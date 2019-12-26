«Работать надо больше»: когда 31 декабря будет выходным

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев раскритиковал решение некоторых регионов сделать 31 декабря выходным днем.

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«Я консерватор. В советское время был один выходной — 1 января, и ничего, работали. А теперь мы 9 января выходим, еще и 31 декабря зацепили. Думаю, что работать надо больше», — сказал Фадеев в интервью РИА «Новости».

Ранее стало известно, что последний день в году станет нерабочим в Томской, Кировской, Псковской областях, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, в Крыму и еще нескольких регионах.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также поручил подготовить документ о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря 2019 года.

Фадеев отметил, что люди могут возразить: «Мы и так много работаем, а зарплата маленькая». «Я с ними соглашусь.

Но сдвигать страну в сторону все большего количества выходных — это неправильно. Страну надо сдвигать в сторону экономического роста и заметного роста доходов, а не в сторону каникул», — заявил глава СПЧ.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что сделать 31 декабря выходным днем по всей стране логично. Но он усомнился в необходимости принимать такое решение накануне Нового года. Тем не менее, Путин заявил, что приветствует решение некоторых работодателей объявить 31 декабря нерабочим днем.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за то, чтобы сделать 31 декабря выходным днем с 2020 года на законодательном уровне. По ее словам, общее число выходных увеличиться не должно, поскольку это негативно сказывается на экономике.

«Коллеги, нам надо экономикой заниматься, нам надо работать. У нас много выходных дней, где-то сократить на один день, чтобы не увеличить общее количество выходных дней. Я буду голосовать за», — добавила Матвиенко.

Сенатор отметила, что для большинства россиян 31 декабря и так «полурабочий день».

«Люди практически 31 декабря уже реально не работают. Конечно, женщины в первую очередь считают, что это неправильно. Раз семейный праздник, то и семейная подготовка к празднику: каждый должен знать свои обязанности: что будет делать папа, что будет делать мама, что будут делать дети», — поделилась Матвиенко.

Депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Елена Строкова, Алексей Диденко и сенатор Сергей Леонов ранее направляли письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.

Но министр труда Максим Топилин пояснил, что 31 декабря в этом году уже невозможно сделать выходным. Правительство принимает решение о нерабочих днях на следующий год заблаговременно — примерно в октябре, сказал он. Однако сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.

«Работа над законопроектом начата и будет продолжена в следующем году. В этом году законопроект принять бы не успели, но одновременно с этим мы направили письмо в правительство. Правительство могло внести изменения в проект постановления и сделать перенос в рамках своих полномочий, но почему-то решило этого не делать», — говорил «Газете.Ru» глава думского комитета по труду и социальной защите Ярослав Нилов.

Он отметил, что поскольку речь идет о поправках в трудовой кодекс, для их принятия потребуется время.

«С учетом поддержки Совета Федерации и профильного комитета Совета Федерации, и, в целом,

мы видим, как позитивно на это реагируют граждане, мы слышали позицию президента во время его пресс-конференции ежегодной, полагаю, что все основания для того, чтобы это было реализовано в следующем году, уже есть», — отметил Нилов.

Дискуссия о целесообразности объявления последнего дня года выходным разгорается не в первый раз. В 2014 и 2015 годах, когда Новый год выпадал на будние дни, подобное обсуждение также велось, однако Госдума не поддержала перенос. В последующие годы 31 декабря либо объявлялось нерабочим днем, либо и так приходилось на выходные.

В Роструде ранее напомнили, что новогодние каникулы выпадают на период с 1 по 8 января.