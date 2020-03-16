Как спасти рубль: ЦБ может поднять ключевую ставку

На 20 марта запланировано очередное заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки.

Реклама

Действующая ключевая ставка ЦБ – 6%. Центробанк снизил ее 7 февраля на 0,25 п. п. Причем это произошло в шестой раз подряд с начала 2019 года. Поводов для снижения тогда было, как минимум, два: замедление инфляции и экономического роста.

Как прогнозировали тогда опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, регулятор снизил ставку в первую очередь из-за низкой инфляции. Согласно данным Росстата, в январе годовой рост цен снизился до 2,4%. Слишком низкий уровень инфляции указывал на ослабление потребительского спроса. Следовательно, необходимо было предпринимать стимулирующие меры, что в свою очередь могло способствовать экономическому росту.

В 2019 году рост ВВП составил скромные 1,3%. Прогноз ЦБ по росту российской экономики в 2020 году составляет 1,5 - 2%.

В этих условиях Банк России допускал возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Снижать ставки по кредитам бизнесу и населению планировали и банки, как государственные, так и частные.

Как отмечал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, после решения ЦБ банки могут изменить условия предоставления кредитных продуктов. Ожидалось, что очередное снижение кредитных ставок могло произойти в самое ближайшее время. Прошло немногим больше месяца, но коронавирус и несостоявшаяся сделка ОПЕК+ по ограничению добычи нефти кардинально изменили экономическую ситуацию. Банки начали повышать стоимость заимствований, например, по ипотеке. «Ставки по ипотеке уже начали повышаться от 1 до 1,5%. И многие банки, даже те, которые этого еще не сделали, говорят о том, что они рассматривают такую возможность», — говорит заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Константин Корищенко.

Вопреки наказу Путина

Повышение ставок по ипотеке происходит вопреки действиям председателя правительства Михаила Мишустина. Премьер потребовал от своих заместителей к понедельнику, 16 марта, подготовить меры по снижению ипотечных кредитов. Ранее президент Владимир Путин рекомендовал правительству сделать ипотеку для россиян доступнее, ориентир по ставке — 8% годовых.

Сейчас эксперты считают, что ЦБ, вероятнее всего, не будет снижать ключевую ставку, влияющую на стоимость фондирования для банковского сектора. Но останется ли ключевая ставка на прежнем уровне или будут повышена — тут мнения экспертов разошлись.

С одной стороны, инфляция в стране все еще находится на достаточно низком уровне — порядка 2,3% в феврале при таргете в 4%, а значит серьезных причин для ужесточения денежно-кредитной политики пока нет, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Но с другой стороны, резкое падение курса рубля на 13% в марте может, конечно, внести свои коррективы.

Для полноценной оценки ситуации потребуется время, добавляет Николаев.

«Ожидаем сохранения ставки неизменной на ближайшем заседании. Текущая ситуация на рынках (ослабление рубля и активное снижение стоимости активов) выступает краткосрочным фактором в пользу повышения проинфляционных рисков», — говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Нельзя исключать и сценария, при котором ЦБ вернется к наращиванию монетарной жёсткости с целью защиты «каркаса» текущей макроэкономической устойчивости РФ, добавляет эксперт.

«Если российские рынки окажутся в условиях полномасштабной паники с наличием полноценного исхода капитала из бумаг долгового рынка, ключевая ставка, по нашим оценкам, может быть повышена на 50-150 б.п. в перспективе марта-мая», — говорит Покатович.

Если следовать логике других центральных банков, то ставка должна снижаться, отмечает Корищенко из РАНХиГС. «Но если же следовать традициям, которые в последние годы были у ЦБ РФ, то можно ждать повышения ставки. А вероятнее всего ставка останется неизменной», — говорит Корищенко.

Федрезерв задает тон остальным центробанкам

Впрочем, сейчас экономическая ситуация складывается таким образом, что у ЦБ имеются все «традиционные аргументы» для повышения ставки. «Это ослабление курса рубля, падение цен на нефть, потенциальные угрозы для инфляции из-за роста импортных цен и из-за возможных других эффектов от курсовой динамики рубля», — уточняет Корищенко.

Из-за низких темпов роста реальных доходов населения повышать ключевую ставку никак нельзя, поскольку это ударит по кредитованию, а оно продолжает оставаться важнейшим драйвером роста отечественного ВВП. «Российский бизнес уже давно жаловался, что положительный эффект от падения курса рубля, произошедшего в 2014 году, более не ощущается, стало сложнее конкурировать с зарубежными компаниями», — заключает Николаев.

На решение ЦБ РФ неизбежно окажет давление и неожиданное решение американского центробанка о снижении ставки. Федрезерв в ночь на понедельник опустил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на процентный пункт — до 0 - 0,25%, а также объявил о планах дополнительной покупки гособлигаций на сумму от $500 млрд и гарантируемых ипотекой ценных бумаг еще на $200 млрд.

В понедельник 16 марта Банк Японии объявил о наращивании стимулирующих мер в ответ на пандемию коронавируса, однако не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики. Но процентная ставка по депозитам коммерческих банков в Японии уже составляет минус 0,1% годовых. Южнокорейский Центробанк понизил в понедельник ключевую ставку до рекордно низкого уровня на 50 базисных пунктов — до 0,75% годовых. Изменения вступают в силу 17 марта.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственный анализ, падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар.