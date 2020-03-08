Нефтяной хаос: Саудовская Аравия нарастит добычу

Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в апреле из-за срыва сделки между Россией и ОПЕК. Об этом в воскресенье 8 марта со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg. Наращивание нефтедобычи может начаться уже в апреле.

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По данным агентства, в марте королевство Саудовская Аравия добывает примерно 9,7 млн барр. нефти в сутки, однако намерено увеличить объемы добычи в апреле до 10 млн барр.

Подобный рост нефтедобычи «поверг бы рынки в хаос» на фоне уже ударившей по спросу эпидемии коронавируса, отмечается в статье.

В случае необходимости, как сообщили источники на условиях анонимности, представители Саудовской Аравии заявили о готовности нарастить добычу нефти до 12 млн баррелей в сутки.

Как пояснило агентство, такая тактика Эр-Рияда направлена на оказание максимального давления на Россию и ее нефтяные компании, незаинтересованные в ограничении добычи, для возвращения за стол переговоров в рамках ОПЕК+.

Уточним, Россия не является членом нефтяного картеля ОПЕК.

На усмотрение нефтяных компаний

Члены ОПЕК и Россия, а также другие экспортеры сырья на переговорах в Вене в пятницу не смогли договориться о регулировании добычи нефти.

В ходе заседания 6 марта ОПЕК + страны условились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил тогда министр энергетики России Александр Новак, принимавший участие в министерском заседании в Вене.

С 1 апреля 2020 года у стран нет обязательств по сокращению нефтедобычи.

Наращивание или сокращение добычи нефти Россией теперь будет зависеть от планов самих российских компаний, но Минэнерго РФ пока не обсуждало с ними такой вариант, добавил Новак на выходе из здания штаб-квартиры ОПЕК в Вене.

«Это будет зависеть от планов компаний в первую очередь», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности увеличения Россией добычи нефти.

Напомним, главным пунктом повестки переговоров министров стран ОПЕК + была тема дополнительного ограничения добычи нефти в ответ на падение спроса из-за коронавируса. Количество заразившихся новым коронавирусом во всем мире превысило 100 тысяч человек.

Россия не боится падения цен

Предыдущее решение по регулированию нефтедобычи было принято на заседании ОПЕК+ в декабре прошлого года. Текущая сделка по ограничению нефтедобычи распространяется только на первый квартал 2020 года, то есть действительна до конца марта. Страны ОПЕК+ регулируют нефтедобычу с января 2017 года. Условия сделки неоднократно менялись. До конца 2019 года было предусмотрено сокращение добычи на 1,2 млн барр. в сутки от уровня октября 2018 года.

А в первом квартале 2020 года нефтяной альянс сокращает добычу на 1,7 млн барр.

После провала переговоров России с ОПЕК падение цены нефти может привести к потере $100-150 млн в день для России, считает вице-президент «Лукойла» Леонид Федун.

«Наличие сделки гораздо лучше, чем ее отсутствие. И для России [срыв соглашения] означает достаточно большие потери. Зачем эти потери, я не понимаю», — сказал он в беседе с ТАСС.

Мировые цены на нефть реагировали негативно на фоне новостей о провале сделки в Вене.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снижалась на 9,4% — до $45,25 за барр.

Цена апрельского фьючерса нефти WTI в моменте падала более чем на 10% и находится на отметке в $41,22 за барр. Это уровень августа 2016 года.

«Отсутствие договоренностей нефтеэкспортеров выступает весомым фактором в пользу движения нефтяных цен в диапазон $40-45», — отмечает Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер».

Более того, отсутствие компромисса между РФ и картелем формирует риски расформирования координации сторон, достигнутой за время действия ОПЕК +, по поддержанию ценовой конъюнктуры нефтяного рынка, добавляет эксперт. «Фактически речь может идти как о сокращении объемов квот по снижению добычи, так и выходе из сделки основных экспортеров --– России и Саудовской Аравии — и их возвращении к наращиванию объемов добычи», — говорит Покатович.

Если рынок останется без искусственной поддержки со стороны ОПЕК + в условиях давления на мировую экономику со стороны вирусного фактора, на нефтяной рынок вновь может вернуться навес со стороны предложения, а основные игроки вернутся к ценовым войнам, прогнозирует эксперт.

Худший вариант развития событий — переход мировой экономики в рецессию под вирусным давлением. В этом случае нефтяные цены могут демонстрировать снижение к отметке $30 за барр.

Такая ценовая конъюнктура может заставить экспортеров вновь вернуться за стол переговоров и начать договариваться, заключает главный аналитик «БКС Премьер».

Накануне заседания мониторингового комитета ОПЕК + президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова к активному взаимодействию с зарубежными партнерами на мировом рынке нефти. Президент призвал «быть готовыми к самым разным сценариям». При этом он отметил, что текущий уровень цен на нефть приемлем для России. До критической отметки, зафиксированной в бюджете — $42,4 за баррель — нефть пока не опускается.

После этого министр финансов Антон Силуанов сообщил о возможности России финансировать бюджетные обязательства даже при цене нефти $30 за баррель. Средства Фонда национального благосостояния при таком сценарии позволят выполнять их в заявленном объеме в течение четырех лет.