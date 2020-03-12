«Обманули, обсчитали, ну и пошел»: Путин о российском бизнесе

Про Ходорковского и Калви

Российский бизнес серьезно изменился за последние десять лет и государство должно создать условия для инвестиций, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин. В последнем ежегодном рейтинге Всемирного банка мирового банка Doing Вusiness Россия заняла 28-е место, продвинувшись на несколько ступеней вверх.

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«Это говорит о том, что все-таки усилия государства здесь наращиваются и дают положительный результат, — считает он. — Количество инвестиций растет».

Инвестиции в начале 2000-х годов составляли миллиард долларов, потом — десятки миллиардов, а сейчас уже прямых инвестиций свыше 540 миллиардов, напомнил президент.

Также Путин ответил на вопрос, «кто полезет в петлю», в крупный бизнес, после резонансных случаев с уголовными делами против известных бизнесменов и инвесторов.

«Ходорковский — жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах», — прокомментировал российский лидер. Говоря про дело Майкла Калви (основателя инвестфонда Baring Vostok), президент сослался на то, что идет судебное разбирательство, о виновности до его окончания он выводов делать не стал.

Что касается привлечения инвестиций из западных стран и возможного страха вкладываться в Россию, президент предложил посмотреть на то, что Москва может делать самостоятельно.

«Нам нужно посмотреть на то, что мы сами делаем, без всякого Запада, без Востока. Мы сами с усами.,

— отреагировал президент.

Про изменение структуры малого бизнеса

В нулевые годы весь российский малый бизнес был связан с торговлей, теперь его структура изменилась — в основном благодаря госзаказам, рассказал Владимир Путин. По его словам, таким образом Россия идет по пути стран с развитой рыночной экономикой, где возле крупных компаний работают десятки и даже сотни маленьких предприятий.

«Мы, по сути, заставляем наши крупные компании, особенно с государственным участием, обеспечивать заказ для малых предприятий, счет идет на триллионы уже, — отметил российский лидер. — И реально это заработало».

Благодаря этому сегодня российский малый бизнес перестал быть только торговым, указал Путин:

«не только какие-то там киоски и палатки открываются, не только торговля — купил подешевле, продал подороже. Теперь есть уже и научный бизнес, и производственный малый бизнес, высокотехнологичный малый бизнес».

Развитие в этом направлении позволяет наращивать экспорт российских товаров и услуг, заметил он.

Президент также поделился своим восприятием торгового бизнеса и вспомнил, как в прошлом его обсчитывали.

«В советское время-то чего там можно было сделать? Обманули, обсчитали, ну и пошел…», — сказал Путин. По признанию президента, он предпочитал обходиться в таких случаях без скандала.

О снижении нагрузки на бизнес

Снижение с 1 января 2021 года регуляторной нагрузки на бизнес, так называемая «регуляторная гильотина», необходима, но несет в себе некоторые риски, предупредил Путин:

«Здесь главное — не промахнуться».

Пересмотр требований к бизнесу — «очень опасное дело». Если отменить их без достаточных расчетов, то это может сказаться на качестве жизни людей. Глава государства привел в качестве примера торговлю, где могут появиться некачественные продукты питания, а также упомянул лекарственные препараты и пожарную безопасность.

«Я знаю, очень много претензий к пожарной службе. Но это вопросы безопасности. Как мы сталкиваемся с какими-то крупными трагедиями, сразу начинаем все ужесточать», — посетовал президент. По его мнению, в таких случаях нужно не ужесточать и не ослаблять закон, а выбрать оптимальные требования к вопросам противопожарной безопасности.

В течение ближайших полутора лет правительство будет заниматься этими вопросами, пообещал Путин.

«Вот взять и рубануть сразу — очень опасно, но оставлять так, как есть, невозможно»,

— заключил российский лидер.