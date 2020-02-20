Особенности бюрократии: куда подевался бюджетный триллион

Объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год установил новый рекорд, составив 1,122 трлн рублей. Об этом сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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Сумма стала известна по результатам проверки, проведенной ведомством Кудрина. Экономист уточнил, что уровень исполнения бюджета в прошедшем году составил 94,5%. При этом федеральная адресная инвестиционная программа была выполнена на 76%.

Это худшие результаты за последние 11 лет,

отмечалось в опубликованных в четверг, 20 февраля, документах Счетной палаты. Они были достигнуты, несмотря на то что доходы бюджета в 2019 году росли и превысили ожидания на 1% — то есть на 200,9 млрд рублей.

Самая крупная неиспользованная сумма — 253,8 млрд рублей — приходится на статью «национальная экономика». В нее входят, по словам Кудрина, субсидии компаниям, взносы в их капиталы, инвестирование в различные направления, например дорожное хозяйство.

Далее следуют разделы «национальная оборона», в котором неизрасходованными остались 236 млрд рублей, и «общегосударственные расходы» с 232,8 млрд рублей.

Часть незарезервированных средств, отложенных государством на оперативное решение непредвиденных проблем, в размере 234,3 млрд рублей также осталась незадействованной.

Экономист также отметил неравномерность расходования бюджетных средств. По его словам, треть объема использованных денег была реализована в четвертом квартале 2019 года, причем почти пятая часть — в декабре.

Весной ожидаются результаты проверки по итогам доклада Кудрина.

Глава Счетной палаты подчеркнул, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже поручил кабинету министров изучить причины неисполнения бюджетных расходов и выявить виновных.

«Потребуется месяц — два, чтобы по-настоящему подвести итоги по этому отчету, —заявил экономист. — Я думаю, что такие решения будут приняты к середине апреля, к моменту отчета правительства Государственной думе».

Сам он считает одной из причин невыполнения расходов национальные проекты — «позднюю их подготовку, утверждение, изменения в течение года» и связанные с ними бюрократические трудности.

Другой причиной, по его мнению, стала возможность переносить неизрасходованные средства на следующий год. Раньше власти стремились к концу года освоить все остающиеся в бюджете средства, теперь же такая необходимость отпала. Однако это не значит, что изменения надо отменить.

«Разумная сумма может переходить, но я ее оцениваю в пределах 200-300 млрд рублей, которая могла бы не помещаться буквально день в день, попасть в последние дни. Но не в таком объеме, как сегодня», — заявил Кудрин.

Он также выразил надежду, что в нынешнем году подобной ситуации удастся избежать благодаря смене кабинета. По его словам, у нового правительства такой настрой, что, вероятно, «многие обязательства будут исполнены».

Сама смена министров, по мнению экономиста, «несколько подтормаживает» исполнение бюджета, однако это не должно серьезно сказаться на его графике.

Кудрин также отметил, что при составлении бюджетного плана на 2019 год прошлому правительству удалось довольно точно спрогнозировать цену на нефть. Власти предположили, что она составит $63,4 за баррель, в итоге же она достигла $63,8.

О том, что объем неизрасходованных бюджетных средств за прошедший год будет выше обычного, стало известно уже в начале декабря 2019 года.

«В целом по федеральному бюджету мы прогнозируем неисполнение до триллиона. Такого, конечно, никогда не было, в прошлом году федеральный бюджет был не исполнен на 770 млрд рублей», — заявлял Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава государства отметил, что это «многовато».

Подобные результаты, по словам председателя Счетной палаты, свидетельствуют о том, что «некоторые процедуры работают очень забюрократизированно и пройти их сложно».

Месяцем ранее министр финансов Антон Силуанов связал неисполнение расходов с ужесточением правил использования бюджетных средств. По его словам, ранее были разрешены авансовые платежи, поэтому можно было «выпулить деньги в капитал и забыть про них». Теперь же получить бюджетные деньги стало труднее, поскольку казначейство «каждый рубль отслеживает».