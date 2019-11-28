«Гильотинировать часть органов»: как сокращают чиновников

Надзорных органов «очень много» сообщил на заседании правительства в четверг министр финансов Антон Силуанов и предложил некоторые службы сократить.

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«Гильотинировать часть органов?» — переспросил премьер Дмитрий Медведев. Силуанов подтвердил это намерение, пояснив, что сокращение вписывается в те решения, которые приняты по оптимизации численности госслужащих.

«Да и вообще количество надзоров, мне кажется, можно было бы посмотреть», — сказал Силуанов.

Сократить, отсоединить или присоединить

Решительный настрой министра премьер одобрил.

Для бизнеса важно не сколько будет контролеров, а «сколько бумажек будет приходить или электронных всяких разных запросов», уточнил Медведев.

«Надо посмотреть, потому что система контрольно-надзорных органов — это система органов исполнительной власти. Давайте посмотрим, чего куда присоединить, кого от кого отсоединить», — сказал глава правительства.

Премьер имел в виду соединение надзорных функций в одном органе власти. «Может такое тоже необходимо», — добавил Медведев.

Президент Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию предложил прекратить действие устаревших актов в сфере контроля и надзора, сохранив лишь те документы, которые отвечают современным требованиям. Эта инициатива получила неофициальное название «регуляторной гильотины».

Предполагается, что все действовавшие ранее обязательные требования, которые не будут одобрены властями или изменены, автоматически утратят силу. Это должно произойти уже с 1 января следующего года. Взамен должна быть сформирована четкая система требований, исключено дублирование полномочий органов исполнительной власти, ограничены основания для внеплановых проверок.

Считается, что правительство приступило к самой масштабной со времен СССР реформе в сфере контроля и надзора. Хотя аналогичные попытки были сделаны в начале 2000-х. Однако тогда административная реформа быстро забуксовала. Чиновники не захотели сокращать сами себя.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял ранее, что требования государства после применения «гильотины» выстроятся по-новому: не по контролирующим ведомствам, а по видам бизнеса.

А руководитель аппарата правительства Константина Чуйченко, поясняя смысл нынешней реформы, говорил, что необходимо перейти от «карательной» сущности проверок к сотрудничеству бизнеса и органов госконтроля.

Без презумпции добросовестности

Эффективность надзора должна будет оцениваться по «человеческим» качествам. Например, по таким, как снижение показателей травматизма, смертности и по другим факторам, влияющим на безопасность и качество жизни.

По данным правительства, сейчас в стране существуют порядка 220 видов госконтроля на федеральном уровне и около 50 видов на региональном. А также свыше 600 видов разрешительной деятельности.

Минюст уже говорил о том, что готов признать утратившими силу почти 1300 правовых актов РФ и РСФСР и их отдельных положений. Но предложение об уменьшении количества надзирающих госслужб прозвучало впервые. Какие именно службы сократят, премьер не уточнил.

Провести административную реформу запланировано к 1 января 2021 года.

Базовыми для ее проведения должны стать два законопроекта: «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» и «Об обязательных требованиях в РФ».

В этих документах, подготовленных Минэкономразвития, уже обнаружены несколько принципиальных недочетов. О них заявлял ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Например, законопроект о госконтроле, по мнению Титова, отличается расплывчатостью формулировок. Решение многих важных вопросов остается на усмотрение чиновников.

Кроме того, в нем не упоминается о «презумпции добросовестности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Вместо нее говорится о толковании «всех сомнений в нарушении обязательных требований» в пользу контролируемого лица, указывал Титов в письме вице-премьеру Константину Чуйченко.

Также в документе сохраняются риски применения уголовной ответственности вместо административной за одни и те же нарушения.

Помимо замечаний к законопроектам, Титов предложил узаконить участие предпринимательских объединений в обсуждении контрольно-надзорной деятельности органов власти.

С аналогичным предложением неоднократно выступал и глава РСПП Александр Шохин. Он жаловался, что правительственные чиновники не всегда советуются с бизнесом при принятии регуляторных норм, часто отменяют или корректируют предыдущие решения. Это вносит нервозность во взаимоотношения бизнеса и власти.

Сокращение госорганов и самих чиновников пройдет успешно, не сомневается директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. «Сократят, как надо. Не первый раз же. По моим данным, в каждом министерстве имеется 10-15% вакансий на случай очередной кампании по сокращению. После завершения кампании, должности со временем восстановят, и под новые задачи запросят новые службы, с новым функционалом, нередко выдуманным», — говорит Николаев.