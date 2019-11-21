Избавиться от России: на Украину везут американский газ

Посольство США в Киеве сообщило на своей странице в фейсбуке, что новая партия американского сжиженного газа направляется на Украину. Накануне судно с газом прибыло в СПГ-терминал Свиноуйсьце в Польше.

«Это еще один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости»,

— говорится в заявлении дипведомства.

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31 августа Вашингтон, Варшава и Киев подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа. В документе указано, что это должно способствовать реформе украинского газового рынка, развитию инфраструктуры импорта сырья в Польшу и американскому экспорту.

Уже 9 сентября компания «Укртатнафта» приобрела чуть более 6 млн тонн сжиженного газа производства американской компании Enterprise Products Partners. Всего за январь-август на территорию Украины по морю поступило около 27,6 млн тонн газа (примерно 4,6 млн кубометров).

В прошлом году объем потребления газа на Украине составил 32,3 млрд кубометров, 10,6 млрд из них шли реверсом из Польши, Словакии и Венгрии.

Накануне со слов российских чиновников стало известно о том, что Россия и Украина обсуждали возобновление прямых поставок газа на 15 млрд кубометров. Такое предложение было выдвинуто в Брюсселе на прошедших в октябре переговорах при посредничестве Еврокомиссии, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

«Но Киев не готов отказываться от журавля в небе — удовлетворения исковых требований как минимум на $3 млрд к «Газпрому». Тем более сейчас, когда можно с помпой преподнести получение СПГ из США через СПГ-терминал Свиноуйсьце как еще один пример победы над диктатом российского газа», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» руководитель партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.

Всего Киев насчитал претензий к России на общую сумму в $22 млрд. И это отдаляет подписание транзитного договора. Контракт на прокачку через Украину газа из России в Европу истекает 31 декабря этого года.

Новых договоренностей о возобновлении прокачки до сих пор не достигнуто. «Нафтогаз» требует от Москвы заключения контракта на прокачку 60-90 млрд кубометров в год сроком на 10 лет. Россия с таким вариантом не согласна, так как в будущем году надеется достроить газопровод «Северный поток — 2» и отказаться от украинского транзита полностью.

Между тем американский СПГ обойдется Украине дороже, чем российский газ. Хотя польские и украинские чиновники говорят иначе. По их словам, недавние контракты на импорт СПГ заключены по ценам на 20-30% ниже, чем на российский газ.

Однако они не учитывают, что доставка газа от места его добычи в США и регазификация тоже стоят денег, указывают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Конечную цену поставки СПГ высчитать невозможно, поясняет в беседе с «Газетой.Ru» заведующий сектором «Энергетические рынки» Института экономики и финансов Николай Иванов. Стоимость СПГ складывается из стоимости покупки или добычи, сжижения и цены транспортировки.

«Поляки, заявляя о более низкой цене американского СПГ по сравнению с трубопроводным из России, явно учитывают не все затраты (страховку, транспортировку судна, регазификацию газа в конечном пункте доставки). А эти затраты будет нести уже сама Польша. В результате стоимость американского СПГ станет заметно выше стоимости трубопроводного газа из России. При этом стоимость газа от «Газпрома» конечная. В этом случае сравнение просто некорректно», — соглашается Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Стоимость 1 тыс куб м газа, полученного из американского СПГ, может составить около $300, говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

«Это существенно дороже, чем закупаемый в Европе газ, который реверсом отправляется на Украину с 2015 года, когда было принято решение отказаться от закупок из РФ. При этом закупки из ЕС в пересчете на 1 тыс кубов Украине обходятся в зависимости от ситуации на внутреннем европейском рынке по-разному — так, в первом квартале этого года 1 тыс куб м газа стоила $259, во втором квартале чуть ниже — $212. Россия неоднократно предлагала при заключении договоренностей, что стоимость трубопроводного газа для Украины может составлять на 20-25% выше, чем стоимость газа, закупаемого в ЕС», — говорит Жарский.