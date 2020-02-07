Кроме алиментов: родителям добавили расходов при разводе

В России родителей обязали обеспечить ребенка жильем при разводе

В России вступает в силу поправка в Семейный кодекс, которая расширит перечень обстоятельств, когда родители должны материально обеспечивать детей при разводе. Статья 86 дает возможность требовать от родителей деньги через суд на жилье для несовершеннолетнего.

Родителей при разводе обяжут помогать ребенку с жильем. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон, который опубликован на интернет-портале правовой информации.

Документ дает право заставить родителя через суд обеспечить ребенка жильем. Дополнительные расходы при этом не отменяют алиментов.

Изменения внесены в Семейный кодекс, статью 86 «Участие родителей в дополнительных расходах на детей».

«Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер этих расходов определяются судом исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно», — гласит документ.

Ранее родителей могли привлечь лишь к дополнительным расходам на лечение ребенка или реабилитацию несовершеннолетнего. Теперь закон дополнился новым условием – это «отсутствие пригодного для постоянного проживания жилья».

Документ уже поддержали в Госдуме и утвердил Совет Федерации.

Зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина, комментируя закон, отмечала, что он позволяет взыскать материальную поддержку с родителя, который с ребенком не проживает.

«Закон очень нужный, он действительно в определенном смысле ставит точку в затянувшемся решении проблемы, связанной с обеспечением жильем ребенка, когда родители разводятся или когда они состоят в так называемых фактических брачных отношениях, и родитель, с которым проживает ребенок, оказывается без жилья, и возможности даже арендовать квартиру бывает — еще и без работы — сложно. Фактически под угрозой, будет ли проживать ребенок с этим родителем, какова будет его судьба», — поясняла в эфире «Вместе-РФ» Мизулина, известная собственной консервативной концепцией семейной политики.

Сенатор подчеркивала, что прежде указанный перечень обстоятельств в ст. 86 Семейного кодекса провоцировал однобокую интерпретацию.

Это приводило к тому, что

в судебной практике данная норма трактовалась только «как предполагающая необходимость возмещения расходов, связанных исключительно с лечением, восстановлением здоровья ребенка, реабилитацией».

Важность закона отмечала и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Это дополнительные меры, усиливающие защиту наших детей и вносящие вклад в укрепление семейных уз и общей ответственности за судьбу детей», — комментировала она.

Нередко подобные скандалы с выселением детей при разводе случаются с публичными личностями. Например, один из самых громких случаев

в начале 2020 году получил развитие в конфликте уже бывших супругов футболиста Андрея Аршавина и Алисы Казьминой. Женщина обвинила бывшего капитана сборной России и игрока «Зенита» в том, что ее вместе с двумя детьми выгоняют.

Скрин документа с требованием о выселении женщина опубликовала в своем аккаунте в социальной сети. В подписи Казьмина написала: «Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки».

В частности, в документе фигурировала фамилия их несовершеннолетней дочери Есении, а также сына от предыдущего брака Алисы — Алексея Казьмина.

Документ был от имени матери футболиста Татьяны Аршавиной, в собственности которой находятся апартаменты. В нем бывшая свекровь потребовала от экс-жены знаменитого футболиста вместе с детьми покинуть квартиру в Санкт-Петербурге до 1 марта 2020 года.

Спустя несколько часов после публикации 29 января 2020 года Казьмина удалила пост, к которому прилагался документ, сообщал портал Еurosport.ru. Однако СМИ его успели перепечатать.

Позже Татьяна Аршавина туманно прокомментировала требования к своей бывшей невестке. «Это не ваше дело, это наше семейное дело. И судить вы не имеете права. Я поступаю точно так, как поступила она. Это адекватная мера на ее поступки», — говорила мать Аршавина «Пятому каналу».

В брак Аршавин и Казьмина вступили в 2016 году, о разводе стало известно в 2019-м.