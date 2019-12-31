Поиск альтернативы: Лукашенко договорился о поставках нефти

Несмотря на приближение Нового года, последние два дня президент Белоруссии Александр Лукашенко занимался не только подготовкой к празднику. 30 и 31 декабря он провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а также созвонился с российским премьером Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго РФ Александром Новаком.

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И судя, по официальным заявлениям, все было не зря. Ему удалось добиться от Москвы по крайней мере временного решений по вопросу поставок нефти в страну.

Поставки российской нефти не прекратятся в 2020 году, но будут происходить в Белоруссию без контрактов, по договоренности для каждого отдельного предприятия.

«Рабочие вопросы были обсуждены в продолжение переговоров с Владимиром Путиным, а также в связи с тем, что контрактов, регламентирующих работу в нефтегазовой сфере, на 1 января не заключено. Итогом разговора стала договоренность об организации конкретной работы по поставкам углеводородного сырья в Белоруссию», — говорится в официальном сообщении президента Белоруссии, которое цитирует госагентство страны БелТА.

В сообщении отмечается, что эти же вопросы Лукашенко обсудил 31 декабря по телефону с Александром Новаком. «Речь шла о конкретных графиках и компаниях, которые будут поставлять нефть в Белоруссию», — добавили в пресс-службе.

Подтверждения о плодотворной работе есть и со стороны России.

«Премьер-министр РФ и президент Белоруссии договорились продолжить работу по заключению контрактов по поставке углеводородов в Белоруссию»,

— заявил пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов.

Такая интенсивность переговоров вызвана тем, что у Минска не было договоренностей о поставках российской нефти в 2020 году. Агентство Reuters сообщало об угрозе прекращения Россией с 1 января поставок нефти в страну.

Ранее страны затягивали переговоры по поставкам углеводородов.

Александр Лукашенко 24 декабря пригрозил, что при отсутствии договоренностей с Россией по поставкам нефти Белоруссия может «забрать» две из трех труб нефтепровода «Дружба» и качать по ним саудовскую или американскую нефть реверсом из Польши.

Как заявлял он в интервью «Эху Москвы», если Москва установит слишком высокую цену на газ и нефть, Минск будет искать альтернативные способы поставок. При этом Лукашенко жаловался, что Россия хочет повысить стоимость газа в 2020 году с нынешних $127 до $152 за 1 тыс. куб.

На следующий день глава «Транснефти» Николай Токарев перед встречей президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса заявил, что эти высказывания носят политический характер, поскольку требуют серьезной экономической проработки.

По его словам, эти заявления требуют серьезной экономической проработки, поскольку никто не станет делать то, что нерационально с точки зрения выгоды для страны», — сказал он

«Логистика, которая упоминалась, всегда будет связана с удорожанием тарифа и удорожанием поставок нефти»,

— отмечал Николай Токарев.

При этом после двух телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в последние дни уходящего года пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что решить вопросы, касающиеся нефти и газа Москве и Минску, так и не удалось. Однако он призвал «не рассматривать апокалиптические сценарии» развития событий.

В свою очередь Александр Лукашенко после этих переговоров отдал поручение об альтернативных поставках нефти во время встречи с руководством нефтехимического комплекса Белоруссии.

Так, после экстренно созванного совещания председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков сообщил журналистам, что президент поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по нефти и заключить договора на поставку нефти в республику из альтернативных источников. Лукашенко поставил задачу обеспечить бесперебойную работу двух нефтеперерабатывающих заводов, добавлял он.