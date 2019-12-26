Деньги к деньгам: кто заработал больше всех в 2019 году

Журнал Forbes составил список российских миллиардеров, которые больше всего разбогатели в 2019 году.

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Лидером списка стал бизнесмен Владимир Потанин, который владеет более 30% акций «Норильского никеля». За год его состояние увеличилось более чем на треть (примерно на $8 млрд) и составило $23,8 млрд.

Как пишет Forbes, секрет успеха Потанина прост: «Норникель» продолжает уверенно расти. Если год назад бумаги торговались по цене 12 500 рублей за штуку, то сейчас их стоимость приблизилась к отметке в 20 тыс. рублей.

Здесь играют роль как хорошая отчетность компании, так и благоприятные внешние факторы. Например, действует запрет на экспорт никеля из Индонезии и растут цены на палладий.

К тому же в ноябре суд Лондона отклонил иск бывшей жены Потанина Натальи о разделе имущества. Сумма ее требований составляла £5,76 млрд или $7,38 млрд.

Вторую строчку занимает глава правления компании «Новатэк» Леонид Михельсон. Его состояние за год подросло почти на $6 млрд до $27 млрд. Сейчас Михельсон является лидером рейтинга 200 богатейших россиян.

Теперь ему уже рукой подать до абсолютного рекорда, установленного в 2008 году Олегом Дерипаской, пишет Forbes. Тогда его состояние оценивалось в $28,6 млрд.

В планах компании «Новатэк» — построить завод «Арктика СПГ — 2». Таким образом, акции газовой компании могут продолжить расти.

Замыкает тройку лидеров списка самых разбогатевших за год россиян совладелец крупнейшей независимой нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Его состояние увеличилось на $5,3 млрд и сейчас составляет $23,8 млрд. За последний год акции компании выросли с 4 800 рублей за штуку до 6 000 рублей.

На четвертой строчке рейтинга оказался Геннадий Тимченко, который владеет пакетами акций «Новатэка», «Сибура» и других нефтегазовых компаний. За год его состояние увеличилось на $4,1 млрд и составило $22,7 млрд.

Замкнул пятерку владелец пакета акций «Северстали» Алексей Мордашов с приростом $3,8 млрд. Его состояние оценивается в $20,2 млрд.

Согласно рейтингу, за прошедший год состояние пятерых участников списка Forbes увеличилось в сумме на $27 млрд.

В России самыми богатыми людьми является все те же: миллиардер Леонид Михельсон, за ним Геннадий Тимченко, затем Вагит Алекперов. На четвертом месте — основной акционер НЛМК Владимир Лисин с $21,2 млрд. Пятую строчку в рейтинге занял Алексей Мордашов с $20,4 млрд.

Ранее аналитики Forbes выпустили свой ежегодный рейтинг самых зажиточных семейных кланов России. За прошедший год десятка самых состоятельных семей страны стала богаче еще на $300 млн, а их суммарное состояние достигло $25,3 млрд.

Лидерство в списке уже пятый год подряд сохраняет за собой семья Гуцериевых, несмотря на то, что суммарная оценка состояния клана за год незначительно снизилась с $5,97 до $5,65 млрд. В тройку также вошли семья Ротенбергов и семья гендиректора «Татавтодора» Айрата Шаймиева.

В конце года Forbes также составил рейтинг 25 самых богатых женщин России. Президент компании Inteco Management Елена Батурина снова возглавила список — ее состояние в 2019 году издание оценило в $1,2 млрд.

Лидером рейтинга вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова стала в седьмой раз. Батурина — совладелец немецкой компании Hightex, производящей мембранные конструкции для спортивных объектов, и инвестор девелоперских фондов с проектами в Европе и США.

Вторую позицию в рейтинге сохранила генеральный директор интернет-магазина одежды Wildberries Татьяна Бакальчук ($1 млрд). Год назад вторая в России женщина-миллиардер впервые вошла в список богатейших людей России с состоянием $600 млн.

По данным компании Wildberries, ее оборот в 2018 году составил почти 119 млрд рублей. В этом году интернет-магазин Бакальчук занял четвертую строчку в рейтинге самых дорогих компаний Рунета.

На третьем месте — Татьяна Ковальчук ($600 млн). Вместе с мужем Юрием Ковальчуком она владеет 49,9% компании «Большой дом 9», которая опосредованно контролирует 32,3% крупнейшего российского страховщика — группы «Согаз».

Что касается мировых лидеров, Forbes назвал самым успешным бизнесменом совладельца французской транснациональной компании LVMH (Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Hennessy и другие марки) Бернара Арно.

«Серебро» в списке самых успешных бизнесменов года досталось сооснователю и совладельцу Facebook калифорнийцу Марку Цукербергу, который заработал $22 млрд. Тройку лидеров замыкает испанский король рынка недвижимости и владелец бренда Zara Амансио Ортега.

Напомним, Джефф Безос признан самым богатом человеком в мире, его состояние на данный момент оценивается в $150 млрд.

Согласно отчету Global Wealth Report, в настоящее время в мире насчитываются 42 миллиона долларовых миллионеров, причем 2,3 миллиона человек прибавилось только за 2018 год.

Интересно, что Россия обогнала США по соотношению личного благосостояния долларовых миллионеров. Так, в руках 10% самых обеспеченных наших сограждан сосредоточено 83% всего личного благосостояния в стране.