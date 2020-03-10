«Серьезное испытание»: что будет с рублем

Рубль будет падать и дальше, но предсказать насколько сильно – довольно проблематично. Об этом профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заявил «Вечерней Москве».

«Я пессимист, поэтому убежден в том, что падение рубля продолжится. Прежде всего, связано это с отказом от соглашения с ОПЕК. Коронавирус, падение мировых индексов, усиливающееся санкционное давление тоже льют воду на мельницу снижения», – отметил эксперт.

По словам Юденкова, на курс рубля влияет слишком много факторов, и рынки сегодня развиваются очень нелинейно и разнонаправленно. «Исходя из всей логики экономической науки, США должны повышать ставку рефинансирования, но поступают они в точности наоборот. <...> Их поведение влияет на экономику всего мира», – подчеркнул профессор.

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Финансист добавил, что в первую очередь от падения рубля пострадают заграничные поездки россиян и цены на импортные товары – автомобили, одежду и технику.

«Посмотрим, как справится с инфляцией ЦБ, но для него это явно станет серьезным испытанием. Понять, насколько поднимутся цены, элементарно — смотрим, насколько вырос доллар относительно рубля, и тогда можно грубо спрогнозировать и подорожание», – добавил он.

Резюмируя, профессор подчеркнул, что хотя покупательная способность российских граждан может снизиться, жесткого подорожания товаров первой необходимости ждать не стоит – продукты сохранят цены.

Накануне главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова заявила изданию The Bell, что российский рынок может открыться во вторник на уровне 77-78 рублей за доллар США. Однако ситуация может выправиться, поскольку Министерство финансов и Центробанк объявили вовремя о поддержке рынка. Глава ассоциации ACI Russia Сергей Романчук в свою очередь заявил, что

бежать покупать доллар сейчас смысла нет — уже упущен момент, когда цена была выгодной. Панике поддаваться не нужно, вместо покупки валюты имеет смысл купить что-то из импортной техники — дальше она будет стоить дороже, примерно на 10%.

Рост инфляции возможен, но он будет не столь резким, как в 2014 году – к концу года этот показатель может вырасти до 4-5%. Шесть лет назад скачок произошел с 6,3% до 11,4%. Реальные доходы населения могут вырасти на 1,5% – причем больнее всего обвал рынка ударит по среднему классу, добавила Орлова.

Накануне на международных торгах Forex курс доллара США достиг отметки в 73,28 рублей, евро достигал 83,80 рублей. Цена барреля нефти Brent упала на 35,5%, достигнув $33,48, а цена бочки WTI рухнула на 38% — до $29,96.

Падение нефтяных цен вызвал срыв переговоров по сокращению нефтедобычи. Российская делегация выступала против продления соглашения ОПЕК+. Россия и Саудовская Аравия, являющиеся основными участниками сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, не смогли договориться о дальнейшем снижении производства из-за распространения коронавируса, передали агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой источники.

Вопрос обсуждался на заседании мониторингового комитета 4 марта. Саудовская Аравия предложила сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки. Россия считает подобные меры излишними. Незадолго до этого президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к активному взаимодействию с зарубежными партнерами на мировом рынке нефти.

«Этот механизм, который мы создали вместе с другими ведущими нефтедобывающими странами, уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент в обеспечении долгосрочной стабильности на глобальных энергетических рынках», — сказал он.

Российский министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что «бюджет наш защищен», и даже при ценах на нефть в $30 за баррель России ничего не угрожает.

8 марта стало известно, что Саудовская Аравия намерена нарастить добычу нефти в апреле до 10 млн баррелей в сутки, чтобы оказать давление на Россию и другие страны. По данным источников Bloomberg, Эр-Рияд таким способом хочет заставить их возобновить переговоры со странами-членами ОПЕК. Согласно имеющейся информации, Саудовская Аравия в случае необходимости также может повысить добычу нефти до 12 млн баррелей в сутки. Кроме того, в субботу саудиты ввели массовые скидки к своим официальным продажным ценам на нефть.

Отметим, что в понедельник торгов на Московской бирже не было — они откроются только во вторник, 10 марта. MOEX готовится к повышенной волатильности. Причем для наиболее ликвидных активов на момент начала торгов будут дополнительно установлены расширенные границы ценовых коридоров, отметили в пресс-центре Мосбиржи.