Тренд на обнуление: что будет с ресторанами

Один из сервисов доставки еды запустил программу поддержки локальных ресторанов, обнулив комиссию для определенной категории заведений.

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Delivery Club C 27 марта не будет брать комиссию за агрегацию заказов и размещение ресторана на площадке для тех заведений, которые подключились после 15 марта и будут подключаться еще. Такие условия действительны для несетевых ресторанов и сетей, которые состоят не более чем из трех филиалов. При этом комиссия обнуляется только для тех заведений, которые готовы доставлять заказы своими силами — за решение воспользоваться курьерами Delivery Club ресторану придется заплатить 25% от суммы заказа, однако это на 10% меньше стандартной комиссии.

Для остальных локальных ресторанов, которые подключились к платформе раньше, комиссия снизится на 5%. Такие условия будут действовать до конца июня 2020 года.

Как «Газете.Ru» ранее сообщали в пресс-службе Delivery Club, по итогам прошлой недели количество заявок от ресторанов, желающих подключиться к платформе, выросло более чем в три раза по сравнению со средним показателем предшествующих будних дней марта. Из них более 40% запросов сформировано ресторанами Москвы и Московской области — этот показатель выше традиционного на 10% — 15%.

В пресс-службе другого крупного сервиса доставки Яндекс.Еда на запрос «Газеты.Ru» об изменениях тарифов не ответили.

Накануне первый зампред правительства Андрей Белоусов поручил ФАС разобраться с тарифами агрегаторов доставки еды из ресторанов. В четверг на встрече президента России Владимира Путина с представителями бизнеса он заподозрил их в повышении цен на услуги и назвал рост комиссии преступлением.

«Я говорю совершенно открыто. Я считаю, что это просто преступление в той ситуации, которая сейчас происходит», — передает слова Белоусова принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Несмотря на то, что один из агрегаторов не только опроверг повышение тарифов, но и снизил комиссию, насколько эта мера поможет ресторанам — прояснится на практике. Однако общепиту и малому бизнесу в целом продолжают идти на встречу и выполнять просьбы, с которыми представители отрасли обращались в письмах к правительству.

В пятницу Торгово-промышленная палата РФ объявила о том, что будет бесплатно выдавать сертификаты о форс-мажорных обстоятельствах всем субъектам малого и среднего бизнеса. Такие меры были приняты в связи с объявленной ВОЗ пандемией коронавирусной инфекции введением ограничительных мер, направленных на предупреждение ее распространения.

«Если в пункте договора есть форс-мажор, все обязательства приостанавливаются»,

— объясняет Андрей Третьяков, владелец баров «Техника БезОпасности» и StereoPeople.

По словам его юриста, данная мера дает право сторонам договоров ссылаться на обстоятельство непреодолимой силы — в данном случае, коронавирус — как основание для освобождения от ответственности за неисполнение условий договоров.

«Впрочем, в каждом конкретном случае это (связь между нарушением контракта и пандемией) придется доказывать отдельно. Тем не менее, тренд позитивный, особенно для арендаторов (можно пробовать связать нарушение по внесению платежей с резким падением потока). Но будет нелегко», — объясняет эксперт.

Он также добавляет, что данное обстоятельство можно использовать в попытках изменить условия ранее заключенных договоров, по крайней мере временно (например, снизить ту же аренду на время официального форс-мажора).

Одним из самых волнующих вопросов для сферы общепита по-прежнему остается оплата труда персоналу в условиях закрытия заведений и отсутствия выручки.

«За март все закрыли, что будем делать в апреле — пока не понятно. Если мы будем закрываться на неделю-две, то зарплату, конечно, тоже выплатим. Другое дело, хоть у нас и высокие оклады по рынку, основной доход персонала — это чаевые. На улице точно не оставим, о сокращениях пока речи не идет. На жизнь и хлеб с маслом дадим — оставшуюся еду, вон, уже раздали», — рассуждает Андрей Третьяков.

Один из рестораторов Москвы Аркадий Новиков, в свою очередь, обратился к своим сотрудникам в Instagram, успокоив их, что все обязательства перед ними по заработной плате за март будут выполнены, но при этом добавил:

«Для меня остается вопросом, как платить заработную плату за апрель и май, потому что обычно деньги на оплату труда берутся из выручки, из оборота, а сейчас ни того, ни другого не будет»,

— сказал Новиков, отметив, что не исключает запрета на работу ресторанов на 1-2 месяца.