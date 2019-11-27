Угроза безопасности: почему Порошенко испугался российского газа

Возобновление прямых поставок российского газа на Украину представляет собой угрозу национальной безопасности страны, а также будет рассматриваться в качестве государственной измены. Такое заявление сделала партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

«Попытки вернуть Россию на энергорынок Украины должны быть остановлены скоординированными действиями патриотической оппозиции и граждан Украины»,

— приводит заявление организации агентство «Интерфакс-Украина».

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В партии также призывают к немедленной отставке министра энергетики Алексея Оржеля, пояснив, что он анонсировал восстановление прямых поставок газа с Россией.

Кроме того, украинские политики расценили это как «продажу Украины», потребовав проведения расследования.

«Мы требуем от президента Зеленского и премьера Гончарука немедленно предоставить полную и исчерпывающую информацию обществу, действительно ли речь идет о возвращении страны-агрессора на энергетический рынок Украины. Если это самодеятельность министра, мы требуем его немедленной отставки и открытия уголовного производства за государственную измену. Если это новая политика «зеленой» команды — мы выражаем решительный протест таким намерениям и сделаем все, чтобы остановить продажу Украина Кремлю», — говорится в заявлении партии «Европейская солидарность».

Украина перестала закупать газ напрямую у России в 2015 году. Тогда же страна заменила его реверсными поставками газа из Европы.

Сейчас обсуждается возможность предоставления «Газпромом» скидки на газ для Украины при возобновлении прямых поставок.

«Если мы будем иметь сниженную цену, – потенциально возможно, что у нас будут прямые поставки со скидкой с востока, – мы будем стараться забирать эту скидку, выдавать в рынок рыночную цену, а саму скидку использовать через бюджет или через какие-либо другие инструменты для покрытия субсидий или другие социально важные мероприятия», — цитируют Оржеля украинские СМИ.

Прямые поставки топлива украинским потребителям возможны после внедрения европейских правил и норм работы на украинском рынке газа, говорил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев.

Однако имплементация европейских норм пока идет со сложностями.

«Украина в настоящее время переходит на европейское законодательство, и здесь есть ряд проблем. В частности, на Украине должен быть создан независимый газотранспортный оператор, который должен быть сертифицирован. Но сертификация этой компании до сих пор ещё не проведена. И подача заявок на бронирования транзитных мощностей должна быть проведена в заранее определённые сроки», — заявил во вторник, 26 ноября, глава компании «Газпром» Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Между тем нынешний договор о транзите заканчивается в конце этого года. За месяц до истечения срока контракта в Киеве переходят к агрессивной риторике.

В частности, Украина готова использовать потенциальные антироссийские санкции со стороны США против «Северного потока — 2» в качестве дополнительного инструмента на газовых переговорах с Россией о транзите газа. Об этом заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

«Мы считаем, что эти санкции действительно могут помочь не допустить запуска Nord Stream 2, особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европу»,

— заявила Зеркаль.

На этой неделе тему транзита газа затрагивали в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Одна из главных проблем для заключения нового контракта на прокачку российского топлива заключается в судебных претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому».

Российская сторона настаивает на обнулении арбитражных разбирательств, однако в Киеве к этом не готовы.

Тем не менее украинская сторона дала понять, что готова к уступкам. Например, в «Нафтогазе» готовы рассмотреть возможность выплаты российского долга в $2,56 млрд по итогам решения Стокгольмского арбитража не в денежном виде, а в качестве поставок газа на эту сумму.

«Если «Газпром» хочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение», — cказал исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.