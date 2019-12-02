«Трамп будет в ярости»: шокирующий прогноз от Saxo Bank

Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год

Эксклюзив
Дональду Трампу не избежать отрешения от власти, нефть снова подскочит в цене до $90, доллар, наоборот, ослабнет на 20%, а реальный развал Европы начнет не Великобритания, а скромная Венгрия. Таковы «шокирующие прогнозы» на 2020 год от Saxo Bank.

Эксперты датскго Saxo Bank, зарекомендовавшие себя как авторы шокирующих прогнозов, вновь отличились экстремальными предсказаниями на предстоящий год.

«Все шокирующие предсказания будущего года связаны с подрывом устоев, нынешнее положение вещей неизбежно поменяется. Тема года — резкая смена заведенного порядка вещей, маятник качнется в противоположную сторону», — интриговал главный экономист банка Стин Якобсен, специально прилетевший в Москву из Копенгагена на презентацию своего очередного прогноза.

Впрочем, шокирующие — не означает «плохие или страшные», уточнил Якобсен. Скорее, это маловероятные и недооценные обществом события в сфере политики и экономики, способные тем не менее встряхнуть мир.

Нефть по $90 — это шок

В 2020 году добыча сланцевой нефти в США сократится из-за низкой доходности инвестиций в эту отрасль. Страны ОПЕК и Россия не упустят возможность воспользоваться ситуацией и объявят о новом сильном уменьшении добычи традиционной нефти.

Одновременно с этим произойдет следующий этап IPO компании Aramco, он будет успешным. Инвесторы получат желаемую оценку актива за пределами Саудовской Аравии.

Brent в итоге вернется к $90 за баррель (сейчас торгуется в районе $60).

Президент США Дональд Трамп будет в ярости, потому что дорогая нефть тормозит экономический рост. Российские чиновники, наоборот, будут ликовать — в бюджет потекут нефтедоллары.

Венгрия — с вещами на выход

Резкая смена заведенного порядка вещей ожидается в Венгрии. Казалось бы, кого волнует ситуация в маленькой европейской стране? Но и тут может случиться невероятное, уверены в Saxo Bank.

Со времени присоединения к ЕС в 2004 году Венгрию сопровождает экономический успех, «Но теперь этот 15-летний брак под угрозой развода», — отмечает Якобсен.

Более года назад ЕС возбудил против Венгрии дисциплинарную процедуру, предусмотренную статье 7-й Союзного договора. Руководство Евросоюза считает, что Венгрия создала несколько негативных прецедентов. Правительство Виктора Орбана подвергаются критике за ущемление свободы СМИ, за изменения в избирательной системе в пользу авторитаризма, давление правящей партии на институты общества, за разгул коррупции в стране.

За эти прегрешения Совет глав государств и правительств может лишить Венгрию субсидий из общеевропейского котла. В ответ Орбан начнет открыто говорить о «кровном братстве» с Турцией и Россией. И эта резкая перемена «совпадет с минимизацией европейских траншей в следующие два года». Венгерский форинт обвалится до 375 за евро, так как рынки испугаются оттока капитала из-за пересмотра европейскими компаниями инвестиционных планов в Венгрии.

Итог — не Великобритания, а Венгрия выходит первой из Евросоюза.

Швеция пускается «во все тяжкие»

Огромный запрос на перемены существуют в Стокгольме, считает Якобсен. Швеция стала толерантной по отношению к мигрантам. И образцом для подражания среди соседних стран северной части Европы.

Но в ноябре Дания была вынуждена закрыть границу с Швецией — впервые с 1950-х годов. Причина — ужасная криминальная обстановка в соседней стране. За прошлый год преступники из числа мигрантов совершили 160 взрывов и несколько убийств. «Южане» крышуют в Швеции торговлю наркотиками, проституцию, букмекерские конторы, перевозки нелегалов...

Как показывают соцопросы, в толерантной Швеции уже 25% населения выступают против мигрантов. Общество расколото. В стране началась рецессия, казавшиеся незыблемыми успехи «шведского социализма» под угрозой.

Азию подкосит доллар

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций при поддержке Китая и России создаст новую резервную валюту — Asian Drawing Right, или ADR. Один ADR, этот «рубль/юань», будет поначалу равен двум долларам США, что сделает его самой крупной в мире валютной единицей.

«Этот шаг вполне очевидно направлен на устранение американского доллара из региональной торговли. Местные экономики смогут заключать контракты в новой валюте», — говорит Якобсен.

Страны ОПЕК, крупные экспортеры нефти, с удовольствием присоединятся к заключению контрактов в новой валюте, понимая значимость азиатского рынка. Переденоминация значительной доли международной торговли в другую валюту обрушит «американца».

Всего за несколько месяцев USD ослабнет на 20%.

Налог имени Трампа — «Америка прежде всего»

Как видно из шокирующих предсказаний Saxo Bank, следующий год будет тяжелым для США и для Трампа. Хотя начнется он с относительной стабильности. Все благодаря достижению между Вашингтоном и Пекином пусть временного, но все-таки перемирия по таможенным пошлинам.

Но вскоре экономика США начнет задыхаться, дефицит торгового баланса с Китаем не улучшится, так как Китай не сможет увеличивать объем закупок сельхозпродукции. Одновременно с этим начнет нарастать недовольство политикой Трампа, соцопросы покажут его сокрушительное поражение на выборах.

Трамп потеряет душевное равновесие и в последней попытке усилить протекционистскую тему предложит ввести налог под условным названием «Америка прежде всего».

«Все существующие пошлины отменяются, а вместо них вводится плоский 25-процентный НДС на всю валовую выручку на рынке США, которая получена от производства за рубежом», — поясняет Якобсен. Бизнес начнет протестовать против этих, по сути, старых пошлин на новый лад, но администрация США будет возражать так: компании могут свободно перенести производство в США и избежать налога.

Иными словами, система налогообложения бизнеса в США полностью перестроится в пользу внутреннего производства.

Спасет ли это Трампа от досрочного ухода с поста? Эксперт Saxo Bank ответил, что, конечно, нет. Импичменту быть.

Алармисты рулят

Алармистские предсказания Saxo Bank, по большому счету, в той или иной части сбываются. Например, о возможности развала Евросоюза эксперты банка говорили за несколько лет до Brexit. О замедлении глобального экономического роста тоже предупреждали, когда прогнозировали курс доллара еще на 2016 год.

Ирония заключается в том, что сильный доллар никому не нужен, предупреждал Якобсен еще четыре года назад. Если доллар не начнет слабеть, мир, скорее всего, погрузится в глубокую рецессию, поскольку сильная американская валюта снижает прибыли крупных американских компаний, усиливает нисходящее давление на стоимость сырьевых активов и ведет к снижению темпов роста на развивающихся рынках, а их доля — 50% роста мировой экономики.

И вот теперь мировая экономика по всем прогнозам «серьезных экспертов» из МВФ и Всемирного банка действительно начала замедляться. Пока что на доли процента. Но уже замаячил призрак кризисного 2008 года и Великой депрессии в США, стартовавшей в 1929-м. Настоящий шок.