Отрицательные ставки: почему банкам не нужны евро

Российским банкам нужно отказаться от операций в европейской валюте, так как такие транзакции больше не приносят им прибыль. Об этом заявила председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью немецкой газете Handelsblatt.

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По ее словам, когда вкладчики вносят на счета средства в евро, банк должен разместить где-то эти деньги, имея при этом лишь инструменты с отрицательными процентами.

«Это приносит банкам убытки», — пояснила она. Так что ЦБ предостерегает российские банки от операций с евро.

Учетные ставки в европейских ЦБ уже давно в минусе, напоминают эксперты. Так, депозитная ставка Европейского центробанка составляет минус 0,5%.

То есть клиенты платят банкам за то, что на счетах финансовых институтах хранятся их средства.

Ставки в российских кредитных учреждениях по вкладам в валюте на данный момент установлены минимальные. Они составляют примерно 0,1% годовых, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Но банку необходимо заработать на вкладе. Сейчас это практически невозможно, так как на депозиты в евро у нас в стране установились самые низкие ставки из всех валют.

Разрешить ввести отрицательные ставки по валютным депозитам Центробанк просили некоторые крупные банки. Пока по закону «О банках и банковской деятельности» финансовые учреждения нашей страны не могут этого делать.

О том, что ЦБ изучает инициативу банков, в конце сентября говорила, в частности, замглавы департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. Затем предложение поддержал зампред Минфина Алексей Моисеев.

«Да, я честно говоря, всячески поддерживаю усилия Центрального банка по дедолларизации банковской системы. Я считаю, что в нашей банковской системе должно быть как можно меньше валютных активов и пассивов», —заявил он.

Замминистра уточнял, что пока вопрос обсуждался на уровне идеи и может потребовать введения налоговых изменений в законодательство.

Поскольку пока что закон не разрешает введения отрицательных ставок в валюте, российские банки уже придумали, как обойти это правило.

Они делают это через введение платы за обслуживание счетов в евро. То есть по примеру того, как мы сейчас платим за аренду сейфа в банке, когда храним там свои драгоценности или важные документы.

Например, банк «Авангард» вполне законно ежемесячно списывает 1 900 рублей с владельцев счетов свыше 10 001 евро. Или 0,1% от остатка от тех, у кого на счетах размещено более 100 000 евро.

Другие банки также воспользовались этой практикой.

Ситибанк взимает 0,4% годовых с владельцев счетов, на которых размещено свыше 100 000 евро, говорит директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Центробанк и Минфин сами себе противоречат — одной стороны, у нас идет «дедолларизация» и переход на расчеты в евро, с другой стороны, тут же следует рекомендация об отказе от операций в евро, отмечает Абрамов.

«Российские банки проводят политику максимального сокращения доли вкладов в евро на фоне политики отрицательных ставок в Европе. Это значит, что в ближайшей перспективе вклады в евро в банках могут исчезнуть. Что касается долларовых вкладов, то их доля также значительно сократилась за последний год, и в перспективе ставки по таким депозитам по крайней мере вряд ли будут расти», — прогнозирует Дмитрий Александров, главный стратег «Универ Капитал».

По данным статистики Агентства по страхованию вкладов, в январе–сентябре 2019 года доля депозитов в иностранной валюте уменьшилась на 0,4 п.п. — с 21,5% до 21,1%.