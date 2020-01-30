Почти $200 за баррель: США сделали прогноз по нефти

Управление также приводит и базовый сценарий. В нем цена за баррель нефти Brent может составить $105. Это контрольный пример, который не включает в себя последствия изменений в ключевых энергетических законах и нормативных актах в будущем.

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В случае низких издержек добычи стоимость может опуститься до $46 за баррель. Цены в прогнозе приведены по курсу 2019 года.

К 2022 году уровень добычи нефти в Штатах достигнет 14 млн баррелей в сутки, ожидает EIA. Такие объемы сохранятся до 2045 года, поскольку сланцевая добыча перейдет в менее продуктивные районы. Кроме того, снизится нефтеотдача скважин.

После 2045 года добыча нефти в США начнет снижаться, следует из базового прогноза.

Ведомство признает, что цены на нефть будут и впредь определяться балансом мировых рынков, а также непредсказуемыми факторами. В 2020 году средняя прогнозируемая цена нефти марки Brent составит $60 за баррель. Суточная добыча в США в 2020 году составит 13,3 млн баррелей.

Однако есть и альтернативные прогнозы. Ранее глава ВР Роберт Дадли предсказал, что спрос на «черное золото» вскоре начнет сокращаться. Нефть уступит газу и другим источникам энергии. Кроме того, по его мнению, маловероятно возвращение к ценам в $100 за баррель и выше.

«Использование нефти и угля будет со временем сокращаться. Безусловно, нефть еще много десятилетий будет использоваться в нефтехимии. Но в производстве электроэнергии будет происходить постепенное замещение нефти газом и другими источниками энергии», — считает Дадли.

До этого министр энергетики России Александр Новак также заявил, что такие высокие цены, как $100 за баррель, уходят в прошлое.

«Мы живем исходя из того, что в среднесрочной перспективе справедливые цены — $50», — говорил он.

Нефть — это один из самых сложно прогнозируемых товаров, объясняет инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин.

«На ее стоимость влияет огромное количество факторов, учесть которые не представляется возможным. Но все же цена в $183 за баррель — это всего лишь оптимистичная фантазия, ведь уже базовый сценарий министерства энергетики США допускает цену к 2050 году в $105 за баррель, что в свою очередь на 43% ниже. Это существенный разброс, который так же обусловлен слишком большим количеством факторов. Они могут существенно повлиять на стоимость нефти за тридцать лет», — подчеркивает он.

По словам Игоря Галактионова, эксперта по фондовому рынку «БКС Брокер», если исходить из среднего уровня инфляции в США в 2% на рассматриваемом промежутке времени, то цена $183 соответствует сегодняшним $101 за баррель.

«Такой рост цен может быть следствием исчерпания легкодоступных запасов нефти и увеличения средней себестоимости добычи. При этом альтернативные источники энергии должны по-прежнему иметь ограниченное применение, что поддержит высокий спрос на нефть. Такой прогноз вполне имеет право на существование, но это лишь один из множества возможных вариантов развития событий», — обращает он внимание.

К 2050 году нефть может стоить дороже $100 по двум причинам: сокращение объемов добычи и рост себестоимости добычи,

говорит в свою очередь Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Тот уровень потребления, который наблюдался в течение всего XX века и в наше время, дал возможность человечеству развиться до современного уровня.

«Прирост населения планеты также напрямую связан с тем, что у человечества есть такой дешевый источник энергии, как нефть. Но рост населения приводит к тому, что и потребление нефти растет в геометрической прогрессии. При сохранении современных темпов потребления (около 100 млн баррелей в сутки) разведанных запасов нефти хватит примерно на 45-50 лет. Но при этом будет расти и себестоимость добычи, потому что легкодоступные запасы нефти сокращаются, добывать нефть дальше такими объемами становится все менее рентабельно (в России признаны рентабельными только 65% месторождений)», — уточняет Деев.

Рано или поздно наступит момент, когда стоимость добычи не позволит вкладываться в разработку месторождений, — это станет невыгодно, полагает эксперт. Именно поэтому сейчас баланс потребления энергоресурсов смещается в сторону увеличения доли природного газа и альтернативных источников энергии.

»Международное энергетическое агентство (МЭА) в 2018 году спрогнозировало, что уровень потребления нефти к 2050 году сократится в два раза от современного и составит около 50 млн баррелей в сутки. К этому времени запасы легкодоступной нефти в мире значительно сократятся, а себестоимость вырастет в разы. Поэтому часть мировой экономики, которая не может технологически перейти на другие источники энергии (производство нефтепродуктов, например) будет вынуждена потреблять нефть по любым ценам. Нефть к тому времени станет дефицитным и дорогим ресурсом, и высокие цены будут оправданы», — резюмирует аналитик.