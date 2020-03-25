«Негативный»: Fitch ухудшило прогноз по банковскому сектору РФ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по российскому банковскому сектору со «стабильного» на «негативный». Это следует из сообщения компании, поступившего в «Газету.Ru».

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«Напряженная экономическая ситуация, обусловленная распространением коронавируса и снижением цен на нефть, негативно сказывается на кредитоспособности банков в России и на рынках соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям», — отмечает Fitch.

Рейтинговое агентство уже ухудшило прогноз по банковским секторам России, Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана, Белоруссии и Грузии. Последний страной региона, где прогноз по банковскому сектору пока остается стабилен, является Узбекистан.

Степень давления на банки будет зависеть от масштаба и продолжительности замедления экономики, подверженности экономик и внешних финансов стран влиянию конкретных факторов — снижению цен на нефть, доходов от туристического сектора или денежных переводов из-за рубежа, мер которые предпринимают власти, а также бизнес-профилей, рисков и финансовых показателей конкретных банков, с которыми они входят в период замедления, пишет Fitch в своем обзоре. Поддержка государства и акционеров станет ключевым фактором в вопросе, приведет ли давление на сектор к негативным рейтинговым действиям.

В регионе ожидается ослабление качества корпоративных активов на фоне спада экономической активности и высокой долларизации кредитов, но в хотя в России это проявится в меньшей степени, считают в Fitch.

Прибыльность банков снизится из-за ограниченности новых кредитов, роста расходов на создание резервов и давления на маржу.

Как сообщил в среду, 25 марта, в обращении к нации президент Владимир Путин, для граждан с объемом банковских вкладов и инвестиций в долговые бумаги свыше 1 млн рублей планируется установить налог на процентный доход в 13%. Дополнительные поступления планируется направить на поддержку граждан в период пандемии коронавируса — семей с детьми, потерявших работу граждан и тех, кто оказался на больничном.

Ранее Банк России уже огласил меры поддержки банковского сектора и заемщиков. Кредитным организациям рекомендовано смягчить условия займов инфицированным коронавирусом заемщикам. Таким клиентам не смогут начислять пени и штрафы за просрочку в случае, если они смогут подтвердить диагноз. Также кредитные организации не смогут взыскивать с них заложенную по ссудам и займам недвижимость. Меры будут действовать в ближайшие полгода.

Также реструктурировать задолженность заболевших коронавирусов кредиторы смогут без ущерба для себя — до конца сентября они смогут не формировать дополнительные резервы по проблемным ссудам.

До 1 января 2021 года Банк России разрешил кредитным и некредитным финансовым организациям указывать в отчетности купленные до 1 марта 2020 долевые и долговые ценные бумаги по их стоимости на эту дату. Это должно помочь смягчить последствия обвала на фондовом рынке. Приобретенные до 30 сентября бумаги можно отражать по цене на момент покупки.

Регулятор также снизит надбавки к коэффициентам риска с апреля к ипотеке с низким первоначальным взносом, что должно сделать выдачу ее более выгодной для банков.

В начале марта рейтинговое агентство «Эксперт РА» отнесло к группе риска — кредитным организациям, которые могут «лопнуть» 38 банков российских банков. Об этом сообщало принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Аналитики прогнозировали дефолт 9,5% действующих банков в ближайшие 12 месяцев. Список организаций в исследовании не раскрывается. Аналитики «Эксперт РА» проанализировали только те банки, которые раскрывают свою отчетность на ЦБ — 402 кредитные организации из 442, которые работают в стране (по данным на 1 января).

Дефолты некоторых кредитных организаций перенеслись на 2020 год, объяснил управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его словам, по итогам 2019 года темпы отзыва лицензий замедлились, однако расчистка в банковском секторе не завершена. В начале прошлого года агентство «Эксперт РА» прогнозировало 46 дефолтов в течение 12 месяцев, но по факту их было 28, напомнил Беликов.