«Это расслабляет»: как Путин поздравил капитанов российского бизнеса

Первая часть традиционной встречи под Новый год президента России Владимира Путина с российским бизнесом в Кремле была открытой.

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«Важно услышать ваше мнение о том, как мы вместе и как представители органов власти всех уровней отработали прошедший год», — заявил во вступительном слове президент.

И сам же ответил на этот вопрос. Исполнительная власть, по крайней мере, отработала 2019 год неплохо.

«В целом у нас ситуация в экономике удовлетворительная, сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация, на низком уровне находится инфляция, безработица. Устойчив и курс национальной валюты», — сказал Путин.

Кроме того, власти работают над деловым климатом. Вместе с бизнесом.

И регуляторная гильотина, призванная избавить бизнес от необоснованных проверок и бюрократизации разрешительных процедур, тоже проводится, добавил Путин.

«В общем всё это очень хорошие предпосылки для достижения больших результатов, которые можно на этой базе демонстрировать», — сказал президент.

База хорошая, а результаты так себе. Темпы роста экономики Путин оценил как недостаточные. И это прозвучало как претензия к бизнесу.

Уровень инвестиций в экономику тоже не дотягивает до желаемого. «Нам нужно довести их в ближайшие годы до 25%, а потом и до 27%. В принципе абсолютно реализуемый показатель, имея в виду, что сейчас у нас 21% с небольшим. Достижимый результат абсолютно – 25%», — приободрил Путин бизнесменов.

Национальные проекты, инициированные президентом, — это еще одна проблема. Как раз ей Путин уделил внимание в среду, 25 декабря, также на совещании президентского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Медленно и печально

Они реализуются неоправданно медленно, отметил президент.

Хотя деньги выделяются немалые. Из федерального бюджета в 2019 году поступило на нацпроекты 1 трлн 750 млрд рублей. Но несмотря на сбои в реализации нацпроектов, ревизовать их Путин считает нецелесообразным.

Это, кстати, хороший сигнал для бизнеса, который получит возможность заработать на этом и в следующем году. Но власть потом спросит за результат, предупредил президент.

Впрочем, на встрече с деловыми кругами Путин решил не углубляться в детали госуправления экономикой.

«Я понимаю, что у нас не производственное совещание», — сказал Путин, добавив, что всё-таки основная цель – «поздравить с наступающим Новым годом, поблагодарить за совместную работу».

В итоге президент предложил представителям бизнеса традиционный формат общения. Каждый из сидящих за столом выскажется о наболевшем. А затем все переходят в соседний зал и разговор ведется «в неформальных условиях, без средств массовой информации, без камер».

«Это всегда расслабляет и даёт возможность говорить откровенно и очень коротко, но всё-таки поговорим по основным итогам уходящего года», — заключил Путин.

Оставшаяся часть шла за закрытыми для прессы дверями.

После встречи в Кремле ее участники мягко, но непреклонно отказывались комментировать ее итоги что называется по горячим следам. Боялись сказать лишнего. В общем, как всегда.

Ответы на вопросы, заданные во время непубличной части встречи с президентом, «спустя некоторое время станут публично озвученными», — пояснял накануне глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Но после мероприятия в Кремле говорить о деталях глава РСПП тоже не захотел.

Нас поздравили и мы теперь ужинаем

Четверо приглашенных, до которых дозвонилась «Газета.Ru», отвечали примерно в одном и том же ключе: это была просто встреча, она традиционная, она новогодняя, не про дела и проблемы, нас поздравил президент и теперь мы ужинаем.

По отдельным репликам, просочившимся в СМИ, можно было понять, что затрагивалась тема нацпроектов, санкций и геополитики. Неприятных сюрпризов, судя по всему, не было.

В этом году на встречу в Кремль были приглашены более 60 руководителей частных и государственных компаний, банков, общественных объединений предпринимателей.

В 2017-м году главной темой встречи с бизнесом было возвращение компаний в российскую юрисдикцию или, как еще говорили эксперты, суверенизации капиталов.

В 2018-м ключевой была тема противостояния санкциям Запада. Второй важнейшей проблемой для обсуждения стали тогда дополнительные фискальные сборы. Ранее власти попытались заставить экспортеров, которые получили дополнительную прибыль от ослабления курса рубля, поделиться деньгами. Помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов предложил ввести специальный сбор для них.

В итоге, власть и бизнес сошлись на компромиссе: бизнес профинансирует крупные инфраструктурные и ключевые социальные проекты. На несколько триллионов рублей. Курировать эту тему был назначен первый вице-премьер Антон Силуанов.

В прошлом году встреча состоялась 26 декабря и тогда в кулуарах, еще до начала встречи с Путиным, Силуанов сообщил «Газете.Ru», что правительство создает все условия для того, чтобы бизнес начал участвовать в реализации крупных проектов. Но ему не понравилась формулировка вопроса «начал ли бизнес делиться» с обществом? «Ну что значит «делиться»? Так говорить неправильно», — сказал чиновник.

А Путин на той встрече не скрывал, что важнейшим направлением работы администрации является реализация национальных проектов. Он сказал, что без бизнес-сообщества эти проекты не могут быть реализованы.

Прорыва еще ждать и ждать

Более того, Путин рекомендовал бизнесу проявить «сопричастность к достижению прорыва, необходимого для России». То есть, отказ от экономического прорыва под предлогом санкций, ползучего роста косвенных налогов и дешевеющего барреля будет расценен Кремлем как просто отговорка.

Основные направления для национального прорыва были четко указаны: это повышение производительности труда, инновации и «экологическое благополучие граждан».

Судя по итогам текущего года, актуальность этих направлений не только не снизилась, но даже усилилась. Нацпроекты буксуют. Одни только «мусорные войны» в Москве и регионах чего стоят.

До сих пор нет внятных и до конца разработанных планов по выполнению нацпроектов, констатировал в среду 25 декабря глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании совета при президенте РФ по стратегическому развитию.

Он скептично, причем не впервые, отзывается о перспективах выполнения нацпроектов Кремля: прорывного роста экономики с их помощью не достигнем, уровень жизни не сильно поднимем. Отчасти по причине того, что на эти цели выделено недостаточно денег из бюджета.

Например, на образование расходы в России и в Германии, а у них инновационная экономика, в три раза выше, чем у нас. Какой тут возможен прорыв?

По мнению Кудрина, если денег на нацпроекты выделяется мало, то можно, конечно, повышать эффективность расходов на эти цели. Но все равно это не решит проблему, для реального прорыва этого недостаточно.

Цели нацпроектов в целом исполняются сейчас примерно лишь на 25%, резюмировал главный ревизор страны.