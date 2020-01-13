«Это неприемлемо»: в Австрии вступились за «Северный поток — 2»

В Австрии раскритиковали американские санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Министр иностранных дел Александер Шалленберг в интервью Die Presse назвал их неприемлемыми, сообщает агентство РИА «Новости».

«Мы отвергаем экстерриториальное действие санкций. Это неприемлемо», — отметил глава австрийского МИДа.

По словам дипломата, новый газопровод «Северный поток — 2» не ущемляет интересы Украины и способствует диверсификации энергоснабжения на европейской территории.

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В Европе и до этого с сомнением относились к эффективности американских санкций против «Северного потока — 2». В настоящее время газопровод построен почти на 90%. Накануне, 12 января, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что эти рестрикции не остановят проект, но могут задержать его. Об этом он говорил в интервью изданию изданию Die Welt. При этом, по словам Моравецкого, для Польши «было бы лучше, чтобы строительство «Северного потока — 2» и не начиналось».

Санкции против строящегося трубопровода были введены еще в прошлом году. Президент США Дональд Трамп подписал в декабре 2019-го оборонный бюджет на 2020 год, документ предполагал введение ограничений против участвующих в строительстве компаний. После этого из проекта вышла швейцарская компания-трубоукладчик Allseas.

Высказывался о судьбе «Северного потока — 2» и председатель совета директоров «Роснефти», бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. В конце 2019-го он назвал санкции американцев бесцеремонными.

«США хотят определять, с кем нам можно осуществлять торговлю, а с кем нет. Мы не должны с этим мириться, мы не 51-й штат США. Мы разве принимаем в Бундестаге санкции против США в виде закона о защите прав человека на американо-мексиканской границе?» — заявил он в интервью Die Welt.

Ранее в этом году в «Газпроме» заявили, что Россия достроит трубу собственными силами. Незавершенным остался небольшой участок в датских водах.

«Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому «Северный поток — 2» будет достроен. Это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет», — заявил глава российской газовой компании Алексей Миллер (цитата по ТАСС).

Основным вариантом строительства «своими силами» эксперты называли использование судна «Академик Черский», которое находится в собственности «Газпрома».

В выходные в Россию на встречу к президенту Владимиру Путину приезжала канцлер ФРГ Ангела Меркель. На переговорах поднималась тема «Северного потока — 2». Выступая на пресс-конференции, Меркель заявила о необходимости достроить газопровод после введения американских санкций и назвала его «очень важным проектом».

«Хочу повторить, что при всех политических противоречиях с США мы не считаем правильными экстерриториальные санкции», — отметила немецкий канцлер (цитата по РИА «Новости»).

Вопрос о завершении проекта «Северный поток – 2» остается только в сроках, считает Владимир Путин. Свою позицию он высказывал на той же пресс-конференции после встречи с Меркель. Путин надеется, что строительство завершится к первому кварталу 2021 года.

И эти слова можно считать первой официальной и публичной оценкой новых сроков запуска «Северного потока — 2» после вступления в силу санкций. По первоначальным планам этот газопровод планировалось достроить к концу 2019 года. Позже вице-премьер Дмитрий Козак говорил, что запуск может произойти в середине 2020 года.

Если теперь «Северный поток — 2» могут запустить с опозданием по причине американских санкций, то до этого были и другие препятствия. Например, Дания затягивала с выдачей разрешения на строительство трубы в ее водах. В итоге разрешение было выдано в конце октября 2019-го.

«Дания обязуется разрешить прокладку трубопровода с учетом заботы о ресурсах и окружающей среде и при необходимости готова указать маршрут, по которому его можно проложить», — говорилось в официальном заявлении.

«Северный поток — 2» — это две нитки трубы из России в Германию по дну Балтийского моря. Длина около 1200 км.

Труба пройдет от Усть-Луги до немецкого Грайфсвальда. Мощность обеих ниток газопровода оценивается «Газпромом» в 55 млрд кубометров в год. Основная часть располагается на дне Балтийского моря. Помимо России, проект финансируют пять европейских компаний ENGIE, OMV, Shell, Uniper и Wintershall.