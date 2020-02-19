Обгоняя инфляцию: как вырастут социальные пенсии

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,1%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, индексация будет производиться с учетом темпов роста прожиточного минимума для пожилого россиянина за прошедший 2019 год.

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Получатели социальных пенсий являются самой малочисленной группой в России. Ее платят, если у человека нет подтвержденного трудового стажа или его не хватает для трудовой пенсии.

Требования к минимальному количеству пенсионных баллов и стажа поэтапно увеличиваются с 2015 года. Так, если раньше он составлял всего 6 лет, то к 2024 году должен достичь 15 лет.

В 2020 году он составит 11 лет.

Также социальную пенсию получают инвалиды и дети без кормильца. В 2019 году средний размер выплаты от государства составлял 9 266 рублей.

Как отметил Котяков, также будут повышены пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии участников Великой Отечественной войны и другие.

Индексация позволит повысить уровень обеспечения от государства почти для 4 млн пожилых, заявил глава Минтруда.

По его словам, из них около 3,2 млн человек — получатели социальных пенсий.

Расходы на индексацию в 2020 году составят 21,7 млрд руб. (2,41 млрд руб. в месяц).

«Это значимое повышение пенсий, если проследить, как повышали выплаты на протяжении последних лет. В 2010 году индексация составила 6,3%, в 2011 — 8,8%, в 2012 — 10,65%, в 2013 — 10,12%, в 2014 — 8,31%, в 2015 — 11,4%, в 2016 — 4%, в 2017 — 5,8%, в 2018 — 3,7%, в 2019 — 2,4%», — говорит Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets.

Социальная пенсия — это так называемый прожиточный минимум пенсионера, который рассчитывается для каждого региона отдельно и индексируется ежегодно, добавляет он. Так, в 2020 году в среднем по России он составлял 9 311 рублей. Если прибавить индексацию 6,1%, эта сумма вырастет на 567,97 рублей.

Таким образом, средняя социальная пенсия по стране составит 9 878 рублей.

Индексация на 6,1% — это гораздо выше официальной инфляции, которая в прошлом году составила 3%, напоминает независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский. Однако все-таки размер социальной пенсии невысокий.

«Таким образом, чиновники смогут сказать, что пенсии растут быстрее официальной инфляции, а для сами россияне и после индексации скажут, что средств хватает только на поддержание минимально необходимых условий жизни», — добавляет он.

В январе 2019 года президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.

В феврале сенатор Василий Иконников внес на рассмотрение Госдумы поправки, предусматривающие индексацию пенсий для работающих пенсионеров с 2020 года. Закон об отмене индексации был принят в 2015 году. Заморозка вступила в силу с 2016 года.

«Отсутствие индексации пенсий является несправедливым по отношению к работающим пенсионерам, поскольку в ходе осуществления своей трудовой деятельности они рассчитывали на будущую выплату им страховой пенсии, исправно уплачивая соответствующие страховые взносы», — указывал сенатор.

Автор инициативы констатировал в пояснительной записке к законопроекту наличие феномена «трудовой бедности». По его словам, уровень зарплат большинства работников, достигших нужного возраста для получения социальных пособий, невысок.

Как пояснял в прошлом году экс-глава ПФР Антон Дроздов, согласно расчетам, восстановление индексации страховых пенсий работающим пожилым россиянам увеличит расходы ПФР в 2020 году на 368,5 млрд рублей, в 2021 году — на 426,4 млрд рублей, в 2022 году — на 524,6 млрд рублей.

«Чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нам потребуется 368 млрд руб. Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет, поэтому мы в своем бюджете исходим из тех законодательных норм, которые сейчас существуют»,

— говорил он, выступая в Госдуме.

Средний размер пенсии по итогам прошлого года оказался чуть выше 14 тыс. руб. В настоящее время индексации подлежат лишь выплаты для неработающих пенсионеров. Так, с 1 января 2020 года они были увеличены на 6,6%.

В целом власти рассчитывают, что копить на обеспеченную старость граждане будут с помощью системы гарантированного пенсионного плана (ГПП). Проект ГПП был представлен осенью 2019 года. Систему чиновники рассчитывают запустить с 2022 года. Он может начать действовать в России с 1 января 2022 года.

ГПП дает возможность самостоятельно формировать свои пенсии через частные фонды при господдержке. Взносы из зарплаты будут добровольными.

Выплаты для россиян могут увеличиться в среднем на 16,5 тыс. руб. благодаря новой системе, подсчитали ранее в компании FinExpertiza.

Данные были получены из расчета ежемесячного платежа по ГПП в размере 6% от дохода на протяжении 30 лет. Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).