На пороге войны: Киев заявил об успехе на переговорах по газу

В украинском «Нафтогазе» в пятницу вечером сообщили, что переговоры по газу между Россией и Украиной прошли успешно. Но не закончились.

«Идет продолжение обсуждения на разных уровнях. Мы продолжаем обсуждать конкретику»,

— сообщил РИА «Новости» исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко. Заявление было сделано по итогам встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в Вене.

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Конечного варианта, по словам Витренко, еще нет. Он добавил, что дата следующей встречи пока неизвестна и будет зависеть от прогресса на переговорах.

Действующий контракт на транзит российского газа европейским потребителям через территорию Украины истекает в конце этого года.

Накануне переговоров в Вене министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что Киев и Москва уже не успеют в этом году заключить контракт. Но все будет хорошо. И обязательно с учетом выгоды для Украины.

«Я могу сказать уверенно, что с января мы получим транзит газа с учетом украинских интересов. Сначала обсуждался один год, потом три, а сейчас потенциально смотрят на больший срок», — заявил министр в студии телеканала «1+1».

При этом украинский министр подчеркнул, что европейские партнеры в курсе происходящего и держат руку на пульсе.

Встретились и переговорили — уже хорошо

Комментарии от российской стороны также последовали. Точнее, было обнародовано подтверждение факта переговоров. «Сегодня в Вене состоялся очередной раунд двусторонних российско-украинских переговоров по газу. В них приняли участие председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, руководители НАК «Нафтогаз Украины», ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг», — сообщил «Газпром».

О сути переговоров — скупая фраза: «Стороны обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере с 2020 года».

Российский МИД дал не намного более развернутый комментарий. Замминистра Александр Панкин заявил, что для решения газового спора между Россией и Украиной осталось немного времени. Чиновник отметил, что есть как позитивные сигналы в данном вопросе, так и сдерживающие. Он выразил уверенность, что Европа без газа не останется.

Напомним, последний раз газовый вопрос обсуждался публично в Париже президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским на полях «нормандского саммита». Однако конкретики в тех переговорах также не появилось.

Более детальный план ранее предлагал премьер Дмитрий Медведев. Он не исключает, что решить газовый спор между Россией и Украиной вообще не получится. Но попытаться стоит. И выдвинул условие: прекращение со стороны украинских партнеров исполнение требований по судебным выплатам.

Напомним, «Нафтогаз» рассчитывает получить по суду от России, как минимум, $4,6 млрд в качестве компенсации за недопоставки газа.

Хочет того или нет Украина, но необходимо прийти «нулевому варианту», настаивал Медведев. «Нравится это выражение или нет, но это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон», — заключил премьер.

Но в Киеве «нулевой вариант» видят совсем иначе. По мнению главы «Нафтогаза» Витренко, «нулевым вариантом» будет погашение «Газпромом» задолженности $2,6 млрд, в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Об этом он написал на своей странице в Facebook в 7 декабря.

По словам Витренко, обе стороны, российская и украинская, при подписании контракта в 2009 году обсудили на будущее механизм разрешения споров. Было решено, что спорные моменты между «Газпромом» и «Нафтогазом» будет рассматривать Стокгольмский арбитраж. Тогда и договорились, что его решения будут «окончательными и обязательными для выполнения».

Поэтому «нулевым вариантом», считает Витренко, является исполнение решения арбитража. Это решение должно быть выполнено так, чтобы задолженность «Газпрома» «равнялась нулю».

Витренко добавил, что Украина даже согласна в качестве средства для погашения задолженности принять российский газ.

«Забыть о невыполнении договоренностей со стороны «Газпрома», простить «Газпрому» $3 млрд и забрать исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации является невозможным вариантом», — сообщил глава украинской компании.

Газовая война — мать родна?

В противном случае теряется смысл любых новых договоренностей, заключил Витренко.

Странно, что в этой ситуации, которую уже называют «газовой войной», молчит Евросоюз, именно для ЕС этот вопрос в разгар отопительного сезона является одним из важнейших, недоумевают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».

«Соответственно, либо стороны действительно пришли к единому мнению, либо все застыло на том же уровне, что было и до сегодняшней встречи в Вене»,

— предполагает директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» считает, что полномасштабной газовой войны не будет, в итоге венские переговоры завершатся неким компромиссом. «Только вот времени остается очень мало, изначально будет, скорее всего, краткосрочное соглашение между партнерами», — говорит Авакян.