник в эфире «Эха Москвы».

Саудовская Аравия же напротив заявляла о дальнейшем увеличении. С 1 апреля у нефтедобывающих стран нет квот на добычу: такая ситуация стала результатом разрыва сделки ОПЕК+ в начале марта. Некоторые ключевые игроки во главе с Саудовской Аравией объявили о наращивании добычи и стали предлагать серьезные скидки на поставки. СМИ охарактеризовали ситуацию как «ценовую войну», в которой основное противостояние разворачивается между Москвой и Эр-Риядом.

Трамп планирует поговорить с лидерами американских производителей и переработчиков нефти в пятницу, 3 апреля. Один из лидеров отрасли сказал, что у президента, возможно, была мотивация высказаться по поводу избыточной добычи нефти, потому что у США в буквальном смысле не хватает мощностей для хранения нефти, пишет Bloomberg.

Стоит отметить также, что после слов Трампа выросли в стоимости акции американских энергетических компаний.

«Это хорошая динамика стабилизации. Важность ситуации заключается в том, что в нефтяной промышленности США работают 10,3 миллионов американцев, это шаг в правильном направлении. Мы крайне зависимы от нефтяной промышленности», — сказал директор по инвестициям Cetera Financial Group Джин Голдман.

По мнению Трампа, останавливать добычу должны только Россия и Саудовская Аравия, тогда как крупнейший производитель нефти в мире — США — остался за скобками его твита, напоминает эксперт Юрий Барсуков.

«Эта задача даже только с технической точки зрения потребует нескольких месяцев, причем часть остановленных скважин, скорее всего, не удастся запустить обратно, и они будут потеряны. Иными словами, чистое безумие», — приводит его слова «Коммерсант».

Саудовская Аравия же после поста Трампа призвала к срочной встрече стран-участниц сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и других государств, передает агентство SPA. Королевство призывает к данной встрече с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на нефтяных рынках.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.