Кабмин разрешил: «Нафтогаз» может заключить договор с «Газпромом»

Украинское правительство дало согласие на то, чтобы компания «Нафтогаз Украины» подписала с российским «Газпромом» соглашение об урегулировании газовых споров. Кроме того, власти страны согласны на заключение договора между сторонами на транзит газа через Украину в течение пяти лет. Об этом говорится в распоряжении правительства страны от 30 декабря.

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«Предоставить согласие на заключение акционерным обществом «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» соглашения об урегулировании газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений в организации транспортировки газа с ПАО «Газпром», — сказано в документе.

Кабинет министров Украины дал разрешение на то, чтобы «Нафтогаз» предоставил «Газпрому» услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины в течение 2020-2024 годов.

Текущий договор о транзите и поставках российского газа через Украину действует до 31 декабря этого года. Несколькими днями ранее, 20 декабря, стороны заявили, что договорились о заключении нового контракта. Кроме того, Москва и Киев объявили, что компании между собой урегулировали все споры. «Нафтогаз» и «Газпром» договорились о том, что отказываются от новых взаимных претензий и отзывают свои иски, по которым нет окончательного вердикта. Правда, российской газовой организации пришлось по решению Стокгольмского арбитража выплатить украинской компании около $2,9 млрд.

Помимо этого, стороны урегулировали споры по антимонопольному разбирательству против «Газпрома» на Украине. Как отметил заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина, подписание мирового соглашения по этому вопросу позволяет сторонам заключить долгосрочные контракты на транспортировку газа в Европу через Украину. Как передает ТАСС, судебные претензии Антимонопольного комитета Украины к российскому «Газпрому» касались исков на сумму около $7 млрд.

В пятницу представитель российской газовой компании объявил, что «Газпром» выплатил украинской компании всю необходимую сумму. Выплата состоялась в срок, который был прописан в протоколе по газовому сотрудничеству между двумя компаниями от 20 декабря.

Информацию об оплате подтвердили и в «Нафтогазе». В заявлении организации также отмечается, что, по подсчетам компании, от «Газпрома» она получила порядка $5 млрд за все время арбитражных разбирательств. «Нафтогаз» заявляет, что первую часть компенсации в размере $2,1 млрд он «получил в виде газа, который был поставлен «Газпромом» в 2014 году». «Нафтогаз» отразил эту часть выигрыша в отчетности за 2017 и заплатил соответствующие налоги и дивиденды в государственный бюджет в 2018 году», — говорится в заявлении.

Вместе с тем в «Нафтогазе» пояснили, что нынешний платеж «Газпрома» состоит из «невыплаченной ранее части присужденной компенсации в размере $2,56 млрд, а также процентов, накопленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018 года».

В то же время украинская компания поприветствовала решение российской стороны «выполнять решения арбитражей 2017-2018 годов», а также намерение продолжать сотрудничество с Украиной. «Стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта 1 января 2020», — добавляет «Нафтогаз».

После того, как «Газпром» выплатил положенную сумму, президент Украины Владимир Зеленский написал в своем официальном Telegram-канале, что считает эту выплату «еще одной победой» для украинской стороны.

Как передает ТАСС, ранее представители компании «Оператор ГТС Украины» сообщили, что работа российской и украинской делегаций над техническим соглашением между операторами систем уже была завершена в Вене. Кроме того, стороны еще с четверга, 26 декабря, ведут переговоры по завершению всех договоренностей и подписанию необходимых документов.

Ранее Россия настаивала на том, что продление или заключение новых контактов между странами возможно только при условии взаимного отказа от всех претензий. В частности, российский лидер Владимир Путин выступал с призывом к украинской стороне отказаться от исков к «Газпрому». Этот вопрос также обсуждался и на уровне глав государств.