«Вряд ли почувствуют»: россиянам пообещали рост зарплат

Россиянам пообещали рост зарплат. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассчитывает, что по итогам 2020 года этот показатель составит 2,3%. Об этом чиновник заявил в интервью «Российской газете».

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Как уточнил министр, в числе других категорий бюджетники вправе ожидать повышения оплаты труда. Однако, на какую именно величину, Топилин не сказал.

Региональные власти по-прежнему будут учитывать положения майского указа президента Владимира Путина. Согласно ему, зарплаты отдельных категорий бюджетников привязаны к среднему уровню оплаты в конкретном субъекте РФ.

«Растет данный показатель — значит, растет и зарплата этих категорий бюджетников», — отметил министр.

Бюджетные работники, не обозначенные в майском указе, например, бухгалтеры, юристы, инженеры, также получат ежегодную прибавку — в размере трех процентов в октябре 2020 года, а также четырех процентов в 2021 и 2022 годах.

Впрочем, рост реальных располагаемых доходов россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) по итогам 2020 года будет менее впечатляющим. Они увеличатся всего на 1,5%.

Такой прогноз озвучил Топилин.

Последний раз показатель вырос в 2013 году — на 4%. С 2014 по 2018 годы реальные доходы россиян падали. В конце 2018-го Росстат пересмотрел методику расчета, после чего отчитался о росте реальных располагаемых доходов по итогам года на 0,1%. По итогам девяти месяцев 2019 года увеличение доходов составило 0,8%.

Судя по данным сервисов по поиску работы, на значительную прибавку большинству россиян в 2020 году рассчитывать не приходится.

Средняя зарплата по стране составила почти 37 900 рублей, продемонстрировав рост за 2019 год примерно на 6%, сообщил аналитический центр «Авито Работа». В ходе исследования компания проанализировала рынок труда массовых специальностей России по итогам прошлого года.

При этом, как рассказали в компании, активность российских работодателей в 2020 году останется на прежнем уровне, ожидать всплеска зарплат в какой-либо из сфер не приходится.

«Исключением может стать разве что появление нового сервиса, куда одномоментно потребуется сразу масса сотрудников и привлекать их будут высокими выплатами. Например, подобная ситуация была с таксистами, когда появились первые приложения по вызову такси, и с курьерами-доставщиками еды. В целом же о реально заметном повышении речь не идет. Если зарплаты и будут увеличиваться, то в рамках ежегодной индексации в западных или крупных российских компаниях. Причем, подобная индексация, как правило, соразмерна уровню инфляции. Так что, в целом, финансовая ситуация останется на том же уровне», — пояснил «Газете.Ru» Дмитрий Пучков, категорийный менеджер центра «Авито Работа».

Рост зарплат в 2020 кардинально не будет отличаться от того, что было в предыдущие годы, и составит от 7 до 9%, прогнозировали в «Работе.Ру». Данные они предоставили на основе опроса около 1000 российских работодателей, который провел сервис. Всего, по их информации, о намерении повысить зарплаты заявили около 25% компаний.

«Учитывая, что за последние пять лет реальные доходы упали примерно на 11%, вряд ли увеличение зарплат на 2,3% россияне почувствуют. Уровень бедности населения так и останется высоким — около 12–13%», — говорит управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Напомним, согласно майским указам президента России Владимира Путина, уровень бедности к 2024 году должен снизиться вдвое — до 6%. По данным третьего квартала 2019 года, уровень бедности составлял 12%.

При этом Жарский не исключает, что

в ближайшее время могут быть предприняты новые инициативы по увеличению налоговой нагрузки на домохозяйства.

Так, на днях депутата от «Единой России» Сергей Вострецов предложил обязать домохозяек платить налоги как самозанятых. Парламентарий заявлял, что в стране имеются около 28 миллионов человек трудоспособного возраста, которые не являются ни инвалидами, ни пребывающими в декретном отпуске и так далее, но почему-то не работающие.

Впрочем, во фракции потом открестились от этого предложения, заявив, что оно является его личной позицией, и на обсуждение этот вопрос не выносился.

В целом в 2020 году по стране рост заработных плат действительно может составить около 2,3–2,5%, однако даже при низкой инфляции (в 2020 году ее прогнозируют в районе 3%) это не такая большая величина, чтобы сказаться на доходах россиян, резюмирует Павел Сигал, первый вице президент «Опоры России».