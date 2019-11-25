На черный день: сколько накопили россияне

Россияне хранят на депозите в банке 200 тысяч рублей. Это следует из рейтинга «РИА Новости».

За девять месяцев этого года вклады физлиц увеличились на 3,1%, а с октября 2018 года — на 9%. Самый высокий показатель по размеру среднего депозита — в Москве. Здесь он составляет более 822 тыс. руб.

И если исключить столицу из общего рейтинга, то средний вклад россиянина на самом деле будет равен 142 тыс. руб.

Всего россияне хранят на вкладах гигантскую сумму — 29,4 трлн руб. За последние девять лет, по данным ЦБ РФ, она утроилась.

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Москва пирует на фоне нищеты

В Санкт-Петербурге средний депозит почти вдвое меньше, чем в Москве — 421 тыс. руб. В топ-5 входят Магаданская область — 318 тыс. руб., Камчатский край — 261 тыс. руб., Сахалинская область — 248 тыс. руб., Чукотский автономный округ — 229 тыс. руб.

Меньше всего денег на депозитах в Чечне (8,5 тыс. руб.), Ингушетии (9 тыс. руб.), Дагестане (22 тыс. руб.), Туве (27 тыс. руб.) и Карачаево-Черкесии (34 тыс. руб.).

По соотношению сбережений и средних зарплат лидирует опять же Москва. Средний вклад составляет почти 12 зарплат.

На втором месте Санкт-Петербург с почти 10 зарплатами. На третьей строчке Калининградская область — почти семь зарплат. В Крыму и Севастополе вкладов стало больше на 70% за последние три года. Еще в 13 регионах они выросли больше чем на треть за три года.

Хотя депозиты россиян прирастают, хранить деньги на вкладе стало не очень выгодно.

Средняя максимальная ставка по депозитам граждан в топ-10 российских банков во второй декаде ноября достигала минимального значения с 2009 года. Она снизилась до 6,03%.

Банк России рассчитывает среднее максимальное значение ставок по вкладам, опираясь на данные 10 банков, которые привлекают самый большой объем депозитов: Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, «Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

В 2019 году максимального значения средневзвешенная ставка по вкладам достигала в феврале — 7,67% годовых.

Но уже в мае этого года ставка стала падать на ожиданиях аналитиков, что Банк России будет снижать учетную ставку.

В итоге за почти 11 месяцев этого года ставка ЦБ снизилась с 7,75 до 6,5%. Возможно, на декабрьском заседании совета директоров Банка России ставка снова может упасть – еще на 25 базисных пунктов, до 6,25%. И тогда ставка по депозитам может снова сократиться.

У ЦБ есть причина для такого решения — падающая инфляции. В 2019 году она будет близка к 3%, заявлял глава Минэкономразвития Максим Орешкин на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» Есть и более радикальные оценки.

Инфляция продолжит падать и даже может уйти ниже 3% в первом квартале 2020 года, считает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

На фоне стабильно снижающихся ставок как по рублевым, так и по валютным вкладам россияне активно забирают средства из банков и перекладываются в другие инструменты, говорит руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

В частности, рубли направляются на покупку иностранной валюты.

Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту в сентябре (более свежих данных в ЦБ пока нет) вырос более чем в четыре раза — до $1,4 млрд, тогда как в августе был $0,3 млрд, говорится в обзоре Банка России. Рост спроса на валюту может быть связан с более активным приобретением россиянами наличных долларов США и евро, поскольку эти валюты подешевели к рублю, предполагает регулятор.

Россияне покупают валюту, скорее всего, в ожидании очередного падения курса рубля и складывают деньги «под матрас», отмечали опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Последний сильный скачок рубль показал в декабре 2014 года, когда курс доллара на торгах на бирже доходил до 80 рублей, а евро был выше 100. Граждане теперь бояться к концу года очередного сюрприза, полагает эксперт.

Снижение ставок по вкладам должно стимулировать людей вкладываться не в депозиты, а активы фондового рынка, пояснял первый зампред ЦБ Сергей Швецов в середине ноября.