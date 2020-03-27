Тренд на обнуление: что будет с ресторанами

Сервис доставки еды запустил программу поддержки для ресторанов

Популярный сервис доставки еды в качестве поддержки отрасли обнулил комиссию на обслуживание новых клиентов-ресторанов, в то время как накануне ФАС поручили разобраться с повышением тарифов агрегаторов. Кроме того, теперь рестораны смогут ссылаться на форс-мажор, чтобы приостановить свои обязательства перед арендодателями, однако вопрос, как владельцу закрытого заведения платить зарплату сотрудникам, остается открытым.

Один из сервисов доставки еды запустил программу поддержки локальных ресторанов, обнулив комиссию для определенной категории заведений.

Delivery Club C 27 марта не будет брать комиссию за агрегацию заказов и размещение ресторана на площадке для тех заведений, которые подключились после 15 марта и будут подключаться еще. Такие условия действительны для несетевых ресторанов и сетей, которые состоят не более чем из трех филиалов. При этом комиссия обнуляется только для тех заведений, которые готовы доставлять заказы своими силами — за решение воспользоваться курьерами Delivery Club ресторану придется заплатить 25% от суммы заказа, однако это на 10% меньше стандартной комиссии.

Для остальных локальных ресторанов, которые подключились к платформе раньше, комиссия снизится на 5%. Такие условия будут действовать до конца июня 2020 года. 

Как «Газете.Ru» ранее сообщали в пресс-службе Delivery Club, по итогам прошлой недели количество заявок от ресторанов, желающих подключиться к платформе, выросло более чем в три раза по сравнению со средним показателем предшествующих будних дней марта. Из них более 40% запросов сформировано ресторанами Москвы и Московской области — этот показатель выше традиционного на 10% — 15%.

В пресс-службе другого крупного сервиса доставки Яндекс.Еда на запрос «Газеты.Ru» об изменениях тарифов не ответили.

Накануне первый зампред правительства Андрей Белоусов поручил ФАС разобраться с тарифами агрегаторов доставки еды из ресторанов. В четверг на встрече президента России Владимира Путина с представителями бизнеса он заподозрил их в повышении цен на услуги и назвал рост комиссии преступлением.

«Я говорю совершенно открыто. Я считаю, что это просто преступление в той ситуации, которая сейчас происходит», — передает слова Белоусова принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Несмотря на то, что один из агрегаторов не только опроверг повышение тарифов, но и снизил комиссию, насколько эта мера поможет ресторанам — прояснится на практике. Однако общепиту и малому бизнесу в целом продолжают идти на встречу и выполнять просьбы, с которыми представители отрасли обращались в письмах к правительству.

В пятницу Торгово-промышленная палата РФ объявила о том, что будет бесплатно выдавать сертификаты о форс-мажорных обстоятельствах всем субъектам малого и среднего бизнеса. Такие меры были приняты в связи с объявленной ВОЗ пандемией коронавирусной инфекции введением ограничительных мер, направленных на предупреждение ее распространения. 

«Если в пункте договора есть форс-мажор, все обязательства приостанавливаются»,

— объясняет Андрей Третьяков, владелец баров «Техника БезОпасности» и StereoPeople.

По словам его юриста, данная мера дает право сторонам договоров ссылаться на обстоятельство непреодолимой силы — в данном случае, коронавирус — как основание для освобождения от ответственности за неисполнение условий договоров.

«Впрочем, в каждом конкретном случае это (связь между нарушением контракта и пандемией) придется доказывать отдельно. Тем не менее, тренд позитивный, особенно для арендаторов (можно пробовать связать нарушение по внесению платежей с резким падением потока). Но будет нелегко», — объясняет эксперт.

Он также добавляет, что данное обстоятельство можно использовать в попытках изменить условия ранее заключенных договоров, по крайней мере временно (например, снизить ту же аренду на время официального форс-мажора).

Одним из самых волнующих вопросов для сферы общепита по-прежнему остается оплата труда персоналу в условиях закрытия заведений и отсутствия выручки.

«За март все закрыли, что будем делать в апреле — пока не понятно. Если мы будем закрываться на неделю-две, то зарплату, конечно, тоже выплатим. Другое дело, хоть у нас и высокие оклады по рынку, основной доход персонала — это чаевые. На улице точно не оставим, о сокращениях пока речи не идет. На жизнь и хлеб с маслом дадим — оставшуюся еду, вон, уже раздали», — рассуждает Андрей Третьяков.

Один из рестораторов Москвы Аркадий Новиков, в свою очередь, обратился к своим сотрудникам в Instagram, успокоив их, что все обязательства перед ними по заработной плате за март будут выполнены, но при этом добавил:

«Для меня остается вопросом, как платить заработную плату за апрель и май, потому что обычно деньги на оплату труда берутся из выручки, из оборота, а сейчас ни того, ни другого не будет»,

— сказал Новиков, отметив, что не исключает запрета на работу ресторанов на 1-2 месяца.