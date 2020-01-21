Без резких поворотов: что будет с экономикой

Ключевых назначений в социально-экономическом блоке три. Это первый и единственный зампред правительства Андрей Белоусов, с 2013 года занимавший пост помощника президента по экономике в администрации президента РФ. Он сменил на этой должности Эльвиру Набиуллину, возглавившую ЦБ РФ.

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До прихода в АП Белоусов, кстати, доктор экономических наук, руководил Министерством экономического развития. При нем ведомство занималось оценкой регулирующего воздействия. То есть проверяло, не помешают ли новые законы экономическому росту и не сужают ли возможности для развития бизнеса. С тех пор ВВП только снижался, а конкурентная среда ухудшалась. Считается, что будучи министром, Белоусов вычислил приближение экономического кризиса 2008 года. По крайней мере, на российском уровне.

Белоусов был одним из идеологов майских указов президента и целей национального развития.Теперь ему предстоит потрудиться над их реализацией в правительстве.

Москва — Пермь и снова Москва

Второе знаковое назначение — Максим Решетников стал министром экономического развития вместо Максима Орешкина.

Кстати, сейчас Орешкин участвует во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Это, скорее всего, означает, что он останется в кадровой обойме. Например, перейдет на работу в Кремль.

Максим Решетников родился 11 июля 1979 года в Перми. Окончил Пермский госуниверситет по специальностям «экономист-математик» и «лингвист-переводчик». Работал первым заместителем руководителя администрации губернатора Пермского края. В 2007–2009 годах — в Министерстве регионального развития РФ. В должности замдиректора департамента межбюджетных отношений, директора департамента мониторинга и оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов РФ. Потом снова вернулся в родной край.

С декабря 2010 года — первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы. В 2012-м назначен руководителем департамента экономической политики и развития города. Потом снова получил назначение в Пермь — временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Выиграл выборы главы региона, набрав 82% голосов.

Решетников также является выпускником «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Решетников женат, у него две дочери и сын.

Минэкономразвития во главе с ним возьмет на себя функционал министерства по делам Северного Кавказа, которое упразднено указом президента.

И третье ключевое назначение прямо вытекает из задачи, обозначенной Путиным: это повышение уровня жизни россиян. За него будет теперь в ответе, по крайней мере в бюрократическом смысле, министр труда и социальной защиты.

Им стал Антон Котяков. Он сменил Максима Топилина, который возглавлял Министерство труда с 2012 года.

Уход Топилина после критики Путина по поводу неудовлетворительных темпов реализации нацпроектов и снижения благосостояния россиян был предрешен. Правда, она была адресована не лично Топилину, а всему правительству, но кто-то из профильных чиновников должен же был после этого сложить голову. На заклание отдали министра труда.

Министр по росту зарплат и благосостояния

Новый министр Котяков родился 15 августа 1980 года в Куйбышеве. Высшее образование получил в Самарской государственной экономической академии, которую окончил с отличием в 2002 году по специальности «Экономическая теория». Специализация — теория и организация рынка ценных бумаг. В 2011-м окончил магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «административное и финансовое право». Кандидат экономических наук.

Работал в администрации Самарской области, в марте 2014-го занял пост министра финансов Московской области. В мае 2017 года был утвержден заместителем министра финансов РФ, курировал социальные вопросы. Котяков проходит обучение на третьем потоке программы развития кадрового управленческого резерва («школы губернаторов»).

Женат, двое детей.

Остальные министры кабинета экс-премьера Медведева, так или иначе связанные с экономическим блоком, сохранили свои посты. Денис Мантуров назначен министром промышленности и торговли. Дмитрий Патрушев переназначен министром сельского хозяйства, он занимает эту должность с 2018 года. Министр транспорта — Евгений Дитрих.

Александр Новак переназначен на пост министра энергетики РФ. Дмитрий Кобылкин сохранил (с 2018 года) пост министра природных ресурсов и экологии РФ. Александр Козлов — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. Министром ЖКХ остался Владимир Якушев

А кресло главы Минкомсвязи занял вице-президент «Ростелекома» Максут Шадаев.

Изменился список вице-премьеров. Ими стали Дмитрий Григоренко (зампред и глава аппарата правительства), Виктория Абрамченко (теперь уже бывшая глава Росреестра), Алексей Оверчук (замглавы ФНС), Марат Хуснуллин (из столичного правительства), Дмитрий Чернышенко.

Из состава прошлого правительства на постах вице-премьеров остались Юрий Трутнев — полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, Юрий Борисов и Татьяна Голикова.

Антон Силуанов понижен в должности больше других, сразу на две ступени. Он остался «просто» министром финансов, хотя ранее занимал пост первого вице-премьера.

Совсем покинули правительство бывшие вице-премьеры Дмитрий Козак, Виталий Мутко, Ольга Голодец (куратор социального блока), Максим Акимов и Алексей Гордеев (куратор сельского хозяйства).

Правительство Дмитрия Медведева, напомним, ушло в отставку 15 января. Бывший премьер назначен на пост заместителя председателя Совета безопасности, то есть стал правой рукой президента РФ.

Положительный эффект после обновления правительства возможен, считает Игорь Николаев, директор Институт стратегического анализа. Не исключено, что у чиновников появится наконец-то драйф в реализации целей национального развития. Но эффект от перетряски правительства будет небольшим и краткосрочным.

«За экономический рост в стране отвечал в правительстве, в администрации президента и снова в правительстве Андрей Белоусов. Он был, есть и будет за это отвечать. Из этого следует, что резкого разворота к росту ВВП ждать не стоит», — предупреждает Николаев.

К тому же, объективно говоря, какой возможен рост экономики, если налоги сначала подняли, а теперь зафиксировали их на несколько лет вперед. А для стимулирования ВВП налоги надо снижать.

«К тому же никуда не делись санкции США и ЕС. Страшны и санкции, и та неопределенность для бизнеса, которую они несут. В условиях санкций жить, конечно, можно, но что это за жизнь», — заключает эксперт.