Прогноз не сбудется: что будет с бедными в России

Счетная палата сочла прогноз правительства по сокращению уровня бедности в 2020 году завышенным. Об этом сообщает принадлежащее бизнесмену Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на заключение ведомства на проект поправок к федеральному бюджету на 2020–2022 годы. Чтобы сократить бедность в стране до заявленного уровня — 10,8% — необходимо вывести из бедности почти 1 млн человек.

Социальные меры, предложенные президентом страны Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года, могут оказаться недостаточными, чтобы за текущий год снизить уровень бедности до 10,8%,

считают в ведомстве.

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Именно на обеспечение инициатив президента денежными средствами направлены поправки к трехлетнему бюджету.

«Влияние мер поддержки населения на снижение уровня бедности может быть переоценено, так как не все инструменты ориентированы непосредственно на малообеспеченное население», — цитирует документ ТАСС.

Меры, предложенные Путиным, обойдутся государственному бюджету в общей сложности в 4 трлн рублей, отмечает РБК. Однако необходимый эффект на снижение уровня бедности граждан может оказать только инициатива по выплате адресных пособий семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет и доходами ниже прожиточного минимума на человека, подчеркнула в разговоре с изданием глава Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.

Она также предположила, что на жизнь россиян положительно повлияет продление срока выплаты пособия за первого ребенка. Теперь средства можно получить вплоть до достижения первенцем трехлетнего возраста. Меры действительно сократят количество граждан, живущих за чертой бедности, однако не настолько масштабно, как надеется правительство, уточнила эксперт.

При этом в эффективности расширения программы маткапитала Овчарова сомневается, так как обналичивание пособий сегодня незаконно. Полученный от государства маткапитал сейчас можно тратить на улучшение жилищных условий, образование детей и формирование накопительной части трудовой пенсии матери. Однако обналичить его, вложив в семейный бюджет в виде денег, нельзя.

Ранее, 2 марта 2020 года,

глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме заявил, что прогноз кабмина о темпах роста российской экономики в текущем году слишком оптимистичен.

«Правительство с учетом предполагаемых мер бюджетного стимулирования предполагает, что в 2020 году ускорится рост на 0,2% и составит 1,9%. Мы считаем, что это оптимистичный вариант с учетом того, что еще остаются неопределенными последствия, связанные с коронавирусом», — пояснил экономист.

Министр финансов РФ Антон Силуанов на том же заседании указал, что прогноз темпов роста ВВП страны на 2020 год был повышен с 1,7% на 1,9%. В отношении коронавируса он отметил, что вспышка заболевания и ситуация на рынке нефти не должны повлиять на выполнение социальных обязательств из послания Путина.

По мнению чиновника, денежные запасы Фонда национального благосостояния позволят в течение четырех лет финансировать инициативы президента даже при цене на нефть $30 за баррель.

Как уже сообщала ранее Газета.Ru, внесенные в Госдуму поправки к бюджету предполагают рост его доходов до 20,6 трлн рублей в 2020 году, до 21,9 трлн рублей в 2021 году и до 22,8 трлн рублей в 2022 году.

Расходы будут достигать 19,7 трлн рублей, 21,2 трлн рублей и 22,4 трлн рублей в 2020, 2021 и 2022 годах соответственно. Профицит бюджета ожидается в пределах 1%.

Предполагаются выплаты более чем 750 млрд рублей за три года малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет. Расходы на маткапитал, по проекту, должны быть увеличены до 122,3 млрд рублей в 2020 году, 210,7 млрд – в 2021 и 265,7 млрд в 2022.

В то же время регионы на обеспечение бесплатного горячего питания для учеников начальных школ получат 21,8 млрд в 2020 году и по 43,6 млрд в 2021 и 2022 годах. Около 1,3 трлн рублей за трехгодовой период будет направлено российским вузам на увеличение количества бюджетных мест, 246,3 млрд будет израсходовано на создание дополнительных мест в школах.

Регионы с низким уровнем развития получат финансовую помощь в размере 10 млрд рублей в год, а ремонт детских школ искусств и программа модернизации первичного звена здравоохранения обойдутся бюджету в 50 млрд рублей в год.

На заседании комитет Госдумы одобрил поправки и рекомендовал нижней палате парламента принять их в первом чтении, которое состоится сегодня, 4 марта 2020 года.