«Тоже считать умеем»: Минск рассказал об обидах на Москву

Минск готов покупать нефть у Москвы по мировым ценам, однако в России не соглашаются на такое предложение и настаивают на существенной премии компаниям сверх этого. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам, передает агентство «БелТА».

«Что мы просим сейчас от россиян? Они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить…Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть, налоговым маневром заменили, дурачков нашли, продайте нам по мировым ценам»,

— приводит слова главы государства агентство Sputnik Беларусь.

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Но в Москве, по его утверждениям, настаивают на существенных премиях сверх этого.

«Не просим ничего дополнительно к тому, как они работают на Западе. Сегодня $127 за тысячу кубометров (российского – «Газета.Ru») газа предложили. Спотовые цены в Европе — до $100 газ стоит. Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите», — добавил он.

По словам Лукашенко, «старший брат» не должен так относиться к «самому близкому народу». Белоруссия готова сотрудничать с Россией на честной и прозрачной основе. Также он добавил, что Минск не просит у Москвы «никаких денег» и уже заплатил кредиты за прошлый год.

До этого Александр Лукашенко заявлял, что Россия специально ввела налоговый маневр в нефтяной сфере, чтобы надавить на Белоруссию. Лет пять-шесть назад, до проведения изменений в налоговой сфере РФ, республика «получала нефть с половиной таможенной пошлины», отметил он. Однако с 2019 года эта схема прекратила действовать.

В России был выбран следующий сценарий в рамках налогового маневра: в течение шести лет поэтапно будут снижаться экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты — с 30% до нуля в 2024 году.

«Отобрать ее (нефть — «Газета.Ru») неудобно, и они совершили маневр — ввели у себя налог на добычу полезных ископаемых и этим самым подняли цену на нефть. Постепенно по 15-20% подвели нас к мировой цене. Мы сегодня имеем 18-20% всего лишь от этой таможенной пошлины», — пояснял Лукашенко.

Сейчас Белоруссия занята поиском альтернативных каналов поставок топлива. В числе источников Лукашенко называл Прибалтику, Украину, Польшу, Азербайджан, Саудовскую Аравию.

На прошлой неделе в Минске прошла встреча госсекретаря США Майкла Помпео с Александром Лукашенко и министром иностранных дел страны Владимиром Макеем.

Во время этих переговоров стороны также затронули вопрос поставок нефти в страну, который в настоящее время стоит достаточно остро для республики. Помпео заявил, что его страна может полностью обеспечить потребности Белоруссии.

«США хотят помочь Белоруссии создать свое собственное суверенное государство. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100%, по конкурентным ценам», — сказал госсекретарь, напомнив, что США являются самым крупным производителем энергоресурсов в мире.

«Заявление президента Белоруссии ничего не означает. Это лишь демонстрация готовности Минска в очередной раз попытаться обсудить контракт на поставку энергоресурсов из России. При этом Белоруссия получает и будет получать в 2020-2022 гг. нефть по ценам ниже мировых, даже с учетом премий для российских производителей», — опровергает слова Александра Лукашенко Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Очередная встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко запланирована на пятницу, 7 февраля.

По словам аналитика ГК Алор Алексея Антонова, вряд ли лидеры двух стран смогут решить на ней все накопившиеся проблемы — в частности, уладить разногласия по поставке углеводородов.

«Белорусский рынок для России не так важен, как хотелось бы Александру Лукашенко, поэтому Москва может продолжать настаивать на своих условиях. Минск при этом, судя по анонсам местного Минэнерго, и правда всерьез задумался диверсифицировать закупки», — говорит эксперт «Газете.Ru».

Но любой альтернативный поставщик — это дополнительные траты. В любом случае российская нефть будет дешевле. Полностью от поставок из РФ Минск в любом случае не сможет отказаться, отмечает Антонов.

«За последние несколько лет республика достаточно экономила и зарабатывала как на реэскпорте, так и на продаже переработанного сырья, где без зазрения совести устанавливала свои пошлины,» — добавляет он.