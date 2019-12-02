«Трамп будет в ярости»: шокирующий прогноз от Saxo Bank

Эксперты датскго Saxo Bank, зарекомендовавшие себя как авторы шокирующих прогнозов, вновь отличились экстремальными предсказаниями на предстоящий год.

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«Все шокирующие предсказания будущего года связаны с подрывом устоев, нынешнее положение вещей неизбежно поменяется. Тема года — резкая смена заведенного порядка вещей, маятник качнется в противоположную сторону», — интриговал главный экономист банка Стин Якобсен, специально прилетевший в Москву из Копенгагена на презентацию своего очередного прогноза.

Впрочем, шокирующие — не означает «плохие или страшные», уточнил Якобсен. Скорее, это маловероятные и недооценные обществом события в сфере политики и экономики, способные тем не менее встряхнуть мир.

Нефть по $90 — это шок

В 2020 году добыча сланцевой нефти в США сократится из-за низкой доходности инвестиций в эту отрасль. Страны ОПЕК и Россия не упустят возможность воспользоваться ситуацией и объявят о новом сильном уменьшении добычи традиционной нефти.

Одновременно с этим произойдет следующий этап IPO компании Aramco, он будет успешным. Инвесторы получат желаемую оценку актива за пределами Саудовской Аравии.

Brent в итоге вернется к $90 за баррель (сейчас торгуется в районе $60).

Президент США Дональд Трамп будет в ярости, потому что дорогая нефть тормозит экономический рост. Российские чиновники, наоборот, будут ликовать — в бюджет потекут нефтедоллары.

Венгрия — с вещами на выход

Резкая смена заведенного порядка вещей ожидается в Венгрии. Казалось бы, кого волнует ситуация в маленькой европейской стране? Но и тут может случиться невероятное, уверены в Saxo Bank.

Со времени присоединения к ЕС в 2004 году Венгрию сопровождает экономический успех, «Но теперь этот 15-летний брак под угрозой развода», — отмечает Якобсен.

Более года назад ЕС возбудил против Венгрии дисциплинарную процедуру, предусмотренную статье 7-й Союзного договора. Руководство Евросоюза считает, что Венгрия создала несколько негативных прецедентов. Правительство Виктора Орбана подвергаются критике за ущемление свободы СМИ, за изменения в избирательной системе в пользу авторитаризма, давление правящей партии на институты общества, за разгул коррупции в стране.

За эти прегрешения Совет глав государств и правительств может лишить Венгрию субсидий из общеевропейского котла. В ответ Орбан начнет открыто говорить о «кровном братстве» с Турцией и Россией. И эта резкая перемена «совпадет с минимизацией европейских траншей в следующие два года». Венгерский форинт обвалится до 375 за евро, так как рынки испугаются оттока капитала из-за пересмотра европейскими компаниями инвестиционных планов в Венгрии.

Итог — не Великобритания, а Венгрия выходит первой из Евросоюза.

Швеция пускается «во все тяжкие»

Огромный запрос на перемены существуют в Стокгольме, считает Якобсен. Швеция стала толерантной по отношению к мигрантам. И образцом для подражания среди соседних стран северной части Европы.

Но в ноябре Дания была вынуждена закрыть границу с Швецией — впервые с 1950-х годов. Причина — ужасная криминальная обстановка в соседней стране. За прошлый год преступники из числа мигрантов совершили 160 взрывов и несколько убийств. «Южане» крышуют в Швеции торговлю наркотиками, проституцию, букмекерские конторы, перевозки нелегалов...

Как показывают соцопросы, в толерантной Швеции уже 25% населения выступают против мигрантов. Общество расколото. В стране началась рецессия, казавшиеся незыблемыми успехи «шведского социализма» под угрозой.

Азию подкосит доллар

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций при поддержке Китая и России создаст новую резервную валюту — Asian Drawing Right, или ADR. Один ADR, этот «рубль/юань», будет поначалу равен двум долларам США, что сделает его самой крупной в мире валютной единицей.

«Этот шаг вполне очевидно направлен на устранение американского доллара из региональной торговли. Местные экономики смогут заключать контракты в новой валюте», — говорит Якобсен.

Страны ОПЕК, крупные экспортеры нефти, с удовольствием присоединятся к заключению контрактов в новой валюте, понимая значимость азиатского рынка. Переденоминация значительной доли международной торговли в другую валюту обрушит «американца».

Всего за несколько месяцев USD ослабнет на 20%.

Налог имени Трампа — «Америка прежде всего»

Как видно из шокирующих предсказаний Saxo Bank, следующий год будет тяжелым для США и для Трампа. Хотя начнется он с относительной стабильности. Все благодаря достижению между Вашингтоном и Пекином пусть временного, но все-таки перемирия по таможенным пошлинам.

Но вскоре экономика США начнет задыхаться, дефицит торгового баланса с Китаем не улучшится, так как Китай не сможет увеличивать объем закупок сельхозпродукции. Одновременно с этим начнет нарастать недовольство политикой Трампа, соцопросы покажут его сокрушительное поражение на выборах.

Трамп потеряет душевное равновесие и в последней попытке усилить протекционистскую тему предложит ввести налог под условным названием «Америка прежде всего».

«Все существующие пошлины отменяются, а вместо них вводится плоский 25-процентный НДС на всю валовую выручку на рынке США, которая получена от производства за рубежом», — поясняет Якобсен. Бизнес начнет протестовать против этих, по сути, старых пошлин на новый лад, но администрация США будет возражать так: компании могут свободно перенести производство в США и избежать налога.

Иными словами, система налогообложения бизнеса в США полностью перестроится в пользу внутреннего производства.

Спасет ли это Трампа от досрочного ухода с поста? Эксперт Saxo Bank ответил, что, конечно, нет. Импичменту быть.

Алармисты рулят

Алармистские предсказания Saxo Bank, по большому счету, в той или иной части сбываются. Например, о возможности развала Евросоюза эксперты банка говорили за несколько лет до Brexit. О замедлении глобального экономического роста тоже предупреждали, когда прогнозировали курс доллара еще на 2016 год.

Ирония заключается в том, что сильный доллар никому не нужен, предупреждал Якобсен еще четыре года назад. Если доллар не начнет слабеть, мир, скорее всего, погрузится в глубокую рецессию, поскольку сильная американская валюта снижает прибыли крупных американских компаний, усиливает нисходящее давление на стоимость сырьевых активов и ведет к снижению темпов роста на развивающихся рынках, а их доля — 50% роста мировой экономики.

И вот теперь мировая экономика по всем прогнозам «серьезных экспертов» из МВФ и Всемирного банка действительно начала замедляться. Пока что на доли процента. Но уже замаячил призрак кризисного 2008 года и Великой депрессии в США, стартовавшей в 1929-м. Настоящий шок.