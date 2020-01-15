«Паника инвесторов»: как отставка Медведева поколебала рубль

В среду, 15 января, российская валюта весьма нервно отреагировала на новость об отставке правительства Дмитрия Медведева.

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«Прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе», — объявил глава государства Владимир Путин, обращаясь к членам уходящего кабинета.

К 16.37 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 7 копеек до 61,51 руб., курс евро — на 21 копейку до 68,58 руб. В моменте доллар и евро отыгрывали на новостях около 20 копеек.

При этом к 16.39 мск рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, до 3 121 пункта.

Однако на закрытии уже были другие данные. Индекс ММВБ прибавил 0,09% и вырос до 3 132,63 пунктов.

Курс доллара на 20.44 составил 61,45 рубля. К этому времени уже стало известно о том, что Владимир Путин вынес на рассмотрение Госдумы кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьера.

«Новость об отставке правительства была очень неожиданной для рынка. Это можно увидеть по динамике торгов. Однако это был кратковременный скачок, вызванный паникой инвесторов.

Сразу после новостей о кадровых изменениях российская валюта начала быстро возвращаться к прошлым позициям, укрепившись в паре с долларом», — говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Информация об отставке кабинета министров во главе с Дмитрием Медведевым была внезапной и вызвала всплеск волатильности, комментирует Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами».

Впрочем, всплеск волатильности, по его словам, «носил умеренный и краткосрочный характер, и по истечении часа обстановка вернулось в привычное русло».

«После появления новостей российский рубль выглядит незначительно слабее конкурентов по группе валют стран с развивающейся экономикой — в пределах 0,3%, что может объясняться в том числе снижением цен на нефть более чем на 1,2% по марке Brent. В то же время индекс Мосбиржи после эмоциональных и не агрессивных продаж отыграл снижение и к концу дня стал идти вровень с фьючерсом на ведущий фондовый индекс США S&P 500», — добавляет Михаил Коган.

Такие новости, как отставка правительства и анонсированные изменения в Конституцию, обычно приводят к росту инвестиционных рисков и волатильности, напоминает Сергей Шамраев, генеральный директор ООО «Телетрейд Групп».

Иностранные инвесторы на этом фоне могут занять выжидательную позицию и следить за развитием событий, возможно, прекратив на некоторое время скупку российских активов, прогнозирует он.

Однако драматических опасений по поводу стоимости российской валюты нет.

«За некоторым спадом может последовать откат. По мере появления дополнительных новостей, особенно о составе нового правительства, у российского финансового рынка будет больше определенности, и волатильность понизится.

Ралли российского фондового рынка, наблюдаемое в последнее время, может приостановиться. Но это не означает, что оно не может продолжиться после появления большей ясности в политической сфере, так как общая инвестиционная привлекательность российского финансового рынка сохраняется», — объясняет Сергей Шамраев.

Вряд ли новость окажет существенное и длительное влияние на курс рубля, говорит Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

«Инвесторы пока заняли выжидательную позицию. Новость, безусловно, неожиданная, но к тому, что геополитика в этом году активно вмешивается в ход торгов, игроки уже привыкли. Существенных изменений нельзя исключать в экономическом и социальном блоке в связи с поставленными президентом задачами. Ключевым, безусловно, будет и вопрос главы кабинета министров. Но в целом, каких-то неприятных последствий инвесторы не ожидают. Полагаю, что отставка правительства не станет катализатором коррекции на фондовом рынке. Ориентир на конец недели: 3100-3150 п. по индексу Мосбиржи», — считает Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».