Удержаться от падения: правительство помечтало о стабильности

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник, 9 марта, на фоне падения мировых рынков, цен на нефть, а также курса рубля, провел совещание, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности российской экономики.

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В ходе заседания министр энергетики Александр Новак сообщил, что по итогам встречи министров стран ОПЕК+ 6 марта в Вене не было выработано решение о продлении действующего соглашения о сокращении добычи.

Российская сторона предлагала пролонгировать договор на нынешних условиях как минимум до конца июня, чтобы лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса COVID-2019 на мировую экономику и спрос на нефть.

«Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке», — заявил Новак.

Он также сказал, что кабмин будет уделять особое внимание стабильному снабжению российского рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе.

Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что стабильное исполнение бюджета и имеющиеся у России ресурсы позволяют властям гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед своими гражданами, в том числе — исполнения поручений президента России Владимира Путина по итогам послания и реализацию нацпроектов.

Если федеральный бюджет России недополучит средства из-за снижения цены на нефть, наблюдающегося последние несколько дней, то российское правительство покроет этот дефицит из средств Фонда национального благосостояния, говорится в ранее распространенном сообщении Министерства финансов РФ.

Для пополнения ФНБ, в свою очередь, согласно механизму бюджетного правила, будет проводиться корреспондирующая продажа иностранной валюты на открытом рынке.

«Проведение операций на открытом рынке будет компенсировать связанное со снижением нефтяных котировок сокращение притока иностранной валюты от экспорта нефти и нефтепродуктов, оказывая стабилизирующее влияние на курс национальной валюты», — добавили в ведомстве.

Источник ТАСС в Минфине также указал, что ликвидных средств ФНБ хватит на 6-10 лет для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до $25-30.

По состоянию на 1 марта, объем ликвидных средств ФНБ составляет 10,1 трлн руб. или 9,2% ВВП. В случае, если стоимость нефти будет падать на мировых рынках, Россия сможет сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность.

«Средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до $25-30 США за баррель», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, Минфин может приостановить аукционы с облигациями федерального займа из-за высокой волатильности на рынках. Решения по их проведению будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры, отметили в министерстве.

Московская биржа, в свою очередь, распространила сообщение о введении мер на фоне текущей ценовой динамики и волатильности на рынках.

Планируется ввести расширенные границы ценовых коридоров для всех наиболее ликвидных активов, а именно валюты, товаров, производных на индексы, ликвидных акций, с момента начала торгов во вторник, 10 марта.

Значения этих границ также будут определены утром в соответствии со ситуацией на начало торговой сессии. Кроме того, длительность процедуры установления ценовых коридоров также будет расширена до 15 минут в ходе проведения торгов.

«В связи с повышенной волатильностью с 10 марта 2020 года будут повышены ставки обеспечения по ряду инструментов», — говорится в сообщении.

Также Биржа рассказала о применении механизма дискретного аукциона при резких колебаниях стоимости ценных бумаг.

На заседании ОПЕК 6 марта Россия и Саудовская Аравия, являющиеся основными участниками сделки по сокращению добычи нефти, не смогли договориться о дальнейшем снижении производства из-за распространения коронавируса, передали агентства Bloomberg и Reuters со ссылкой источники.

Вопрос обсуждался на заседании мониторингового комитета 4 марта. Саудовская Аравия предложила сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки. Россия считает подобные меры излишними. Незадолго до этого Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к активному взаимодействию с зарубежными партнерами на мировом рынке нефти.

«Этот механизм, который мы создали вместе с другими ведущими нефтедобывающими странами, уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент в обеспечении долгосрочной стабильности на глобальных энергетических рынках», — сказал он.