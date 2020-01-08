«Умные попутчики»: Путин и Эрдоган поставили дружбу на поток

В среду в Стамбуле президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали официальный старт поставкам газа из России в Турцию и далее на Балканы. В церемонии открытия приняли участие также президент Сербии Александр Вучич и премьер Болгарии Бойко Борисов.

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«Это уникальная, беспрецедентная по своим параметрам глубоководная газотранспортная система», — заявил Путин в ходе церемонии. Российский президент отметил, что взаимодействие двух стран развивается поступательно и независимо от того, что ряд международных игроков пытаются этому процессу противодействовать.

Впереди у России и Турции еще много других проектов, как в сфере энергетики, так и в других областях.

«Мы с вами живем в сложном мире. В регионе, где мы находимся, наблюдаются тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры — взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы», — заявил Путин, отметив политическую волю руководства турецкой республики.

На сцене были установлены два отрезка трубы, которые автоматически соединились и четверо лидеров под аплодисменты зала покрутили газовый вентиль красного цвета. Тем самым был дан символический старт новому потоку газа.

Газ будет поступать с месторождений Западной Сибири, в частности, с Ямала. Газа там хватит на поставки в течение 110 лет. Газопровод был проложен за рекордные 15 месяцев, уточнил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Прибыль российского холдинга от реализации этого проекта, по экспертным оценкам, может достигать $500 млн в год.

Президент Эрдоган в свою очередь назвал президентов России, Сербии и Болгарии своими друзьями.

«Автор названия «Турецкий поток» — мой друг Владимир Владимирович Путин», — отметил Эрдоган на церемонии открытия. При этом он вспомнил поговорку: умный попутчик — это уже половина пути.

По словам турецкого главы, сотрудничество России и Турции продолжается уже 33 года и «выдержало все экзамены». «За эти годы из России в Турции было поставлено 400 млрд кубов газа», — уточнил Эрдоган, добавив, что это уникальный проект. И он позволит нарастить товарооборот между странами, уже сейчас составляющий $100 млрд в год.

Несмотря на то, что официально «Турецкий поток» открыт в эту среду, фактически магистраль уже введена в строй. С начала года российский газ начал поступать по этому трубопроводу в Болгарию, Грецию и Северную Македонию.

Газопровод «Турецкий поток» проложен из России в Турцию через Черное море. Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Протяженность трубопровода — 930 км. Мощность первой и второй ниток «Турецкого потока» составляет по 15,75 млрд куб. м каждая.

«Турецкий поток» — это фактически вариант запрещенного Европой «Южного потока» (из российской Анапы по дну того же Черного моря с выходом в болгарский город Варна).

Ранее Путин обвинял Болгарию в сознательном затягивании строительства газопровода на своей территории. «Но и здесь, видимо, под давлением со стороны, они выстраивают такую работу неспешную», — отмечал российский лидер.

По словам российского лидера, руководство Болгарии неоднократно обращалось к России с просьбой реализовать «Турецкий поток», после того как сорвался проект «Южный поток». В 2014 году Европейский парламент принял резолюцию, в которой рекомендовал отказаться от строительства газопровода. Против «Южного потока» выступали и США, в итоге болгары отозвали выданное ранее разрешение на его строительство. Вместо «Южного» «Газпром» начал строить «Турецкий поток».

США активно противодействовали прокладыванию как «Турецкого», так и «Северного потока — 2». Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 год (National Defense Authorization Act, NDAA). В документе, кроме расходов на оборону, предусмотрены санкции против 350 компаний, принимающих участие в строительстве «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Как пояснял в конце прошлого года посол США в Германии Ричард Гренелл, целью введения Вашингтоном санкций против российского экспорта газа является защита европейских стран от монополии России.

Отреагировал на действия США и Эрдоган. Он пообещал дать зеркальный ответ в случае, если ограничения против российского трубопровода все-таки будут введены.

Прямым конкурентом ТП станет другой газовый проект — EastMed, который минует территорию турецкой республики. Этот газопровод прокладывают Кипр, Греция и Израиль.

Эпоха монополии закончится в Венгрии

Не все так просто и с другим потенциальным потребителем российского газа — Венгрией. Еще в 2018 году Венгрия планировала начать получать российский газ по второй ветке «Турецкого потока» с 2019 года. Но при этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял о необходимости повышать энергетическую безопасность страны, закупая газ из нескольких источников. В том числе из Азербайджана.

Глава венгерского МИДа отметил, что экспорт газа из Азербайджана в Турцию и Юго-Восточную Европу предусмотрен в объеме 16 млрд кубометров в год. Это станет возможно в 2021 году. А позднее, когда будет увеличена пропускная способность Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) объемы поставок могут удвоиться — до 31 млрд кубов в год. Газ идет с месторождения Шах-Дениз.

Кроме того, Будапешт заявлял, что не против заключения контракта на поставки газа из Румынии. По данным агентства Reuters, премьер-министр страны Виктор Орбан собирается с 2022 года закупать у Румынии более 4 млрд кубов газа ежегодно.

«Эпоха российской газовой монополии закончится в Венгрии... Мы сможем покрыть более половины нашего импорта из других источников, в данном случае румынских», — заявлял Орбан.

Вторая ветка «Турецкого потока» в Европу будет вводится в эксплуатацию этапами, отмечает директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

Болгария, а через нее Северная Македония и Греция уже получают российский газ. Следующие потенциальные потребители газа — Сербия и Венгрия. Но для этих двух стран пока еще не готова инфраструктура.

О масштабных поставках газа из России в ЕС через Турцию и Болгарию можно будет говорить только в середине 2021 года, предполагает эксперт.

Но реализация проекта будет сдерживаться политическими факторами. Прежде всего санкционным давлением со стороны США, а также противоречивой позицией ЕС. «Если рассуждать объективно поставки газа по «Турецкому потоку» в ряд стран ЕС вполне реальны. Газ готовы закупать помимо Восточной Европы, Греции и Венгрии, также в Италии. С другой стороны эти страны рассматривают и альтернативные варианты поставок», — говорит Пахомов.

Россия вполне может конкурировать с другими поставщиками природного газа за счет более привлекательных ценовых предложений, заключает эксперт.

Взаимоотношения России и Турции не всегда были безоблачными. Были два года размолвок и недопонимания, лидеры прошли немалое расстояние по пути компромисса. Напомним, что отношения России и Турции испортились в 2015 году после того, как 24 ноября турецкий истребитель сбил над территорией Сирии российский бомбардировщик Су-24. Путин тогда назвал это «ударом ножа в спину», имея в виду, что между Турцией и Россией действует соглашение о сотрудничестве в военной сфере.

Эрдоган тогда сильно обиделся и сыпал в ответ нелицеприятными заявлениями. «Я искренне рекомендую России не играть с огнем», — грозил он. По данным турецкой стороны, российские истребители трижды нарушали воздушную границу Турции. «Мы не можем принимать незваных гостей», — возмущался Эрдоган. Теперь взаимные претензии остались в прошлом.