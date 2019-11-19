Газ для Европы: заполнены обе нитки «Турецкого потока»

Специалисты заполнили газом обе нитки экспортного газопровода «Турецкий поток», по которому энергоноситель будет доставляться из Анапы через Черное море в Турцию, и далее — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Об этом говорится в пресс-релизе «Газпрома».

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Заполнение газом знаменует собой завершающий этап пусконаладочных работ перед вводом объекта в эксплуатацию, которая должна состояться до конца нынешнего года. Газом были заполнены обе части трубопровода от компрессорной станции «Русская» до приемного терминала в районе поселка Кыйыкей на черноморском побережье Турции.

Протяженность трубопровода составляет более 930 км. После морского участка будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными европейскими странами. Мощность первой и второй ниток «Турецкого потока» составит по 15,75 млрд куб. м каждая.

Ранее стало известно, что «Турецкий поток» может подпасть под санкции комитета по международным делам сената США против компаний и физических лиц, которые участвуют в строительстве трубопровода «Северный поток — 2». Обоснованием для ограничений послужили «вопросы энергетической безопасности Европы».

Сенатор-республиканец и один из инициаторов санкций против трубопровода Тед Круз рассказывал, что законопроект был принят комитетом двухпартийным большинством — 20 голосами против двух. Документ предполагает санкции против судов, которые прокладывают трубы на глубине 30 метров и ниже.

Неделей ранее ведение «Турецкого потока» в эксплуатацию обсудили в ходе телефонного разговора президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. В ходе диалога лидеры стран в целом положительно оценили реализацию совместных проектов в энергетической сфере, передает НСН.

Строительство «Турецкого потока» было также основной темой переговоров Владимира Путина с председателем правительства Венгрии Виктором Орбаном в конце прошлого месяца в Будапеште.

Отвечая на вопросы журналистов, российский лидер отметил, что участие Венгрии в «Турецком потоке» возможно.

«В конце следующего года вместе с Болгарией закончим [прокладку трубопровода] на их территории. А по венгерской территории — всего 15 км, и мы можем это сделать быстро, если Венгрия заинтересована. А она, насколько можно судить, положительно относится к этому», — сказал президент России.

В свою очередь Орбан, отвечая на тот же вопрос, подчеркнул стратегический характер «Турецкого потока» для Венгрии.

«Для венгров всегда важен суверенитет, независимость. Поэтому очень важный вопрос, откуда мы получаем энергоснабжение? Сейчас мы получаем газ из России, но мы не хотим зависеть от транзитных стран», — сказал венгерский премьер.

По его словам, если газ будет идти с территории стороны Украины, «это не будет являться оптимальным решением». Поэтому Будапешт одобряет присоединение к «Турецкому потоку», резюмировал Орбан.

Накануне визита Путина в Будапешт министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что «Турецкий поток» должен быть построен как можно быстрее. Действующее соглашение между РФ и Венгрией о транзите газа в Европу истекает 31 декабря.

Сербия также будет питаться газом из «Турецкого потока». Страна начала расширять подземное газохранилище «Банатский двор» и строить трубопровод от границы с Болгарией. Протяженность ветки составляет 402 км, пропускная способность — 12,87 миллиарда кубометров в год.

В 2017 году был подписан протокол между РФ и Сербией о расширении газотранспортной инфраструктуры. В документе отмечалось, что транспортировкой газа займутся именно сербские компании.

Планируется, что российский газ будет следовать по маршруту «Болгария — Сербия — Венгрия».

В сентябре нынешнего года Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика для строительства трубопровода, который будет принимать газ из «Турецкого потока», передает ФАН.

Как указано в пояснительной записке к решению, производство по делу прекращено в связи с «отсутствием воли к обжалованию решения в консорциуме». Согласно решению суда, подрядчиком все же останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering. Эта корпорация выиграла тендер в апреле. Консорциум пообещал реализовать проект к концу 2020 года за €1,1 млрд.

Это уже вторая попытка Болгарии стать транзитером российского газа. До этого «Газпром» предлагал реализовать проект «Южный поток». В рамках него стороны собирались построить газопровод по дну Черного моря от России до Болгарии.

Но София после нескольких лет колебаний и под нажимом Евросоюза и США отказалась участвовать в проекте. После этого «Южный поток» был переформатирован в «Турецкий поток».