«Обелил рынок»: назначен новый глава Федеральной налоговой службы

Новым главой Федеральной налоговой службы (ФНС) стал Даниил Егоров. Новый премьер-министр Михаил Мишустин назначил на этот пост своего зама. Об этом сообщается на сайте правительства.

Реклама

Это распоряжение стало первым опубликованным документом о кадровых назначениях от нового премьера.

15 января президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке правительства Дмитрия Медведева. На следующий день, 16 января, на должность нового главы кабинета был утвержден Михаил Мишустин, до этого руководивший ФНС.

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания одобрили кандидатуру Мишустина. В поддержку назначения высказались 383 парламентария, воздержались 41. Спикер парламента Вячеслав Володин тогда отметил, что впервые в истории никто из голосовавших не высказался против выдвинутой президентом кандидатуры председателя правительства.

Пока что состав нового кабинета не известен. Высказываются только различные догадки и предположения.

Про самого же Даниила Егорова известно мало. Он никогда не был публичной фигурой.

Родился в 1975 году в Москве. Окончил Московский российский университет дружбы народов по специальности юриспруденция.

С 2000 по 2001 годы входил в состав комиссии Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам, замещал должность юрисконсультанта, начальника юридического отдела ЗАО «Энеко».

В 2001 году пришел в налоговую службу на должность специалиста 1-й категории в московское управление. С 2009 по 2010 годы замещал должность замначальника отдела контрольной работы управления Федеральной налоговой службы России по городу Москве.

С 2019 года занимал должность начальника управления досудебного аудита Федеральной налоговой службы. В мае 2011 года стал замруководителя ФНС.

На этой должности Егоров координировал и контролировал деятельность контрольного управления, управлений камерального, оперативного контроля и трансфертного ценообразования.

Кроме того, он курировал работу по анализу и систематизации применяемых налогоплательщиками способов уклонения от налогов, вопросы организации налогового контроля в ходе проведения налоговых проверок крупнейших налогоплательщиков, деятельность по выдаче специальных марок для маркировки табака и табачных изделий, производимых на территории Российской Федерации, вел вопросы контроля и надзора за проведением лотерей.

«Даниил Егоров не очень известен, но он руководил методологическим сопровождением проверок — одним из важнейших направлений в деятельности ФНС», — рассказала в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» Наталия Кордюкова, руководитель налоговой практики компании Клифф.

Каких-то значительных изменений после назначения Егорова от налогового ведомства ждать не стоит, поскольку начальник у ФНС не изменился, считает она.

«Чего действительно не хватает сейчас российской налоговой системе — это реальных, значимых льгот для малого и среднего бизнеса, он сейчас просто вымирает, как класс», — говорит Наталия Кордюкова.

Однако, по словам Надежды Орловой, партнера ФБК Legal, это назначение для рынка все-таки было довольно-таки ожидаемым.

Даниил Егоров — самая логичная кандидатура на пост главы ФНС, поскольку он много сделал для обеления рынка, вел топовые проекты по улучшению налогового администрирования.

«Его заслуга в том, что налоговики работали в контакте с бизнесом, не отсиживались где-то там у себя в кабинетах, а вели диалог, внедряли пилотные проекты, то есть, слышали бизнес. Фактически Даниил Егоров создал для добросовестных налогоплательщиков, юридических лиц более комфортные условия для работы по сравнению с компаниями, которые пытаются работать в черную», — говорит Орлова.