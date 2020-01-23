Дождались: работающим пенсионерам восстановят индексацию

Госдума одобрила в первом чтении внесенные президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию. В его основу легли предложения, которые президент России Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию.

Одно из них — регулярная индексация, формирование системы пенсионного обеспечения граждан России «на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений».

Сопредседатель профильной рабочей группы по Конституции России Талия Хабриева пояснила, что поправка об индексации пенсий распространяется и на работающих пенсионеров.

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По словам Хабриевой, само правило сформулировано без изъятий, и возможна только конкретизация порядка в федеральном законе.

О том, что из нынешних поправок в Конституцию проистекает и индексация пенсий работающим пенсионерам, заявил и депутат Госдумы Олег Шеин.

По его словам, увеличение выплат для работающих пенсионеров будет производиться автоматически. Для этого не нужно даже писать заявление. По словам депутата, оно может быть принято уже в конце марта.

Индексация пенсий всем работающим пенсионерам, в том числе с инвалидностью, не производится с 2016 года. И менять это решение в правительстве не собирались до последнего времени.

В 2017 году министр финансов Антон Силуанов предлагал вернуться к вопросу об индексации таких пенсий в 2020 году.

В октябре 2019 года Антон Дроздов, возглавлявший тогда ПФР, говорил, что на это нет денег. На возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 млрд рублей, отмечал он.

«Поправками в Конституцию закрепляется то, что государство готово выполнять свои обязательства и в тяжелые для пенсионной системы годы. Однако, во-первых, уже сейчас по закону индексация выплат предусмотрена. Предложение закрепить ее на уровне Конституции — это констатация уже существующих норм и подчеркнутое подтверждение исполнения государством своих обязательств. Во-вторых,

индексация работающим пенсионерам производится и сейчас, но перерасчет производится без фактической выплаты. Только после выхода на заслуженный отдых с рабочего места официально появляется право на получение ранее накопленных уже в период выдачи средств с индивидуального счета»,

— говорит независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.

По словам Вячеслава Абрамова, директора офиса продаж «БКС Брокер», в прошлом году была проведена пенсионная реформа, которой многие остались недовольны. Она закрепила, что в ходу нее поэтапно будет повышен возраст получения выплат от государства. Реформа началась с 2019 года. Если раньше возраст выхода на заслуженный отдых составлял 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, то с 2019 года он постепенно увеличивается — в среднем на полгода каждый год.

К 2028 году порог достигнет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

Благодаря ней, количество людей, получающих пенсию, снизилось. Соответственно, ПФР сэкономил деньги.

«Решение вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам может быть принято именно сейчас, потому что оно ранее сильно повлияло на рейтинги власти. Вероятнее всего, дополнительные средства будут изыскивать за счет снижения льгот для нефтегазового сектора экономики, введения налога на добычу полезных ископаемых для попутного нефтяного газа, который ранее налогом не облагался, а также за счет улучшения собираемости НДФЛ», — говорит Павел Сигал первый вице президент «Опоры России».

По его словам, работающих пенсионеров насчитывается 9,6 млн из 43 млн зарегистрированных. Это около 8,5% электората.

«Индексация пенсий работающим пенсионерам – справедливая и необходимая мера. Не должно быть различия между теми, кто имеет занятость и не работает. Пенсия — это выплата людям, достигшим установленного возраста. Поэтому лишение работающих лиц пожилого возраста индексации по принципу «у них и так есть, на что жить» — совершенно неприемлемо», — говорит Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum.

По мнению эксперта, деньги на индексацию вряд ли будут взяты из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Да, он будет «распечатан», как предполагается, в 2020 году при превышении им установленных Бюджетным кодексом 7% ВВП. Но данные средства могут быть использованы лишь на инвестиционные, инфраструктурные проекты, но не на социальные выплаты. Но источники могут быть иными. Частично внутри самого ПФР за счет уменьшения выплат из-за роста пенсионного возраста. По этой причине в 2020 году, как сообщил ПФР, не выйдут на пенсию 800 тыс. россиян. Помимо этого, традиционно ПФР пополняется из госбюджета. Его профицит, то есть избыток средств, составит в 2020 году 876 млрд руб.», — говорит эксперт.