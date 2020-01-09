Одни убытки: на Украине недовольны «Турецким потоком»

Украина не дополучит около $450 млн в год из-за запуска «Турецкого потока», заявил в четверг генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

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«Мы просто не заработаем эти деньги», — сказал Макогон, отвечая на вопрос журналистов о том, какие убытки может понести Украина от запуска «Турецкого потока». Трансляцию пресс-конференции вел телеканал «Наш».

Он сожалеет, что проект не удалось остановить. По словам Макогона, Киев уже ощутил его влияние. В частности, транзит на Балканском направлении теперь осуществляется только для нужд Румынии и Молдавии — Болгария, Турция и другие страны региона больше не получают газ через Украину.

«Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд кубометров», — написал он в Facebook.

В целом, по словам Макогона, $7,2 млрд Украина получит от транзита, $2,9 млрд страна получила от «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража и еще около $2,3 млрд — это снижение потенциальных затрат от подорожания импорта газа, которого не будет за счет сохранения транзита.

На днях в Стамбуле прошла церемония запуска «Турецкого потока» с участием президентов РФ, Турции и Сербии Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Александра Вучича.

«Это уникальная, беспрецедентная по своим параметрам глубоководная газотранспортная система»,

— заявил Путин в ходе церемонии.

По словам российского президента, взаимодействие двух стран развивается поступательно и независимо от того, что ряд международных игроков пытаются этому процессу противодействовать.

Напомним, проект состоит из двух ниток, мощность каждой из которых составляет 15,75 млрд кубометров. Первая рассчитана на снабжение российским газом потребителей в Турции, вторая — для поставок в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

В конце прошлого года, вопреки всем пессимистичным прогнозам экспертам, Киеву и Москве удалось подписать новый договор.

Согласно пятилетнему контракту между Украиной и Россией о поставках газа с 2020 до 2024 года, «Нафтогаз» бронирует у оператора 225 млрд куб. м газа. По договору за 2020 год «Газпром» должен прокачать не менее 65 млрд куб. м топлива, в 2021-24 годах запланировано снижение этих объемов до 40 млрд куб. м газа ежегодно.

Сама же Украина заявила, что довольна условиями нового газового контракта с Россией. Об этом сообщал, в частности, на пресс-конференции исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Киев считает, что за эти пять лет благодаря транзиту заработает от $7 млрд до $15 млрд в зависимости от объемов поставки.

«Впервые за историю независимости Украины у нас есть контракт с гарантиями четко обозначенных резервных мощностей, за которые они («Газпром» — «Газета.Ru») должны платить вне зависимости от того, используют они их или нет»,

— объяснил господин Витренко.

«Подписывая все эти договоренности, Киев прекрасно знал о существовании и о статусе готовности «Турецкого потока», соответственно, все риски уже были учтены, поэтому снижение транзита через Украину, даже если и произойдет, то незначительное, и вряд ли должно было обеспокоить страну. В случае недозагруженности украинской ГТС российская сторона сможет компенсировать это по правилу «качай или плати», которое также согласовано в новых документах. Поэтому, судя по всему, волноваться серьезно Украине не о чем, и данные заявления сделаны просто для очередного привлечения внимания широкой деловой общественности», — комментирует директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Сокрушаясь о потере части транзита из-за «Турецкого потока», Украина делает однозначные намеки в сторону «Северного потока — 2». Киев своим заявлением четко демонстрирует, что не согласен в перспективе потерять заработок на транзите и перестать быть главной трубой для Европы, говорят эксперты.

«В декабре украинскому правительству удалось заключить крайне выгодный для себя контракт с «Газпромом», в результате чего российский поставщик будет вынужден платить за транзит в два раза дороже, чем раньше, даже несмотря на снижение объемов прокачки. Так что на условия договора Украине жаловаться не стоит. Сегодняшнее заявление – это намек США, что «Северный поток — 2», пусть даже с задержками, не должен заработать. Особо примечательно, что это заявление прозвучало накануне приезда в Москву канцлера Германии Ангелы Меркель. 11 января будет обсуждаться судьба трубопровода и перспективы применения к нему требований Третьего энергопакета», — говорит Дмитрий Александров, главный стратег «Универ Капитал».

Скорее всего, Украина волнуется, что в случае возникновения новых споров при работающих альтернативных маршрутах, у «Газпрома» будет куда больше аргументов в пользу своей позиции, говорит в свою очередь Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».