Плата за коррупцию: почему на Украине растут цены на газ

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что рост цен на газ для жителей Украины — это расплата за некомпетентность и коррупцию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По мнению Витренко, подорожания газа можно было бы избежать, если бы удалось увеличить собственную добычу. Топ-менеджер также добавил, что в этом случае рыночная цена могла бы снизиться, а Украина в свою очередь в 2020 году экспортировала бы сырье, а не импортировала.

В декабре цена на газ для населения составляет $180 за тысячу кубометров, а в 2020 году этот показатель увеличится на 28,59% и составит около $233 за тысячу кубометров.

«И вопрос цены на газ уже не мог бы использоваться для политических спекуляций. Вот так мы расплачиваемся за некомпетентность и коррупцию», — подчеркнул Витренко.

О том, что Киев мог бы экспортировать газ, заявлялось и ранее. Например, говорил об этом в начале 2019 года миллионер Сергей Тарута.

«Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы и стать решением. Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу. Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа», — написал в Facebook Тарута.

Однако эти слова оторваны от реальности. Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман указывал, что государственная газодобывающая компания «Укргаздобыча» провалила план по добыче газа до 2020 года. В прошлом году госпредприятия вкупе с частными компаниями добыли на Украине почти 21 млрд куб. м газа. В этом году будет и того меньше. За 11 месяцев 2019 года добыча газа в Украине снизилась на 1,1% (на 210,3 млн куб. м) — до 18 млрд 851,4 млн куб. м. Этого явно не достаточно, чтобы обеспечить внутренние потребности страны, не то что экспортировать сырье.

Как отмечали в НАК «Нафтогаз», для того чтобы Украине без риска прожить хотя бы ближайшую зиму, необходимо закачать не менее 20 млрд куб. м газа в хранилища.

Так что Киеву нужен российский газ.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва готова к переговорам о поставках газа на Украину по значительно сниженным ценам. Он даже обещал пойти на скидку на топливо для Киева в 25%.

«Если Украина успеет у себя имплементировать европейское законодательство <...>. Смогут они это сделать в оставшийся период времени — ну хорошо. Они взяли на себя обязательства перед Европой, не перед нами. Пусть делают, мы готовы и к этому», — говорил российский президент.

Однако в Киеве это предложение восприняли без энтузиазма.

«Газ из России и так должен быть на 20–25% дешевле, чем газ из Европы, поскольку «Газпром» при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу», — сказал Витренко.

Действующий контракт на прокачку российского газа на Украину заканчивается в конце года, но новый так и не подписан. И времени на согласование всех условий остается все меньше.

«Идет продолжение обсуждения на разных уровнях. Мы продолжаем обсуждать конкретику», — сообщил РИА «Новости» Юрий Витренко по итогам встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в Вене. Она прошла в пятницу, 13 декабря.

Конечного варианта, по словам Витренко, еще нет. Он добавил, что дата следующей встречи пока не известна и будет зависеть от прогресса на переговорах. Российская сторона также была весьма скупа в описании прошедших контактов: «Стороны обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере с 2020 года».

Позиция России — продление контракта на год с продажей газа напрямую на Украину по более низкой цене и при условии, что долг в рамках Стокгольмского арбитража отзывается, поясняет директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

У Киева другая точка зрения. Украина на словах готова заключить краткосрочный договор, только если «Газпром» будет поставлять газ в счет этого долга, который составляет уже более $3 млрд.

«Также Украина не против заключить долгосрочный контракт на 10 лет со стабильным бронированием мощностей до 60 млрд куб м ежегодно, но эти оба варианта для России не могут быть приемлемыми, поскольку в первом случае Москва признает свою неправоту относительно спорных поставок и объемов прокачки, а во втором — существенно обесценит «Северный поток – 2», за который так долго боролись как в «Газпроме», так и в Европе», — резюмирует Пахомов.