Кроме алиментов: родителям добавили расходов при разводе

Родителей при разводе обяжут помогать ребенку с жильем. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон, который опубликован на интернет-портале правовой информации.

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Документ дает право заставить родителя через суд обеспечить ребенка жильем. Дополнительные расходы при этом не отменяют алиментов.

Изменения внесены в Семейный кодекс, статью 86 «Участие родителей в дополнительных расходах на детей».

«Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер этих расходов определяются судом исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно», — гласит документ.

Ранее родителей могли привлечь лишь к дополнительным расходам на лечение ребенка или реабилитацию несовершеннолетнего. Теперь закон дополнился новым условием – это «отсутствие пригодного для постоянного проживания жилья».

Документ уже поддержали в Госдуме и утвердил Совет Федерации.

Зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина, комментируя закон, отмечала, что он позволяет взыскать материальную поддержку с родителя, который с ребенком не проживает.

«Закон очень нужный, он действительно в определенном смысле ставит точку в затянувшемся решении проблемы, связанной с обеспечением жильем ребенка, когда родители разводятся или когда они состоят в так называемых фактических брачных отношениях, и родитель, с которым проживает ребенок, оказывается без жилья, и возможности даже арендовать квартиру бывает — еще и без работы — сложно. Фактически под угрозой, будет ли проживать ребенок с этим родителем, какова будет его судьба», — поясняла в эфире «Вместе-РФ» Мизулина, известная собственной консервативной концепцией семейной политики.

Сенатор подчеркивала, что прежде указанный перечень обстоятельств в ст. 86 Семейного кодекса провоцировал однобокую интерпретацию.

Это приводило к тому, что

в судебной практике данная норма трактовалась только «как предполагающая необходимость возмещения расходов, связанных исключительно с лечением, восстановлением здоровья ребенка, реабилитацией».

Важность закона отмечала и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Это дополнительные меры, усиливающие защиту наших детей и вносящие вклад в укрепление семейных уз и общей ответственности за судьбу детей», — комментировала она.

Нередко подобные скандалы с выселением детей при разводе случаются с публичными личностями. Например, один из самых громких случаев

в начале 2020 году получил развитие в конфликте уже бывших супругов футболиста Андрея Аршавина и Алисы Казьминой. Женщина обвинила бывшего капитана сборной России и игрока «Зенита» в том, что ее вместе с двумя детьми выгоняют.

Скрин документа с требованием о выселении женщина опубликовала в своем аккаунте в социальной сети. В подписи Казьмина написала: «Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки».

В частности, в документе фигурировала фамилия их несовершеннолетней дочери Есении, а также сына от предыдущего брака Алисы — Алексея Казьмина.

Документ был от имени матери футболиста Татьяны Аршавиной, в собственности которой находятся апартаменты. В нем бывшая свекровь потребовала от экс-жены знаменитого футболиста вместе с детьми покинуть квартиру в Санкт-Петербурге до 1 марта 2020 года.

Спустя несколько часов после публикации 29 января 2020 года Казьмина удалила пост, к которому прилагался документ, сообщал портал Еurosport.ru. Однако СМИ его успели перепечатать.

Позже Татьяна Аршавина туманно прокомментировала требования к своей бывшей невестке. «Это не ваше дело, это наше семейное дело. И судить вы не имеете права. Я поступаю точно так, как поступила она. Это адекватная мера на ее поступки», — говорила мать Аршавина «Пятому каналу».

В брак Аршавин и Казьмина вступили в 2016 году, о разводе стало известно в 2019-м.