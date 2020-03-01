Зараженная экономика: Россия готовит «различные сценарии»

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019 в России заходится под контролем, а накопленные резервы способны обеспечить исполнение всех бюджетных и социальных обязательств даже при ухудшении глобальной экономики. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на совещании с министрами и главами крупнейших нефтегазовых компаний в правительственном терминале аэропорта «Внуково», которое состоялось 1 марта. На встрече обсуждалось распространение коронавируса, ситуация в мировой экономике, положение дел на нефтяном рынке.

«Наши накопленные резервы, в том числе Фонд национального благосостояния, достаточны для того, чтобы обеспечить стабильную ситуацию, исполнение всех бюджетных и социальных обязательств даже при возможном ухудшении ситуации в глобальной экономике»,

— приводит слова президента пресс-служба Кремля.

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В то же время, вспышка COVID-19 сегодня затрагивает всю систему мирохозяйственных связей, поэтому необходимо обсудить, как реагировать на ситуацию с коронавирусом в мировой экономике, отметил Путин.

Ситуация на глобальных рынках на этой неделе стала худшей со времен кризиса 2008 года — мировые фондовые индексы снизились больше, чем на 10%, напомнил президент. На фоне этого нефтяные котировки марки Brent к концу текущей недели опустились к отметке в 50 долларов за баррель по сравнению с $70 за баррель в начале года.

Для российской экономики такой уровень цен на нефть — приемлемый, подчеркнул президент.

Важно быть готовым к любым сценариям, считает Путин. Он предложил участникам совещания высказать мнение относительно текущей ситуации, чтобы определить дальнейшие шаги по балансировке глобального рынка.

На совещании у президента присутствовали первый вице-премьер Андрей Белоусов, курирующий в правительстве вопросы ТЭК вице-премьер Юрий Борисов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, глава «Газпром-нефти» Александр Дюков, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, глава «Роснефти» Игорь Сечин, министр энергетики РФ Александр Новак, глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и глава «Татнефти» Наиль Маганов. На следующей неделе состоится встреча в формате ОПЕК+ в Вене.

Самое по себе распространение коронавируса в России под контролем, подчеркнул Путин. «В России делается все необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры. Надеюсь, что они будут эффективными, — сообщил он. — Ситуация в целом под контролем».

В настоящее время в мире зафиксировано 86986 случаев заболевания новым коронавирусом. Из них 2979 — в летальным исходом. Наибольшее число заразившихся COVID-2019 выявлено в Китае, на втором месте по распространенности в мире — Южная Корея. В прошлые выходные эпидемия стала активно распространяться в Европе — всего за сутки Италия стала лидером в регионе по количеству зараженных вирусом из Китая. Сейчас страна занимает третье место в мире по распространенности коронавирусом.

В России было выявлено всего два случая заболевания — оба у граждан из Китая. Они оба уже выздоровели, новых случаев заболевания в стране зафиксировано не было. Также на карантине в Казани содержатся трое россиян, которых эвакуировали из Японии, с лайнера Diamond Princess.

Усилия России по борьбе с коронавирусом отметил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«Есть несколько стран, которые за последние две недели не сообщили ни об одном новом случае: Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Россия, Шри-Ланка и Вьетнам. Все эти страны разные. Но их пример доказывает, что агрессивные ранние меры по предотвращению распространения болезни помогают»,

— заявил глава ВОЗ в четверг.

Россия ограничила авиасообщение с Китаем, Ираном и Южной Кореей из-за угрозы распространения коронавируса. Турагентства и туроператоры на этой неделе получили указание от Ростуризма прекратить продажу туров в страны с проблемной эпидемологической обстановкой — Иран, Южную Корею и Италию.

В связи с этим Ассоциация туроператоров России (АТОР) написала письмо на имя вице-премьера Татьяны Голиковой, главы штаба по предупреждению завоза в Россию коронавируса. В нем сообщается об убытках от большого количества аннуляций туров, которые могут крайне негативно сказаться на отрасли.