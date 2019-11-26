Остановить «Северный поток — 2»: Украина верит в США

Новые санкции США помогут воспрепятствовать запуску «Северного потока — 2», заявила во вторник замглавы МИД Украины Елена Зеркаль. «Мы считаем, что эти санкции действительно могут помочь не допустить запуск «Северного потока — 2», — цитирует чиновницу РИА «Новости». Вопрос на эту тему был задан украинскому чиновнику на полях берлинского форума по внешней политике.

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По словам Зеркаль, подобное развитие событий будет выгодно Киеву в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа из России в Европу. Действующее соглашение России и Украины заканчивается в конце 2019 года, в настоящее время стороны пытаются договориться о механизме продолжения поставок.

Путем Тэда Круза

Ранее сообщалось, что конгресс США планирует прописать санкции в отношении российского газопровода «Северный поток — 2» в оборонном бюджете страны на 2020 год. Как утверждает Defense News со ссылкой на главу сенатского комитета по иностранным делам Джимми Риша, ограничения против компаний-участников строительства трубопровода уже содержатся в законопроекте «О национальной обороне на 2020 год».

Риш отметил, что причина такого шага заключается в том, что «окно возможностей закрывается», поскольку большая часть «Северного потока — 2 » готова. Сенатор считает, что санкции сподвигнут подрядчиков прекратить строительство, так это обойдется им дорого.

По мнению Риша, если ограничительные меры будут включены в оборонный бюджет США, то компании, работающие над завершением проекта, «закроются», из-за чего Россия, возможно, будет вынуждена вести поиск других подрядчиков.

«Думаю, русским придется искать другие пути, чтобы сделать это — и это если они их вообще найдут», — отметил сенатор.

При этом он не раскрыл, какие именно меры могут быть добавлены в текст документа, но сказал, что поправки будет близки к тексту законопроекта, подготовленного сенатором Тедом Крузом.

Всех под одну гребенку

В законопроекте Круза предусмотрены санкции, в частности, в отношении судов, укладывающих трубы на глубине ниже 30 м. Под эти санкции подпадают и иностранные компании-подрядчики при строительстве «Турецкого потока».

Таким образом, под рестрикциями могут оказаться партнеры «Газпрома» — швейцарская Allseas, итальянская Saipem, немецкие Uniper и Wintershall, британско-нидерландская Shell, австрийская OMV и французская Engie. Авторы законопроекта считают, что у России нет технологий для глубоководной укладки труб, поэтому строительство либо затянется, либо вовсе остановится. Правда, в немецком порту Мукран, откуда отгружаются трубы для «Северного потока — 2», находится еще и российская трубоукладочная баржа «Фортуна».

Законопроект также предусматривает заморозку американских активов лиц, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», и штрафы для юридических лиц, обеспечивающих страхование проекта.

Во вторник глава «Газпрома» Алексей Миллер пояснил, что еще препятствует продолжению транзита газа. Это проблемы перехода Украины на европейское законодательство.

По словам Миллера, смена украинского законодательства сопровождается рядом технических трудностей, мешающих подписанию нового соглашения о транзите газа в ЕС с 2020 года. Он отметил, что на Украине до сих пор не была проведена сертификация независимого газотранспортного оператора, который должен быть создан в соответствии с новыми правилами.

Также руководитель «Газпрома» подчеркнул, что по указанию президента России Владимира Путина Украине было направлено официальное предложение по заключению нового контракта на транзит или продлению существующего.

«Северный поток — 2» идет из Усть-Луги в Ленинградской области по дну Балтийского моря по маршруту действующего «Северного потока» до германского порта Грайфсвальд. Мощность — 55 млрд кубометров в год. Оператор — Nord Stream 2 AG.

По первоначальному плану, строительство «СП — 2» должно было завершиться до конца года, однако Дания выдала разрешение на прокладку трубы в своих территориальных водах только 30 октября. К тому времени было уложено 2100 км из 2448 км. Теперь этот поток должен быть введен в эксплуатацию в середине 2020 года.

Как отмечал ранее глава Минэнерго России Александр Новак, транзит по этому трубопроводу будет дешевле, чем через Украину, газотранспортная система которой находится не в лучшем техническом состоянии.

С введением газопровода «СП — 2» в эксплуатацию роль Украины как транзитера российского газа в Европу резко упадет.