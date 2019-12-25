«Третьей газовой» не будет: до чего договорятся Москва и Киев

В четверг, 26 декабря, начинается очередная встреча между Россией и Украиной по газу. Предполагается, что она позволит снять все нерешенные вопросы во взаимоотношении двух стран и подписать соглашение о транзите еще до конца этого года.

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«Двадцать шестого декабря команды «Нафтогаза» и «Газпрома» встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров. Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно, 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом», — написал исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.

Вопреки худшим опасениям экспертов, которые предполагали, что до конца этого года заключить новый договор о транзите газа на Украину не удастся, договоренности по большинству ключевых пунктов вроде бы достигнуты.

По крайней мере в следующем году «третьей газовой войны» между Киевом и Москвой не предвидится.

Некоторые конкретные договоренности уже были официально озвучены.

Контракт будет заключен на пять лет. Таким образом, достигнут компромисс. Москвы говорила ранее о желании заключить краткосрочный контракт, с учетом запуска новых трубопроводов, Киев — хотел договор на десять лет.

Известны и планируемые объемы поставок. В 2020 году они составят 60 млрд кубометров, в 2021 — 2024 гг. — по 40 млрд куб. В целом минимальный объем транзита за пять лет составит 225 млрд. кубометров, а прибыль Украины от транзита — примерно $3 млрд в год, столько же, сколько страна и получала раньше, говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

«На предстоящей встрече, скорее всего, будет обсуждаться вариант установки плавающего тарифа: чем меньше объем прокачки, тем дороже. Но в этом плане возражений со стороны российского концерна, скорее всего, не будет. Так, «Газпром» уже снизил объемы транзита в два раза, а стоимость оплаты за тариф осталась прежней, и Москва уже согласилась на это»,

— говорит эксперт.

С тем, что большинство принципиальных для двух стран вопросов решено, согласен и Сергей Капитонов, аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково».

«В вопросе украинского транзита все самое главное уже обговорено – главное, что получено принципиальное политическое согласие на продолжение транзита. Но согласовать предстоит множество технических деталей — в частности, по учету транзитного газа, контрактных параметрах давления и т.д.», — говорит эксперт.

Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициям, отмечает, что сторонам предстоит окончательно прописать все условия по отзыву исков в адрес «Газпрома». Именно с помощью них украинская сторона пыталась долгое время шантажировать Москву.

Сейчас также от Киева исходят разные инсинуации.

«Если мы откажемся от новых исков — а мы должны это сделать, если транзит останется – то потом транзита не будет. Получается, что мы отказались от исков без всякого смысла. Это очень большой риск», — заявлял Витренко в эфире «Общественного телевидения».

То есть сторонам может потребоваться дополнительное время на согласование конкретных пунктов договора, чтобы снять подозрения Киева, полагает Николаев.

Впрочем, директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов не исключает проблем в будущих газовых отношениях Москвы и Киева.

«Украина, как это уже не раз происходило ранее, может нарушить данные обещания и найти предлог, чтобы заново начать требовать от России компенсации в европейских судах. Спровоцировать смену риторики может что угодно.

То есть условия пока еще не до конца подписанного соглашения о транзите газа на 5 лет могут в один момент перестать устраивать Украину», — говорит Пахомов.

Причиной недовольства, например, может стать будущие разбирательства с выплатами суверенного долга Украины перед Россией в размере $3 млрд, полагает он.

«Кредит Украине был предоставлен в 2013 году еще до переворота во власти, однако деньги до сих пор Москве не вернули. Минфин РФ ожидает окончательного решения суда по этому спору к лету 2020 года. Если это требование будет удовлетворено, Украина должна будет выплатить уже свыше $4,5 млрд, если считать долг и пени. Разумеется, такой сценарий для Киева будет означать, что пора вновь начинать принимать новые меры воздействия», — отмечает Пахомов.

Однако в целом и Пахомов отмечает, что эти газовые переговоры в любом случае можно назвать успешными для обоих сторон.

Выплатив присужденные Стокгольмом деньги в пользу Украины, «Газпром» сохраняет имидж надежного энергетического партнера Европы, при этом возобновляет с нового года поставки газа на Украину. Киев получает газ и чистый кэш прямо к Новому году, добавляет он.