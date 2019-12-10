Пострадает рубль: конгресс США готовит новые санкции

Комитет сената по международным отношениям конгресса США проголосует по законопроекту, вводящему новый пакет санкций против России. Документ, названный «Акт о защите американской безопасности от российской агрессии» (DASKA), будет рассмотрен 11 декабря.

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Законопроект был представлен в сенате еще в феврале этого года. Его авторами стала группа парламентариев, в которую входят республиканец Линдси Грэм и демократ Боб Менендес. Речь идет о противодействии «вмешательству Москвы в американские выборы» и «агрессии против Украины».

Проект DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019) предусматривает санкции в отношении российских госбанков, государственного долга РФ, энергетического сектора и Центрального Банка России, напоминает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Список возможных ограничений США против России достаточно широкий. Санкции включают внесение в «черный список» банков с господдержкой и запрет им на долларовые транзакции. Также анонсировались рестрикции в отношении российских газопроводов и киберсектора.

Санкции США впервые были введены весной 2014 года. Это был ответ на присоединение Крыма к России. Введенные ограничения затронули порядка 400 российских компаний.

Специалисты аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) тогда подсчитали, что санкции затронули 54% активов российского банковского сектора, 95% выручки нефтегазовых компаний и практически все предприятия ВПК.

Кроме США, против тех же компаний и отдельных лиц ограничительные меры ввели страны Евросоюза, Япония, Канада и Австралия.

По подсчетам аналитиков агентства Bloomberg, за пять лет действия санкций Россия потеряла порядка 6% ВВП.

Санкции, которые уже действуют против России, привели к ограничению привлечения российскими банками средств на международных рынках, говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Также проблемы возникли с поставкой в нашу страну технологий и оборудования для ВПК и нефтегазового сектора. По словам эксперта,

болезненными мерами со стороны США могут быть запрет на покупку рублевого госдолга и ужесточение условий для привлечения финансирования российскими кредитными организациями. Это может негативно сказаться на курсе рубля и объемах выпуска ОФЗ.

Однако сейчас в реалистичность введения новых жестких мер в отношении России мало кто верит, рассуждает Суверов. Америка полностью увязла в торговой войне с Китаем. К тому же прежние санкционные инициативы отдельных сенаторов пока тонули в бюрократии конгресса.

«Но все же полностью исключать введения новых санкций не стоит, антироссийские настроения в американском истеблишменте достаточно сильны», — отмечает аналитик.

Судя по уже обнародованному проекту оборонного бюджета США на следующий финансовый год, который включает санкции против иностранных судов, серьезных ограничений в отношении «Северного потока — 2» не предполагается, говорит директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов.

«Так, в проект оборонного бюджета США санкции, представляющие угрозу для страховых компаний, обслуживающих суда-трубоукладчики, не вошли. Также компаниям-владельцам судна была дана 30-дневная отсрочка для того, чтобы успеть свернуть свою деятельность. В принципе, этого времени точно должно хватить для того, чтобы достроить датский участок «Северного потока — 2», — полагает эксперт.

Как поясняет Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж «БКС Брокер», даже если конгресс США примет законопроект до 20 декабря, то он вступит в силу спустя 180 дней.

«До этого времени, вероятнее всего, строительство будет завершено, учитывая скорость Pioneering Spirit и Solitaire, которые занимаются укладкой «Северного потока --2», — подчеркивает Абрамов.

Впрочем, по словам главы люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group Никиты Рябинина, даже в случае агрессивной риторики в конгрессе, а не введения санкций, пострадать может российская валюта. Рубль очень чутко реагирует на любые упоминания о санкциях.

По прогнозу Рябинина, курс доллара может вырасти до 67 рублей.