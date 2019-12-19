«Близки к подписанию»: Москва и Киев договорились по газу

В Берлине в четверг вечером завершился очередной раунд переговоров о транзите российского газа через украинскую территорию с участием представителей Украины, России, Еврокомиссии и Германии. Действующий контракт заканчивается 31 декабря.

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«Мы подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности и который в настоящее время требует согласования», — сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, добавив, что заинтересованные стороны выйдут на окончательные договоренности в ближайшее время.

Проект протокола находится в высокой степени готовности, были обсуждены конкретные объемы транзита российского газа через Украину и сроки будущего контракта.

«Да, конечно, мы обсуждали эти вопросы», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Комментарий украинской стороны был выдержан в таком же стиле.

«Мы очень качественно отработали конечный договор решения, который приближает нас к финальному подписанию», — поделился министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Он выразил уверенность, что в ближайшее время стороны достигнут позитивных результатов.

Россия и Украина при посредничестве Еврокомиссии достигли на консультациях в Берлине принципиального соглашения по транзиту газа, но детали нужно будет еще проработать, заявил бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, который продолжает курировать этот вопрос в ЕК.

«Есть сегодня принципиальное соглашение, детали будут обсуждены завтра в столицах», — уточнил Шефчович и указал, что это «положительные новости для Европы, России, Украины и для газового рынка».

Следующая встреча России и Украины по газу запланирована на 21 декабря.

Встреча в четверг продолжалась несколько часов с перерывами на консультации с юристами, подчеркнул источник в российской делегации.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович говорил, что надеется на прорыв в консультациях по транзиту газа между Россией, Украиной и Европейской комиссией.

Противоположное мнение высказывал глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. Топ-менеджер заявил, что вероятность подписания контракта на транзит газа «приближается к нулю».

В четверг эта тема украинского транзита обсуждалась и во время так называемой большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Он ответил на вопрос украинского журналиста, «будет ли газовая война»?

Лишь бы Киев остался доволен

Российский лидер пояснил, что Москва не заинтересована в «газовой войне», хочет продолжать поставки газа по украинскому маршруту и договориться на таких условиях, чтобы Киев остался доволен.

По словам президента, строительство новых газопроводов («Северный поток — 2» и «Турецкий поток») не влияет на желание России сохранить транзит газа через Украину. При этом украинский маршрут не самый выгодный.

«Украинский маршрут в Европу длиннее, чем маршрут по Балтийскому морю (то есть, «Северный поток — 2») и для нас дороже. Но все-таки в Центральную и Южную Европу это тоже маршрут отработанный, хороший», — обратил внимание глава государства.

Россия готова поставлять газ на Украину со скидкой 25%, как и было обещано ранее, добавил Путин. Благодаря этой скидке Украина могла бы снизить стоимость газа для своих потребителей, а не повышать ее с 1 января 2020 года. Президент РФ заметил, что средняя стоимость газа для всех потребителей на Украине превысит в новом году $300 за тысячу кубометров.

Также Путин напомнил о предложении Москвы обнулить взаимные претензии, связанные с подписанием нового контракта. Сейчас есть долг Украины на $3 млрд и есть решение Лондонского суда о долге России перед Украиной фактически на ту же сумму. Можно было бы произвести взаимозачет. Украина категорически возражает против такой схемы. Киев требует выплаты компенсаций по решению суда, в том числе и газом.

Кроме того, остаются не согласованными объемы и тарифы прокачки российского газа по территории Украины.

Сообщалось, что к возможным перебоям в поставках по украинскому маршруту, если нового контракта не будет, готовятся в Словакии и Молдавии.

Трубу утопят в санкциях

Но и это не все. В клубок проблем, связанных с поставками российского газа в Европу, входят интересы США. Вашингтон продвигает идею поставок сжиженного природного газа (СПГ) европейским потребителям. И по этой причине выступает против строительства «Северного потока — 2».

Ранее сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2020 год — National Defense Authorization Act, NDAA — в размере $738 млрд. В бюджет вошли также санкции против «СП — 2». Документ в ближайшее время поступит к президенту США Дональду Трампу, который, по его же словам, готов подписать документ.

Американские парламентарии считают, что Россия благодаря своему трубопроводному газу приобретет новые рычаги влияния в Европе. Санкции будут наложены на компании, участвующие в прокладке «Северного потока — 2».

Сенатор Тед Круз не раз угрожал компаниям, участвующим в строительстве российского газопровода, жесткими санкциями.

Он заявлял, что ввод трубы в строй «принесет России миллиарды долларов, которые будут использованы для финансирования военной агрессии против Америки и против Европы».

Под санкции попадут швейцарско-нидерландская компания Allseas (со штаб квартирой в Хьюстоне, США), а также итальянская Saipem, немецкие Uniper и Wintershall, британско-нидерландская Shell, австрийская OMV и французская Engie.

Авторы ограничений уверены, что у России нет технологий для глубоководной укладки труб, поэтому строительство трубопровода по Балтике остановится.

Сроки ввода в эксплуатацию российского газопровода уже сдвинулись. Отвечающий за топливно-энергетический комплекс вице-премьер РФ Дмитрий Козак объявил, что «Северный поток — 2» заработает в середине 2020 года. До этого планировалось, что это произойдет к концу 2019 года.